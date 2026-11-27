AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 48 тыс. случаев финансового мошенничества

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, подвела итоги года работы AntiFraud Club — экспертного сообщества, объединяющего ведущие банки Белоруссии. В 2026 г. участники клуба совместно предотвратили 48 750 случаев мошенничества в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) — это на 56% больше, чем годом ранее (31 200 случаев). Об этом CNews сообщили представители F6.

AntiFraud Club был создан в Минске в 2024 г. как совместная инициатива представителей шести ведущих белорусских банков и компании F6 в рамках борьбы с финансовым мошенничеством в Республике. Технологической основой клуба выступает решение F6 Fraud Protection, обеспечивающее обмен данными и координацию действий участников в реальном времени.

Ландшафт угроз в 2026 г.

В 2026 г. финансовые мошеннические схемы в Белоруссии отличались технологичностью, а злоумышленники — изобретательностью.

Мошенники искусно манипулируют жертвами: используют психологические приемы, давление, авторитет госорганов, а также технологии искусственного интеллекта. Это способствует тому, что жертвы добровольно отдают необходимые данные и доступы к финансовым инструментам, устанавливают на свои устройства вредоносное программное обеспечение (далее — ВПО).

Основной инструмент обмана пользователей банковских услуг в 2026 г. — телефонные звонки (30%). По сравнению с первым полугодием 2026 года, такое мошенничество выросло на 7%. Эксперты F6 связывают такую тенденцию с тем, что мошеннические схемы приобретают более сложный характер, становятся запутанными и многоэтапными. Это помогает злоумышленникам ввести в заблуждение даже осведомленных о мошенничестве пользователей.

Наиболее распространенной схемой стал сценарий «Декларация доходов». Киберпреступники, маскируясь под сотрудников государственных органов, угрожают жертве потерей денег и заставляют сделать перевод на «безопасный» счет. Вариаций данной схемы несколько, действующие лица постоянно меняются. Например, мошенники могут притворяться врачами городской поликлиники, сотрудниками ФСЗН, а также других государственных и правоохранительных органов.

На втором месте среди атак мошенников оказался фишинг (23%). Такие атаки рассчитаны на невнимательность пользователей: мошенники приманивают жертв сообщениями о доставке товаров, фейковыми объявлениями о работе, выгодными акциями, ценными призами и кредитами под низкие проценты.

Что касается атак с использованием ВПО, то, несмотря на техническую сложность, они расширяют возможности мошенников. Так, через мессенджеры и подконтрольные злоумышленникам сайты активно распространяются поддельные приложения для оформления кредитов. После установки и выдачи необходимых разрешений ВПО получает полный контроль над устройством жертвы, удаляет ярлык приложения, из-за чего пользователь в дальнейшем не может удалить его.

Также в 2026 г. набирало популярность ВПО семейства Мамонт, маскирующееся под фото или видео. Злоумышленники присылают жертве сообщение «Это не вы на видео?», а затем отправляют мошенническое приложение под видом видеоролика «Video.2026.mp4.apk».

«AntiFraud Club — живой эффективный инструмент, и чем больше его участников, тем сильнее коллективная защита клиентов. F6 развивает клуб вместе с финансовыми организациями и приглашает новые компании присоединиться», — отметил Дмитрий Ермаков, руководитель направления F6 Fraud Protection.

«Противодействие мошенничеству — не одиночная работа, — сказал заместитель начальника управления безопасности ОАО «Технобанк» Павел Дубовик. — В рамках F6 AntiFraud Club мы осуществляем постоянный мониторинг подозрительных операций, оцениваем транзакции в реальном времени и обмениваемся практиками по новым схемам. Система антифрода помогает анализировать поведенческие признаки операций и оперативно реагировать на попытки несанкционированных списаний. А участие в клубе дает доступ к отраслевой экспертизе и совместным сценариям защиты клиентов. Для нас это часть повседневной работы, которая делает защиту средств клиентов системной и эффективной».

Аналитический инструмент — F6 Fraud Matrix

Все собранные данные легли в основу аналитических отчетов и стали катализатором для разработки нового инструмента — F6 Fraud Matrix («Матрица Фрода»). Это бесплатная и постоянно обновляемая база знаний, созданная для всего антифрод-сообщества. В ней систематизированы все актуальные схемы финансового мошенничества, а также более ста техник, используемых злоумышленниками. Среди возможностей Fraud Matrix: распознавание ранних признаков атаки и анализ предшествующих факторов: как мошенники получают данные, планируют шаги и достигают целей; возможность добавлять новые схемы, категоризировать их по каналам и брендам, а также разбирать по применяемым техникам; реальные примеры атак с переписками, скриншотами и техническими деталями для глубокого понимания угроз.