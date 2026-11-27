Nimbus и RuBackup объявляют о стратегическом технологическом партнерстве и подтверждают полную совместимость решений

Компании ООО «Технолид» (торговая марка Nimbus) и «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») заключили стратегическое технологическое партнерство. В рамках сотрудничества было проведено тестирование и официально подтверждена полная совместимость инфраструктурных платформ Nimbus с системой резервного копирования, восстановления и защиты данных RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Интеграция решений позволяет клиентам выстраивать комплексную систему защиты данных, обеспечивая непрерывность бизнеса и соответствие современным требованиям кибербезопасности в условиях перехода на импортонезависимые ИТ-решения.

RuBackup обеспечивает нативную поддержку сред Nimbus, что позволяет выполнять резервное копирование на уровне гипервизора и гостевых ОС без установки дополнительных агентов. Использование технологий дедупликации и компрессии RuBackup в связке с инфраструктурой Nimbus снижает нагрузку на сеть и сокращает объемы хранилищ для резервных копий. Совместное решение гарантирует практически нулевую потерю данных и обеспечивает мгновенное восстановление критически важных сервисов. Интеграция с аппаратными и программными механизмами защиты Nimbus позволяет создавать неизменяемые снимки данных, защищая их от вирусов-шифровальщиков и несанкционированного удаления.

«Рынок резервного копирования требует от вендоров глубокой технологической проработки стыков между различными слоями ИТ-инфраструктуры. Платформы Nimbus демонстрируют отличные результаты по масштабируемости и производительности. Наша совместная работа над совместимостью гарантирует, что клиенты смогут использовать весь потенциал обеих систем, обеспечивая максимальный уровень сохранности данных и скорости их восстановления», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор «РуБэкап».

«Сохранность данных и стабильность работы сервисов — для нас безусловный приоритет. Успешное завершение совместного тестирования наших систем хранения данных с системой резервного копирования RuBackup — это подтверждение того, что мы готовы к любым нештатным ситуациям и можем гарантировать непрерывность бизнеса независимо от внешних факторов», — сказал Евгений Русанов, заместитель технического директора ООО «Технолид» (торговая марка Nimbus).