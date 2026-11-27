Positive Education подготовил топ-менеджмент МЕДСИ к действиям при кибератаках

Топ-менеджеры группы компаний «МЕДСИ» отработали действия в условиях смоделированной масштабной кибератаки на сеть клиник. В обучении приняли участие руководители финансового, маркетингового, кадрового, коммуникационного, операционного направлений, а также служб безопасности и ИТ. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Основное внимание уделили принятию управленческих решений, направленных на сохранение непрерывной работы клиник, защиту данных пациентов и минимизацию финансовых потерь. Программу с учетом специфики медицинского бизнеса разработал Positive Education, центр практического обучения команд Positive Technologies.

Обучение организовали по инициативе подразделения информационной безопасности МЕДСИ, чтобы объединить руководителей разных направлений в решении задач киберустойчивости. Для медицинского бизнеса последствия атак могут быть особенно чувствительными: от остановки медицинских информационных систем и нарушения приема пациентов до утечки персональных данных и финансовых потерь. Поэтому в МЕДСИ уделяют внимание не только технической защите, но и подготовке руководителей к действиям в кризисных ситуациях.

«В МЕДСИ вопросы кибербезопасности находятся в фокусе внимания топ-менеджмента. Руководители компании активно вовлечены в эту работу и понимают, насколько их решения важны для устойчивости ключевых бизнес-процессов. Нам было важно дать управленческой команде возможность пройти через киберинцидент в безопасной среде и определить зоны роста в каждой функции. Учения помогли сформировать более целостное понимание связи информационной безопасности с устойчивостью медицинских процессов и общей ответственности за их защиту», — отметил Виталий Медведев, директор по информационной безопасности МЕДСИ.

Программа включала экспертную часть, практическую игру и разбор принятых решений. Сначала участники познакомились с актуальными киберугрозами и способами проведения атак, а на примерах реальных инцидентов в медицинских организациях разобрали их последствия для работы клиник и безопасности данных пациентов. Отдельное внимание эксперты уделили использованию искусственного интеллекта злоумышленниками. Затем руководители перешли к практической части по сценарию, адаптированному совместно с CISO МЕДСИ к специфике компании.

Практическая часть прошла в цифровом игровом формате, разработанном Positive Education. Участников разделили на три команды, каждая из которых выполняла роль антикризисного штаба. Команды соревновались между собой, принимая решения по мере развития смоделированной кибератаки. На каждом этапе они получали новые вводные, обсуждали возможные действия и за две минуты должны были согласовать общий ответ. Затем участникам показывали варианты решений, предложенные специалистами по кибербезопасности, чтобы команды могли сравнить с ними свои ответы.

В ходе практики участники определяли, какие сервисы необходимо восстановить в первую очередь, когда следует ограничить работу отдельных систем или перевести процессы в ручной режим, как организовать взаимодействие с регуляторами и что сообщать пациентам и сотрудникам. Отдельные вопросы касались финансирования восстановления, оценки ущерба и распределения полномочий между подразделениями. Все задачи были связаны с управленческими решениями, которые могут потребоваться при реальном киберинциденте.

«Корпоративную программу для ГК МЕДСИ мы формировали исходя из конкретного запроса бизнеса. Было важно в формате интерактивной соревновательной симуляции сфокусировать топ-менеджмент на вариативности сценариев реагирования на угрозы кибербезопасности, снижении рисков связанных с человеческим фактором и формировании среди лиц, принимающих решения общих принципов и приоритетов в области цифровой безопасности. Руководство МЕДСИ демонстрирует зрелый подход, рассматривая киберустойчивость как неотъемлемую часть управления медицинским бизнесом», — отметила Анастасия Федорова, заместитель директора центра практического обучения Positive Technologies.