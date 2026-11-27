Скрытая угроза: 97% российских компаний сталкивались с проблемами из-за неконтролируемого использования ИИ сотрудниками

По данным внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского»*, 97% российских компаний столкнулись с последствиями из-за того, что их сотрудники использовали официально не разрешенные ИИ-инструменты. Среди самых распространенных — инциденты, связанные с обеспечением конфиденциальности (51%), ошибки в рабочих процессах из-за некорректных данных, сгенерированных ИИ (44%), а также допущенные пробелы в оценке информационной безопасности (43%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Чтобы помочь организациям снизить риски, «Лаборатория Касперского» представила новое решение Kaspersky AI Firewall — оно обеспечивает безопасный и контролируемый доступ к внутренней и внешней инфраструктуре больших языковых моделей (LLM).

Теневые ИИ. Сотрудники нередко используют удобные для них ИИ-инструменты, которые официально не разрешены для работы. Например, если одобренные сервисы стали временно недоступны или их возможностей недостаточно для выполнения конкретных задач. В таком случае работники ищут альтернативу — и не уведомляют об этом ИБ-специалистов. Такая практика получила название теневой ИИ (Shadow AI). Это создает риски для организаций — от сбоев в рабочих процессах и утечек конфиденциальных данных до нарушения требований регуляторов.

Kaspersky AI Firewall для управления рисками. Перед организациями стоит непростая задача — найти баланс между эффективностью работы и соблюдением требований безопасности. В большинстве российских компаний понимают, что использование ИИ несет риски для информационной безопасности (71%). При этом многие рассчитывают, что их можно снизить за счет ответственного поведения сотрудников (61%), однако осведомленности о киберугрозах может быть недостаточно. Так, среди российских компаний, которые прибегают к ограничениям, 65% используют технические средства, чтобы контролировать использование внешних ИИ-сервисов.

Kaspersky AI Firewall помогает организациям снизить риски. Решение анализирует запросы пользователей к большим языковым моделям и их ответы, чтобы организации могли выявлять нарушения корпоративных политик безопасности, блокировать при необходимости передачу данных, скрывать конфиденциальную информацию и перенаправлять отдельные запросы к внутренним LLM-провайдерам. Кроме того, оно помогает защищаться от атак, при которых злоумышленники внедряют вредоносные инструкции в запросы к ИИ-модели (промпт-инъекции) или во внешние источники данных, к которым она обращается (RAG-инъекции).

«Задача технических средств — не просто ограничивать использование искусственного интеллекта, а помогать организациям применять его в соответствии с требованиями безопасности. Kaspersky AI Firewall анализирует взаимодействие пользователей с большими языковыми моделями и проверяет соответствие политикам безопасности — что позволяет компаниям лучше понимать, как сотрудники используют ИИ, и своевременно реагировать на возникающие риски. В сочетании с ответственным поведением сотрудников такой подход позволяет бизнесу обеспечивать комплексную защиту, используя все преимущества ИИ-инструментов», — сказал Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского».

В настоящее время компании уже ведут пилотные тестирование продукта.

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» также рекомендует организациям:

Выработать корпоративные правила использования ИИ: определить, какие ИИ-приложения разрешено использовать в рабочих целях, какие данные можно передавать внешним сервисам; ограничить использование неразрешенных сервисов и ИИ-агентов можно.

Проводить обучающие тренинги для сотрудников, в том числе объяснять риски, связанные с ИИ-инструментами.

* Глобальное исследование проведено внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в 2026 г. В нем приняли участие 1900 ИТ- и ИБ-специалистов организаций из разных отраслей в 19 странах, в том числе России.