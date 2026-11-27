СПбГУТ и ГК «Конфидент» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и группа компаний «Конфидент» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Конфидент».

Руслан Киричек, ректор СПбГУТ, и Егор Кожемяка, директор Центра защиты информации ООО «Конфидент» и генеральный директор ООО «Конфидент-Интеграция», обсудили совместное проведение научно-исследовательских работ, разработку и реализацию образовательных программ в области информационной безопасности, организацию практик и стажировок для студентов и аспирантов, а также проведение совместных семинаров, конференций и круглых столов.

Сотрудничество с разработчиком и интегратором решений в сфере информационной безопасности позволит университету укрепить практико-ориентированную подготовку специалистов и расширить научные исследования в сфере кибербезопасности.