ВСК выпустила продукт с защитой дома, квартиры и автомобиля от БПЛА и ракет одним полисом

«Страховой Дом ВСК» запустил новый страховой продукт, который защищает дом, квартиру и автомобиль от последствий падения дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также ракет и их обломков. Это один полис, которым можно застраховать все сразу или выбрать только нужные объекты, например, дом и машину, квартиру и дом или любой другой набор. Об этом CNews сообщили представители ВКС.

Полис от ВСК покрывает последствия попадания дрона или ракеты в жилье: разрушение конструктивных элементов, повреждение внутренней отделки и инженерного оборудования и домашнего имущества. В программу автоматически включены: возмещение дополнительных расходов на уборку, временное жилье или гостиницу и расходы на временное хранение вещей.

Программа также покрывает ущерб автомобилю, нанесенный в результате падения, столкновения или иного воздействия беспилотника, ракеты или их обломков.

По полису защиты от БПЛА и ракет можно застраховать транспортное средство до 5 млн. руб. и имущество до 30 млн руб. Кроме автомобиля, квартиры и основного строения по полису можно также защитить дополнительные постройки — баню, гараж, хозяйственный блок, а также домашние вещи. Стоимость полиса зависит от выбранного лимита и объектов страхования и начинается от 1 тыс. руб.