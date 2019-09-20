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Прапорщик-игроман распродал «железо» ФСБ на миллионы рублей и получил срок

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Бывший техник Академии ФСБ в течение года продавал процессоры и оперативную память из компьютеров, закупленных для факультета иностранных языков. Заработанные средства он тратил на спортивный тотализатор и свою семью. Сумма ущерба превысила 7 млн руб, а самому технику после явки с повинной скостили срок с десяти до четырех лет и отправили в колонию-поселение.

Преступление и наказание

Экс-техник Академии ФСБ (Федеральной службы безопасности) России Айрат Хайруллин в течение нескольких месяцев продавал компьютерную технику ведомства. Часть вырученных средств он потратил на спортивные ставки – Хайруллин был клиентом букмекерской конторы, а оставшиеся деньги расходовал на свою семью.

Бывший сотрудник Академии ФСБ выходил на промысел регулярно – он воровал комплектующие компьютеров, за которые он же нес ответственность. Как пишет «Коммерсант», всего за год работы Хайруллин разобрал свыше 500 системных блоков, извлекая из них наиболее ценные комплектующие – планки оперативной памяти и центральные процессоры. На момент публикации материала предприимчивый россиянин был отстранен от должности и по решению военного суда Московского гарнизона отправлен в колонию-поселение.

Завязка истории

Айрат Хайруллин был техником Академии ФСБ, которая 12 апреля 2016 г. получила ряд новых помещений для факультета иностранных языков. Они сдавались «под ключ», то есть не только с полной отделкой, но также с мебелью и персональными компьютерами. Они-то и привлекли внимание предприимчивого молодого человека.

Академия ФСБ России

Начать использование помещений по назначению сразу после сдачи Академия в силу обстоятельств не смогла, и все имущество, включая компьютеры, было строго описано, а системные блоки опечатали защитными пломбами. В помещениях был организован пропускной режим, ответственным за который в августе 2017 г. и стал Айрат Хайруллин, на тот момент находившийся в звании старшего прапорщика. Все имущество, а также ключи от помещений было передано ему под его ответственность.

Все помещения были приняты на баланс Академии лишь осенью 2018 г., то есть Хайруллин контролировал их приблизительно в течение года.

В первые же дни после назначения экс-техник разобрал пять компьютеров и вытащил из них оперативную память и процессоры, которые, по его словам, продал «примерно за 25-30 тыс. руб.». Хайруллин был уверен, что сможет вернуть похищенное, как только у него появятся на это деньги.

Разбогатеть не получилось

У Айрата Хайруллина был план по быстрому заработку при помощи спортивных тотализаторов, но он быстро провалился. Как отметил сам бывший техник Академии ФСБ, разбогатеть у него не вышло – после нескольких не сыгравших ставок он отказался от этой затеи и решил продолжить хищения казенного имущества.

Масштабы незаконной деятельности начали расти – преступник стал извлекать комплектующие каждую неделю, а для сбыта краденного он использовал популярные интернет-доски объявлений – «Юлу» и Avito. Там он обзавелся постоянными клиентами, и к марту 2018 г. число компьютеров, которые он разобрал, перевалило за несколько сотен.

Тогда Хайруллин, по его собственным словам, решил завязать и даже вернуть украденное – с этой целью купил 25 процессоров (марка не раскрывается) на деньги, взятые в кредит, и установил их в системные блоки. Тем не менее к лету 2018 г. он «приватизировал» комплектующие из буквально всех компьютеров, находящихся в служебных помещениях двух новых корпусов Академии ФСБ. После этого он перешел к технике, стоявшей непосредственно во вверенных ему учебных аудиториях.

Явка с повинной

Прием помещений на баланс совпал по времени с реализацией Айратом Хайруллиным последней партии украденных им комплектующих. 15 октября 2018 г. он пришел к заместителю начальника факультета с повинной, сообщив, что не смог сохранить вверенное ему имущество в целости.

По результатам последовавшей за явкой инвентаризации, из всех компьютеров для факультета иностранных языков процессоры и планки памяти были лишь в 20. Однако, как выяснилось, штатные процессоры Intel в них были заменены на «устройства неизвестного происхождения и маркировки».

В общей сложности, как показала назначенная следствием экспертиза, за год своего промысла Айрат Хайруллин успел украсть 430 процессоров Intel по цене около 15 тыс. руб. каждый. Количество украденных модулей памяти, оцененных в 1,5-2,5 тыс. руб., составило 505. Суд оценил общий размер ущерба, нанесенного экс-техником, в 7,273 млн руб.

Смягченное наказание

По итогу всех совершенных деяний Айрату Хайруллину грозило до 10 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Однако вместо этого военный суд отправил экс-техника в колонию-поселение на четыре года и даже позволил ему добираться до него самостоятельно. Время поездки будет зачтено в срок наказания.

Эти послабления имеют под собой ряд оснований. Определенную роль сыграли факт явки Хайруллина с повинной и последовавшее за ней активное содействие расследованию. Помимо этого, раньше он не был замечен ни в чем плохом, к тому же, он положительно характеризовался по службе.