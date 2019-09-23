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Microsoft продлил бесплатную поддержку Windows 7, но не для всех

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Microsoft продлит до конца 2020 г. срок бесплатной поддержки Windows 7 для избирательных машин, которые используются в США и других странах. Это связано с невозможностью достаточно быстро перевести эти машины на более современную версию Windows, чтобы уложиться к выборам президента США.



Решение Microsoft

Microsoft продлит срок бесплатной поддержки ОС Windows 7, установленной на электронных машинах для голосования, которые будут задействованы в ходе выборов президента США в ноябре 2020 г. Об этом компания сообщила в своем блоге. Напомним, срок бесплатной поддержки Windows 7 истекает 14 января 2020 г. Для избирательных машин он будет продлен до конца 2020 г.

Поскольку срок бесплатной поддержки будет продлен для избирательных машин, используемых в США, то же самое придется сделать для машин, которые используются в других странах, если эти государства являются демократическими согласно индексу демократии британской компании Economist Intelligence Unit. То есть, исключение будет также сделано для Канады, Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Норвегии, Финляндии и ряда других стран.

Причины решения

Исключение, сделанное для избирательных машин, компания объясняет соображениями безопасности. В ходе выборов эти устройства могут подвергнуться кибератакам, поэтому ОС на них нуждается в своевременных патчах безопасности.

На машинах можно установить более современную версию Windows, но тогда до 2020 г. они не успеют пройти правительственную сертификацию, необходимую для допуска их к эксплуатации на выборах. Microsoft пишет, что сертификация, в ходе которой компания вместе с представителями правительства обновляет машины — это долгая процедура. Компания отмечает, что Windows 7 установлена на «относительно небольшой, но значимой части» избирательных машин.

При этом Microsoft сообщает, что в целом Windows 7 устарела в плане кибербезопасности. «Мы запустили Windows 7 в 2009 г. — в год, когда был выпущен Palm Pre, запущен Twitter, навигация для мобильных телефонов только вышла на рынок, а дискеты все еще продавались миллионами. Программное обеспечение, созданное для той эпохи, не может обеспечить такой же уровень безопасности, как современная операционная система, такая как Windows 10», — отмечает компания.

Microsoft продлила поддержку Windows 7 для избранных устройств

Решение было принято в рамках программы Defending Democracy Program, которую Microsoft запустила в апреле 2018 г. Программа посвящена усилению информационной защиты избирательного процесса, чтобы хакеры не могли на него повлиять. Программа работает по четырем направлениям: защита выборов от взлома, повышение прозрачности политической рекламы в интернете, исследование защитных решений для избирательного процесса и борьба с распространением дезинформации.

Поддержка Windows 7

О том, что Microsoft намерена прекратить какую-либо поддержку Windows 7 в начале 2020 г., компания сообщила в начале 2017 г., настоятельно порекомендовав пользователям, особенно корпоративным, заранее перейти на Windows 10. Система перестала получать основную поддержку 13 января 2015 г. и сейчас находится на расширенной поддержке. При этом Windows 7 все еще очень популярна в мире — в конце 2018 г. на ней работали 36,9% пользователей ПК. Для Windows 10 этот показатель составлял 39,22%.

Согласно политике Microsoft, основной период поддержки операционной системы включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня запуска системы в общий доступ или двух лет после выхода следующей версии продукта (в зависимости от того, что закончится позже).

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок выполняются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

Указанные для Windows 7 сроки прекращения поддержки в целом соответствуют общей политике Microsoft в отношении своих продуктов. Но сверхпопулярная ОС Windows XP была выпущена в 2001 г., а окончательно ее пользователи были лишены поддержки 8 апреля 2014 г., то есть спустя 13 лет после выхода.