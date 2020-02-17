Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Двадцатидолларовая «железка» способна защитить от любой прослушки. Видео

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В США разработан специальный браслет, блокирующий работу микрофонов в любом устройстве в радиусе действия. Он генерирует специальные звуковые сигналы, делающие прослушку невозможной.



Антишпионский аксессуар

Специалисты Чикагского университета (США) изобрели браслет, способный заглушить все микрофоны, находящиеся поблизости. По словам разработчиков, такой гаджет, название которому они еще не придумали, может максимально защитить любое вербальное общение от несанкционированной прослушки.

Устройство действительно выполнено в форме браслета – его можно носить на запястье, однако в актуальном исполнении компактным его назвать нельзя. Как отметила Хайтао Чжэн (Haitao Zheng), один из разработчиков гаджета, тот факт, что во время разговора, не предназначенного для записи, устройство будет находиться на руке одного из собеседников, лишь улучшит качество выполняемой им работы.

Прототип браслета. В серию пойдет устройство с более аккуратным дизайном

На момент публикации материала браслет находился на стадии прототипа. Разработчики рассматривают возможность его серийного производства и ведут переговоры с инвесторами. В случае успеха стоимость одного такого браслета может составить в пределах $20 (1300 руб. по курсу ЦБ на 17 февраля 2020 г.).

Технические особенности

Браслет оснащен23 ультразвуковыми излучателями по всему периметру и единственной кнопкой включения. Внутри него, помимо литий-полимерного элемента питания емкостью 500 мАч, установлены микроконтроллер, генератор сигнала и трехваттный усилитель.

Браслет действительно работает и стоит при этом около $20

После включения браслета излучатели начинают в режиме нон-стоп испускать звук с частотой от 24 до 26 кГц, постоянно меняя его частоту с интервалом в 0,45 секунды. Человеческое ухо невосприимчиво к сигналам таких частот, однако при попадании на микрофон эти звуки за счет возникающих искажений преобразуются в слышимые и начинают преодолевать фильтры ультразвуковых частот, используемые в микрофонах смартфонов, смарт-динамиков и других устройств. По итогу на записи вместо голосов собеседников будет слышен один лишь шум.

Как сообщили разработчики, во время разговора человек нередко жестикулирует, что позволит браслету постоянно перемещаться в воздухе и тем самым создавать постоянно меняющуюся зону помех. Это приводит к уменьшению слепых зон и повышению качества блокировки микрофонов.

Максимальная эффективность

За счет большого количества излучателей и их расположения на корпусе браслета разработчики значительно упростили принцип использования гаджета. Его не нужно направлять на конкретные микрофоны, даже если в помещении их будет несколько, и за счет жестикуляции во время беседы эффективность его работы будет еще выше.

Авторы устройства протестировали его путем записи разговора на смартфон с последующим распознаванием речи при помощи сервиса IBM. При выключенном браслете пословная вероятность ошибки распознавания составляла в среднем 30%, а при включенном – повышалась до 97%.

23 излучателя не всегда могут гарантированно защитить от несанкционированной записи разговора

Эффективность браслета была доказана еще одним экспериментом: во время записи разговора смартфон закрывали различными предметами, которые так или иначе могли помешать захвату ультразвука. В результате выяснилось, что если накрыть смартфон практически любой тканью или бумагой (любым неплотным предметом), то на эффективности работы браслета это никак не скажется.

В то же время браслет пока «боится» картонных коробок и пластиковых контейнеров – помещенные поверх устройства, ведущего запись, они практически до нуля снижали влияние помех на точность распознавания речи. Разработчики не уточнили, как они собираются решать данную проблему. Но, по их словам, его серийный образец получит разительные отличия во внешности – они собираются сделать его более аккуратным и, главное, менее громоздким.

Гаджеты со схожими возможностями

Приватность практически любого диалога может обеспечить не только этот браслет. В январе 2019 г. датские инженеры разработали специальную насадку на смарт-динамики, решающими точно такую же задачу. Как сообщил один из авторов проекта Бъорн Карманн (Bjorn Karmann), эта насадка воспроизводит слабый шум, неразличимый человеческим ухом, и тем самым глушит микрофон колонки.

Насадка с Raspberry Pi не позволит корпорациям подслушивать разговоры пользователей

Внутри насадки, распечатанной на 3D-принтере, находятся одноплатный компьютер Raspberry Pi, два динамика и пара микрофонов. Изобретатели написали для нее ПО с открытым исходным кодом, которое останавливает генерацию помех, когда пользователь скажет заранее выбранное слово. Включается устройство тоже при помощи голосовой команды.