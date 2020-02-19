Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне

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Сертификат Минобороны

Отечественный программный комплекс управления защищенной средой виртуализации «Брест» прошел сертификацию по требованиям безопасности информации Министерства обороны России. Об этом CNews сообщил представитель разработчика комплекса – компании Astra Linux.

Наличие соответствующего сертификата, полученного ПК «Брест», позволяет использовать данное решение на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других организациях МО, работающих с государственной тайной высочайшей степени секретности.

ПК «Брест», как отмечают в компании, не требует сертификации ФСТЭК, поскольку защита виртуализации реализована средствами сертифицированной ОС Astra Linux Special Edition, под управлением которой работает комплекс.

Российские военные допустили ПК «Брест» компании Astra Linux к гостайне

Напомним, что в соответствии с российским законом «О государственной тайне» установлено три степени секретности сведений, в порядке по мере увеличения: секретно, совершенно секретно и особой важности.

Что такое ПК «Брест»

ПК «Брест» предназначен для использования с российской операционной системой Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск 1.6»). Он обеспечивает функционирование виртуальных машин в условиях избирательного и мандатного управления доступом.

В круг задач, решаемых ПК «Брест», входят централизованное управление кластерами виртуализации, масштабирование и обеспечение их отказоустойчивости, создание защищенной среды виртуализации рабочих столов (VDI) и серверов архитектуры х86-64, виртуализация сетей, хранилищ, миграция работающих виртуальных машин между узлами кластера виртуализации, групповое создание виртуальных машин из шаблонов, построение защищенных облачных решений.

Как и ОС Astra Linux, ПК «Брест» основан на компонентах с открытым исходным кодом. В состав комплекса входят: ПО Qemu, обеспечивающее виртуализацию ресурсов компьютера; модуль виртуализации KVM; программный многоуровневый коммутатор OpenVSwitch, предназначенный для виртуализации сетевых интерфейсов в виртуальных средах и организации виртуальных коммутируемых сетей VLAN; cетевая отказоустойчивая файловая система Ceph для создания распределенных хранилищ; ПО Pacemaker для создания и управления отказоустойчивыми распределенными решениями; средства обеспечения VDI-доступа к гостевым операционным системам по протоколам SPICE, VNC, RDP; служба Haproxy, предназначенная для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости TCP- и HTTP-соединений посредством перераспределения входящих запросов на обслуживание нескольких серверов

В состав средств управления средой виртуализации и мониторинга ПК «Брест» также включено ПО Opennebula и Virtmanager. Они решают задачу создания, установки, резервного копирования, настройки, запуска и миграции виртуальных машин между узлами кластера, включая создание конфигураций, необходимых для эффективного решения задачи управления доступом встроенными в операционную систему средствами защиты информации.

Российская ОС для гостайны

Astra Linux – UNIX-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет компания «Русбитех».

Сегодня Astra Linux существует в двух версиях – Common Edition и Special Edition. Common Edition предназначена для потребителей, а также для среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, она находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Special Edition разработана для государственных и военных предприятий и не распространяется в свободном доступе.

На момент публикации материала ОС Astra Linux Special Edition версии 1.6 имеет три сертификата: Минобороны, ФСБ и ФСТЭК. Последний она получила в мае 2019 г. Наличие этого сертификата позволяет использовать систему при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну высшей степени секретности.

Сборки Astra Linux Special Edition выпускается под архитектуры «Эльбрус» (релиз «Ленинград»), IBM System Z («Мурманск»), POWER («Керчь), MIPS («Севастополь»), ARM («Новороссийск») и x86-64 («Смоленск»). Каждый из релизов имеет различные сферы применения: к примеру, «Новороссийск» пригоден для мобильных устройств и встраиваемых компьютеров, а «Ленинград» – для вычислительных комплексов «Эльбрус».