Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Девушка-хакер украла у AMD коды новейших процессоров и хочет выложить их в открытый доступ

AMD рассказала о взломе и краже информации о новых графических процессорах, один из которых будет использоваться в новой приставке Microsoft Xbox Series X. AMD утверждает, похищенная интеллектуальная собственность не навредит ни ей, ни ее партнерам, однако хакерша уверена в ее ценности и хочет продать ее за $100 млн.

AMD ограбили

Компания AMD сообщила, что из ее сети была украдена информация, имеющая отношение к актуальным и будущим графическим процессорам. Интеллектуальную собственность присвоила девушка-хакер, взломавшая один из компьютеров или серверов компании, и в настоящее время она пытается продать ее.

AMD не стала раскрывать содержимое похищенных файлов, однако, по данным ресурса Torrentfreak, в них находились коды, связанные с новейшими процессорами Navi 10, Navi 21 (он же Big Navi) и Arden.

Личность взломавшей AMD хакерши на 26 марта 2020 г. не была установлена, но, по словам сотрудников издания Torrentfreak, им удалось связаться с ней. Взломщица сообщила, что, по ее мнению, украденная ею информация может стоить до $100 млн. В настоящее время она ищет покупателя, но у нее уже есть план «Б» на случай, если интеллектуальной собственностью AMD никто не заинтересуется.

AMD стала жертвой взлома

Если так и произойдет, хакерша собирается сделать информацию общедоступной, и пока неизвестно, как оба исхода отразятся на деятельности AMD. По словам взломщицы, ей даже не пришлось прикладывать значительных усилий, чтобы похитить информацию – она всего лишь проникла на один ПК или сервер компании, где эти файлы хранились в незашифрованном виде.

Степень важности украденных данных

AMD не отрицает факт взлома, который, по ее данным, произошел в ноябре 2019 г. В то же время компания утверждает, что украденная хакершей информация едва ли пригодится конкурентам. Она связалась с компанией в декабре 2019 г., через месяц после взлома, и предложила выкупить у нее все сведения. Запрошенную ею сумму в AMD не озвучили.

«Мы осведомлены о том, что преступник располагает файлами, которые пока не были обнародованы. Мы считаем, что украденная интеллектуальная собственность не повлияет на конкурентоспособность или безопасность наших разработок», – заявили представители AMD. Помимо этого, они добавили, что им пока неизвестно, к какой еще информации получила доступ хакерша. Это означает, что на деле она могла украсть гораздо больше сведений, которые могли бы пригодиться конкурентам AMD.

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и другими экспертами в рамках проводимого уголовного расследования», – отметили сотрудники чипмейкера. О том, повлияет ли случившееся сроки выпуска продуктов той же Microsoft, они не сообщили. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) пока не прокомментировала происходящее.

Информация уже в Сети

Утверждение хакерши о владении интеллектуальной собственностью получило подтверждение. Она или ее сообщники разметили на Github несколько репозиториев, содержавших часть украденного код всех трех процессоров, включая Navi 21 - флагманского графического чипа на архитектуре RDNA 2.

AMD подала, по меньшей мере, два заявления о нарушении авторских прав в отношении этих репозиториев, и администрация Github, который с 2018 г. принадлежит Microsoft, удалила их. Однако меры предпринятые компанией, не помогли сдержать распространение информации – после удаления кодов на Github, их, пишет портал Toms’ Hardware, разместили на других ресурсах, в том числе 4chan.

Под ударом не только AMD

От действий хакерши может пострадать не только AMD. Сведения, затрагивающие графический процессор Arden имеют прямое отношение к компании Microsoft.

Xbox Series X, новая консоль Microsoft на чипе AMD Arden

Софтверный гигант оказался замешанным в этой истории не по своей воле. Arden – это кодовое имя чипа, который будет отвечать за разработку графики в консоли Xbox Series X. Это следующее поколение приставки Xbox, которое придет на смену модели One, вышедшей в 2013 г., и всем ее последующим модификациям. Представители Microsoft на момент публикации материала ситуацию не комментировали.