По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Китай запретил любимый программистами текстовый редактор

Жители Китая лишились возможности скачать популярный текстовый редактор Notepad++. Власти КНР заблокировали официальный сайт проекта за политические взгляды разработчика – он использует кодовые названия, противоречащие многим действиям властей Китая.

Политическая блокировка

Власти Китая заблокировали в стране текстовый редактор Notepad++, которым нередко пользуются разработчики приложений. Официальная причина блокировки на момент публикации материала не раскрывалась.

По информации авторитетного портала TechCrunch, блокировка может иметь отношение к политическим взглядам разработчика программы Дона Хо (Don Ho). В кодовых названиях нескольких последних версий Notepad++ были обнаружены выражения "Free Uyghur" («свободу уйгурам») и "Stand With Hong Kong" («поддерживаем Гонконг»).

Выражение "Stand With Hong Kong" может быть связано с ужесточением политического контроля Китая над Гонконгом и протестам против этого местного населения. Этой фразой была помечена версия 7.8.9, последний к нынешнему времени релиз Notepad++, вышедший 16 июля 2020 г.

NotePad++ невзлюбили в Китае

Метка "Free Uyghur" может иметь отношение к притеснениям уйгуров, тюркского коренного народа Восточного Туркестана, в настоящее время являющегося Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Она была обнаружена в названиях версий с 7.8.1 по 7.8.3, дебютировавших в период с октября 2019 г. по январь 2020 г.

Блокировку можно обойти

По данным TechCrunch, на 17 августа блокировка Notepad++ затрагивала исключительно страницу «Download» на официальном сайте проекта, где можно увидеть последние версии редактора. Если попытаться открыть страницу с китайского браузера, то эта страница будет недоступна.

При использовании китайских браузеров в России блокировка не действует

Специалисты ресурса попробовали открыть страницу во встроенном браузере мессенджера WeChat и обозревателе QQ Browser (оба разработаны компанией Tencent), но вместо искомого получили надпись, гласящую о том, что страница заблокирована местными регулирующими органами. Аналогичный результат был получен при использовании браузеров UC Browser, 360 и Sogou.

За пределами КНР блокировка страницы загрузки Notepad++ не действует. Редакция CNews убедилась, что скачать редактор можно с мобильных версий UC Browser и Sogou под Android.

Активная позиция разработчика

Дон Хо известен тем, что не скрывает своего отношения к происходящему в мире. Несмотря на то, что сам он проживает во Франции, он нередко обращает внимание пользователей Notepad++ со всего мира на происходящее (или происходившее) в Азии.

Не исключено, что будущем Дон Хо выпустит новые версии Notepad++ с опасными названиями

Так, в 2014 г. в Notepad++ были найдены слова поддержки протестантам на Тяньаньмэнь – крупнейшей площади Пекина, столицы Китая. С 15 апреля по 4 июня 1989 г. на ней проходили многочисленные акции протеста против политики властей. Во время акции 4 июня 1989 г. по демонстрантам был открыт огонь из автоматов и танков – в результате этих событий, ставших известными как «бойня на площади Тяньаньмэнь», погибло несколько тысяч мирных жителей.

На тот момент акция разработчика Notepad++ внимания властей КНР не привлекла. С блокировкой за фразу «Free Uyghur» в названии они тоже опоздали более чем на полгода, тогда как хакеры отреагировали быстрее – в конце 2019 г., после выпуска одной из версий редактора с таким названием, они атаковали сайт разработчика.

История Notepad++

Первая версия Notepad++ вышла в ноябре 2003 г., то есть программе в настоящее время почти 17 лет. Редактор распространяется с открытым исходным кодом, но поначалу Дон Хо выпускал его только для Windows. В 2007 г. появились его первые кроссплатформенные версии под macOS и Linux, однако на август 2020 г. официальный сайт проекта позволял скачивать только Windows-дистрибутивы программы.

Разработчики ПО используют Notepad++ благодаря его особенностям, в том числе подсветке синтаксиса многочисленных языков программирования – С++, Python, PHP и многих других. Есть даже поддержка COBOL – очень старого языка, который из-за пандемии коронавируса, как сообщал CNews, вновь стал очень востребован.

Также при написании кода в Notepad++ он автоматически закрывает скобки и тэги. При необходимости он может сравнить несколько файлов с кодом и выявить их различия. И это лишь часть функций программы, которые могут пригодиться разработчикам.