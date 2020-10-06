По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома

Микросхема безопасности T2 в современных компьютерах Apple не защищает пользовательские данные должным образом, так как сама содержит серьезную уязвимость. Из-за нее хакер может обойти работу чипа и добраться до информации в памяти ПК, и устранить эту брешь никак нельзя.

Опасный чип безопасности

В чипе безопасности T2, который Apple устанавливает в свои ноутбки и ПК с 2017 г., найдена опасная уязвимость. Как пишет портал ZDnet, ее нельзя устранить программным путем, что навлекает на все MacBook, iMac и другие компьютеры Apple угрозу взлома, от которого невозможно спастись.

Сам по себе Т2 представляет собой сопроцессор, занимающийся обработкой звука и функции ввода-вывода, и нужен он в первую очередь для снижения нагрузки на центральный процессор. Но основная его функция – это именно обеспечение безопасности пользовательских данных. На него завязаны процесс авторизации при помощи Touch ID, шифрование, пароли KeyChain и многое другое.

Т2 представляет собой второе поколение чипа безопасности Т1, дебютировавшего в 2016 г. Рассказывая о Т2 в рамках анонса десктопа iMac Pro 2017, ставшего первым ПК с таким чипом, Apple рекламировала его как средство, в разы повышающее безопасность пользовательской информации и защищенность компьютера от взлома.

Т2 не выполняет возложенные на него обязанности в полной мере

А уязвим Т2 к взлому при помощи эксплойта Checkm8, использующегося для джейлбрейка iPhone. Хакеры могут использовать его для обхода микросхемы и получения полного доступа к устройству на базе macOS.

Информация о существовании проблемы получила широкое распространение среди пользователей. К примеру, тема на Reddit, созданная пользователем LayinLo_usmc на момент публикации материала около 11 часов назад, набрала свыше 40 комментариев. Схожие посты стали появляться и в Twitter.

Алгоритм взлома и возможные последствия

Способ обхода T2 при помощи эксплойтов для iPhone стал возможен по той причине, что в основе этой микросхемы лежит процессор А10, выпущенный Apple в 2016 г. и использующийся в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus, а также в планшетах iPad 6 и iPad 7. И А10, и Т2 уязвимы к Checkm8.

По информации бельгийской ИБ-компании IronPeak, для взлома чипа безопасности Apple нужно прямое подключение к устройству на macOS через USB-C. Оно необходимо для запуска джейлбрейка Checkra1n 0.11.0 непосредственно во время загрузки компьютера.

Взломать MacBook можно только при физическом контакте с ним

Это действие позволяет хакеру перехватить процесс загрузки мини-ОС bridgeOS, хранящейся в ROM-памяти внутри Т2, и позволяет делать бесконечное число попыток обойти работу этой микросхемы и получить доступ к «железу» и памяти компьютера.

После этого у хакера появляется почти полный root-доступ – он по-прежнему не сможет напрямую расшифровывать файлы, закодированные с использованием шифрования FileVault 2. Однако, поскольку чип T2 управляет доступом с клавиатуры, хакер может внедрить кейлоггер и украсть пароль, используемый для дешифрования. После этого вся информация в памяти взломанного компьютера окажется открытой для злоумышленника.

Как защититься от взлома

Поскольку проблема с чипом Т2 не может быть устранена путем обновления программного обеспечения, владельцам Mac-устройств с этой микросхемой на борту придется справляться своими силами. Единственное, что можно сделать – не разрешать никому, в том числе и самому себе, подключать к своим компьютерам подозрительные устройства с коннектором USB-C. Также не стоит использовать кабели USB-С сомнительного происхождения. Удаленный взлом ПК, например, через интернет или по Bluetooth, невозможен – нужно именно прямое аппаратное подключение, и именно по USB-C.

Портал MacRumors пишет, что проблема может не затронуть новые компьютеры Apple на базе ее собственных ARM-процессоров, о переходе на которые в своих Mac она заявила летом 2020 г. Не исключено, что чипа Т2 ввиду особенностей современных процессоров А-серии в них не будет, но этот вопрос пока остается открытым.

Другие проблемы, связанные с Т2

Сопроцессор Т2, впервые появившийся в iMac Pro 2017 (вышел в декабре 2017 г.), доставляет неприятности пользователям и сотрудникам сервисных центров на протяжении почти всего периода своего существования. К примеру, из ноутбуков MacBook Pro 2018 исчез порт, который в моделях 2016 г. и 2017 г. позволял спасти данные в случае поломки материнской платы.

Он располагался прямо на системной плате, но, начиная с MacBook Pro 2018, его больше нет, и, как сообщал CNews, это связывают напрямую с присутствием в этих ноутбуках чипа Т2, MacRumors высказал предположение, что порт для экстренного спасения данных был удален в связи с тем, что в MacBook Pro 2018 имеется специальный чип T2, обеспечивающего аппаратное шифрование SSD-хранилища.

Этот порт позволял экстренно извлечь данные из сломавшегося MacBook

В октябре 2018 г. стало известно, что компьютеры Apple, в составе которых есть чип Т2, перестают работать после ремонта, осуществленного в неавторизованных сервис-центрах. Выяснилось, что с качеством работы самих мастеров это никак не связано – Т2 попросту не даст устройству загрузиться, пока на нем пока на нем не запустят специальное диагностическое ПО Apple – AST 2 System Configuration.

Этот софт Apple распространяет только среди авторизованных ремонтных сервисов, что сделало домашнюю и стороннюю починку любого ПК Apple, выпущенного с декабря 2017 г., невозможной.