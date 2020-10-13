По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

В России создан госсервис для проверки безопасности товаров в магазине с помощью смартфона

Росаккредитация разработала портал для проверки наличия у товаров, продаваемых в российских магазинах, сертификатов и деклараций соответствия стандартам безопасности. Сервис позволяет оперативно удостовериться в безопасности продукции еще до ее приобретения.

Новый госсервис для россиян

Росаккредитация запустила онлайн-сервис проверки товаров в магазинах на соответствие действующим в России стандартам безопасности. Как сообщили CNews представители организации, сайт представлен в виде лендинг-страницы и обеспечивает быстрый доступ к реестрам «сертификатов соответствия» и «деклараций о соответствии». Проект доступен по адресу safety.fsa.gov.ru, и там же присутствует подробная инструкция по его использованию.

Воспользоваться новым порталом можно, к примеру, непосредственно в магазине, еще до того, как нужный товар будет оплачен на кассе. «Одна из главных задач проекта – дать гражданам понятный инструмент для получения информации из реестров и рассказать, как эту информацию правильно использовать», – отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Главная страница нового сервиса Росаккредитации

Как долго длилась разработка, кто именно ею занимался (специалисты Росаккредитации или сторонние компании), и на кого возложены обязанности по поддержке и развитию портала, на момент публикации материала было неизвестно.

Какие товары подлежат декларированию и сертификации

Новый сервис Росаккредитации позволяет проверить наличие у товара сертификата или декларации соответствия требованиям безопасности. Сертификация обязательна для технологически сложных или потенциально опасных для здоровья человека товаров, например для строительных материалов, кухонных комбайнов, компьютеров, комплектующих, электроинструмента и др. Декларирование же действует для менее опасных и менее технически сложных товаров, за исключением нескольких групп, в числе которых детское питание.

Как пользоваться новым сервисом

На лендинг-странице нового сервиса Росаккредитации размещены прямые ссылки на ее реестры. Это временное решение, поскольку в дальнейшем для получения информации о сертифицированных и декларируемых товарах будет запущен новый единый сервис поиска документов в этих реестрах.

Результат поиска по части номера сертификата

Вне зависимости от того, как именно осуществляется поиск – напрямую в реестре или через единый сервис, сперва нужно запросить у продавца или другого сотрудника магазина сертификат или декларацию на нужный товар. На современных образцах этих документов есть QR-код, который нужно отсканировать при помощи камеры смартфона через приложение для распознавания кодов. Оно или встроено в смартфон по умолчанию, или может быть скачано из магазинов Google Play и Apple App Store. После распознавания QR-кода будет осуществлен переход в реестр Росаккредитации.

Современный сертификат соответствия с QR-кодом в правом верхнем углу

Способ с QR-кодом самый быстрый, но в случае его отсутствия можно зайти на сайт сервиса и вручную вписать в строке поиска уникальный номер декларации или сертификата. Также можно ввести часть этого номера – по заявлению представителей Россаккредитации, такой способ тоже работает.

«Все больше потребителей понимают, что сертификат является не просто бумагой, разрешающей продажу товара, а, в первую очередь, документом, гарантирующим безопасность продукции после прохождения обязательной проверки, включая необходимые испытания. Предоставление возможности простого и понятного доступа потребителей к базе данных сертификатов и деклараций на сайте Росаккредитации способствует повышению качества продукции, обеспечению защиты прав и безопасности граждан», – отметил руководитель рабочей группы по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия колесных транспортных средств Общественного совета при Росаккредитации Денис Загарин.

Объем базы данных

По сообщению Росаккредитации, в ее реестры каждый день поступает свыше 3 тыс. деклараций и приблизительно 150 новых сертификатов. Испытательные лаборатории ежедневно отчитываются более чем о 40 тыс. проведенных испытаний, и эти сведения тоже вносятся в реестры. В то же время пока неизвестно, какое именно количество сертификатов и деклараций находится в базе данных нового сервиса на день запуска (13 октября 2020 г.), и как часто происходят ее обновления – ежедневно, еженедельно, ежемесячно или с другой частотой. Помимо этого, пока не ясно, что конкретно должно означать для конечного потребителя отсутствие в базе данных сертификата или декларации на его товар. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к Росаккредитации и находится в ожидании ответа.