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iPhone убил россиянку ударом тока

24-летняя жительница Архангельска принимала ванну и погибла от удара током после того, как уронила в воду свой заряжающийся iPhone 8. Врачи констатировали факт смерти от поражения электротоком, и в России подобный случай далеко не единичный.

Смерть от смартфона

Смартфон Apple iPhone 8 стал причиной смерти 24-летней россиянки Олеси Семеновой из Архангельска. По информации портала GizmoChina, девушка погибла от удара током, принимая ванну – она уронила в нее смартфон, находившийся в тот момент на зарядке.

Тело Олеси Семеновой обнаружила ее соседка по комнате Дарья. «Я кричала, трясла ее, но она была бледной, не дышала и не подавала никаких признаков жизни. Мне было очень страшно. Когда я прикоснулась к ней и почувствовала удар током», – сообщила она оператору экстренной службы. Соседка добавила также, что в ванной она увидела сам iPhone 8, который продолжал заряжаться.

Причина смерти подтверждена

Медработники, прибывшие по вызову Дарьи, констатировали смерть Олеси Семеновой в результате поражения электрическим током. Они подтвердили, что смерть наступила именно после того, как подключенный к зарядному устройству телефон упал в ванную.

Селфи-фото Олеси Семеновой. Снимок справа явно сделан в ванной

На момент публикации материала не было известно, какое именно устройство Олеся использовала для зарядки своего смартфона. В комплект поставки iPhone 8 входит базовый блок питания, выдающий 5 Вт мощности – напряжение 5 В при силе тока 1 А.

«Трагедия еще раз напоминает о том, что электрические приборы и вода несовместимы. Это касается и любого мобильного устройства. Если вы просто утопите смартфон, самое худшее, что может с ним случиться – это его поломка. Но когда он подключен к сети, мы видим, какими могут быть последствия», – заявили представители МЧС России.

iPhone 8 не виноват

Случившееся с Олесей Семеновой не означает, что проблема скрывается непосредственно в смартфоне iPhone 8. Как показывает российская практика, вероятность погибнуть от использования смартфона в ванной есть вне зависимости от того, какой он модели.

В феврале 2015 г. трагедия, аналогичная архангельской, произошла в Москве. 24-летняя жительница столицы умерла от удара током уронила в ванну с водой заряжающийся iPhone 4. Год спустя в Москве произошел еще один такой инцидент, но на этот раз жертвой стала 14-летняя девушка. Модель iPhone, которой она пользовалась, не установлена.

Смартфоны в ванную лучше не брать

В июне 2016 г. заряжающийся смартфон, упавший в ванну с водой, унес жизнь 15-летней москвички. На плече у школьницы был обнаружен ожог от удара током, а рядом находился обгоревший смартфон. Его модель неизвестна.

На этом череда подобных трагедий не прекратилась – в начале февраля 2018 г. CNews писал о смерти 13-летней девочки из подмосковного Серпухова. Следствие установило, что вечером 31 января 2018 г. погибшая зашла в ванную комнату, чтобы искупаться, взяв с собой мобильный телефон (марка не установлена), зарядное устройство и электрический удлинитель, чтобы прямо в ванной поставить телефон на зарядку. Мать девочки, зашедшая через какое-то время в ванную комнату, нашла дочь лежащей в воде без движения. Телефон, подключенный к электросети, тоже находился в воде.

Для смерти от гаджета ванна не нужна

Любое мобильное устройство, вне зависимости от производителя, может убить своего владельца, даже если держать его подальше от ванной комнаты. Например, в июле 2013 г. стало известно о гибели 23-летней китаянки Ма Ай Лунь (Ma Ai Lun) – она просто прикоснулась к своему iPhone 5, который стоял на зарядке. В данном случае стоит отметить, что руки Ма Ай Лунь во время касания были мокрыми после душа.

iPhone 8 - не единственный смартфон, убивший своего владельца

В июне 2019 г. CNews сообщал о гибели Брэдли Айленда (Bradley Ireland) – он погиб в результате пожара, возникшего из-за самовоспламенившегося планшета Apple iPad (модель не раскрывается). Причина самоуничтожения компьютера так и не была установлена, и остается неизвестным, находился ли он в момент возгорания на зарядке.

Опасную мобильную технику производят многие крупные компании, и как минимум одно такое устройство есть в модельном ряду южнокорейской Samsung. Это печально известный смартфон Galaxy Note 7, один из экземпляров которого самопроизвольно взорвался в руках шестилетнего ребенка, другой – сжег автомобиль владельца, третий – устроил пожар в жилом доме. Эти и другие многочисленные истории подобного плана сильно отразились на репутации компании Samsung, заставив ее руководство снять модель с производства менее чем через полгода с момента запуска и встать на колени в знак извинения. В случае Galaxy Note 7 причиной возгорания был некачественный аккумулятор, в конструкции которого был допущен просчет.

Xiaomi тоже не застрахована от выпуска смартфонов. Например, в конце июля 2016 г. во время зарядки загорелся ее смартфон Mi 4i, находясь при этом в руках своего пользователя, а в сентябре 2016 г. в Китае взорвался Mi 4c. Это произошло, когда устройство находилось в заднем кармане брюк владельца, что привело к появлению на его ягодицах ожога третьей степени.