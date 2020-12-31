Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег с окончанием странного, жуткого и интересного 2020 года.

2020 год был особенным для ИКТ-рынка. Многим государственным и коммерческим организациям пришлось спешно цифровизироваться.

Информационные технологии оказались в центре внимания: удаленная работа, телемедицина, онлайн-коммуникации, дистанционное образование, электронные госуслуги, интернет-торговля –стремительно вошли в жизнь каждого из нас.

Сложности, вызванные пандемией, обернулись новыми возможностями для целого ряда игроков рынка ИКТ. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.

Есть надежда, что наступающий 2021 год станет для всех нас еще более увлекательным и разнообразным. В его начале редакция CNews желает всем своим читателям и их близким здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 4 января 2021 г.

Пожалуйста, обратите внимание на публикации CNews, посвященные итогам прошедшего 2020 года.

Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование

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Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год

С Новым годом!