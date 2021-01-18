Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики

ФСБ за 40 млн руб. ищет исполнителя НИР по разработке криптографической информзащиты в облачных средах ИТ-систем цифровой экономики. Тематический тендер проходит в закрытом режиме; техзадание засекречено.

Криптография ФСБ для цифровой экономики

Как выяснил CNews, Федеральная служба безопасности (ФСБ) готова потратить 40 млн руб. на разработку технологических решений по использованию криптографических методов защиты информации в облачных средах информсистем цифровой экономики.

Данная тема стала целью намеченной ФСБ научно-исследовательской работы (НИР), которой был присвоен шифр «НИР “Укса”». Вышеупомянутая сумма заявлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере ведомства, который был запущен 15 января 2021 г.

Непосредственным заказчиком работ выступает федеральное государственное казенное учреждение «Войсковая часть 43753». По данным РБК, это ни что иное как Центр защиты информации и специальной связи ФСБ. Он занимается лицензированием, в том числе криптографического оборудования, и помогает Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передавать информацию об итогах голосований по защищенным каналам связи.

ФСБ потратит 40 млн руб. на криптозащиту для цифровой экономики

Конкурс проводится в закрытом режиме, поэтому техническое задание в публичном доступе не представлено. По всей видимости, конкурсная документация станет предоставляться лишь тем претендентам на госконтракт, которые подпишут документы о неразглашении информации, или даже только тем организациям, у которых имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Заявки от претендентов на контракт будут приниматься до 15 февраля 2020 г. Дата подведения итогов в карточке тендера на сайте госзакупок не указана. Сроки проекта также не известны, но вероятнее всего он завершится еще в текущем году, потому что его финансирование предусмотрено только в 2021 г.

Закрытый характер процедуры заказчик объясняет своим правом проводить тендер именно в таком формате — на основании постановления Правительства России от 27 ноября 2017 г. № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства».

Роль ФСБ в цифровой экономике

Упомянутая в теме НИР цифровая экономика является названием одноименной сверхмасштабной госпрограммы. В нынешнем виде «Цифровая экономика» насчитывает семь направлений: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Искусственный интеллект».

ФСБ является куратором ряда мероприятий по направлениям «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление», но больше всего проектов (по суммам финансирования) ведомство закономерно курирует по линии информационной безопасности.

По всем признакам, рассматриваемый в рамках данного материала проект относится именно к этой сфере деятельности ФСБ — по курированию информбезопасности в рамках госпрограммы.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе нашей страны на цифровую экономику Президент России Владимир Путин объявил в конце 2016 г. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи (ныне Минцифры) представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин также говорили на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце того же месяца. С тех пор конфигурация отдельных проектов и объемы их финансирование многократно трансформировались.