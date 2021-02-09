В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру

Новая «фишка» Windows 10

В операционной системе Microsoft Windows 10 появится интуитивно понятная функция отслеживания статуса веб-камеры компьютера, пишет портал Windows Latest. Новая возможность, вероятно, придется по вкусу пользователям, опасающимся наблюдения за собой.

По данным источника, разработчики в настоящее время занимаются тестированием новой функции, которая включена в одну из внутренних сборок «облегченной» версии ОС Microsoft – Windows 10X. Однако существует вероятность того, что в конечном счете она появится и в одной из будущих версий «классической» Windows 10.

Как отмечает Windows Latest, выявить приложения, обращающиеся к веб-камере, можно будет, наведя курсор на небольшую пиктограмму с изображением видеокамеры. Соответствующая иконка расположится либо непосредственно на панели задач, либо в области уведомлений. Информация об обращающихся к камере программах появится во всплывающей подсказке.

Пользователи Windows 10 могут в ближайшем будущем получить доступ к функции, которая позволяет выявить приложения, обращающиеся к веб-камере

Аналогичная функция, позволяющая держать под контролем ПО с доступом к микрофону, уже внедрена в Windows 10X, утверждает Windows Latest.

Подтвердить факт наблюдения за пользователем посредством веб-камеры в Windows 10 и избавиться от слежки можно и сейчас. Однако это потребует ряда специальных знаний и навыков или применения стороннего ПО.

Когда появится функция

Сроки появления новой функции в мейнстримной версии Windows 10, как отмечает Windows Latest, пока неизвестны. Однако не исключено, что она станет доступна в обновлении под кодовым названием Sun Valley, выпуск которого, по некоторым данным, намечен на осень 2021 г.

Впервые о существовании проекта Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки. В январе 2021 г. издание The Verge сообщило, что Microsoft ищет специалистов, которые помогут ей модернизировать дизайн Windows 10, почти не менявшийся более пяти лет в рамках этого проекта.

Согласно Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г.

Слежка через веб-камеру – реальная угроза?

По информации поставщиков ПО в сфере безопасности, к примеру, российской «Лаборатории Касперского» или европейской Avast, угроза слежки через веб-камеру вполне реальна. Причем злоумышленники могут включить веб-камеру на компьютере без ведома пользователя и активации светового индикатора, интегрированного в устройство. Так, Avast ранее сообщала, что в апреле 2016 г. анонимный злоумышленник получил доступ к множеству веб-камер ничего не подозревающих людей. Картинку с этих камер он транслировал в Сеть с целью поразвлечься.

В сентябре 2016 г. тогдашний директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми (James Comey) признался в том, что, несмотря на насмешки в свой адрес, продолжает заклеивать веб-камеры своих компьютеров клейкой лентой и всем советует поступать так же.

В июне 2016 г. BBC сообщила, что основатель и действующий глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) разместил в социальной сети фото, на котором видно, что микрофон и веб-камера его MacBook Pro заклеены клейкой лентой.

Порой злоумышленники предпочитают брать своих жертв на испуг вместо того, чтобы заниматься реальной слежкой. Так, в 2019 г. антивирусная компания Eset предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

В письме мошенники угрожали опубликовать запись, якобы сделанную с веб-камеры во время просмотра соответствующего контента. Чтобы подтвердить обоснованность своих угроз шантажисты имитировали отправку писем с почтового адреса жертвы, либо включали в текст реальные логин и пароль пользователя – сведения такого рода могли быть получены в результате анализа многочисленных утечек данных, допущенных интернет-сервисами.