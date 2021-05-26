Полезное приложение для iPhone запускается, только если написать о нем хороший отзыв с высокой оценкой

В каталоге Apple обнаружено приложение UPNP Xtreme для трансляции изображения с iPhone на телевизор. Чтобы его запустить, нужно сперва поставить ему как минимум три балла из пяти. Окно отзыва появляется сразу после попытка запуска, и возможность выставления одного или двух баллов в нем заблокирована.

«Приложение-попрошайка»

В каталоге Apple App Store появилось приложение, которое не запустится до тех пор, пока пользователь не поставит ей высокую оценку. Как пишет The Verge, программа под названием UPNP Xtreme при первом же запуске выводит окно отправки отзыва, и у пользователей есть два варианта – либо оценить ее как минимум на три балла из пяти, либо закрыть его навсегда.

UPNP Xtreme, по заверениям разработчиков, предназначено для трансляции изображения с экрана iPhone на смарт-ТВ по беспроводному каналу.

В диалоговом окне для отправки отзыва UPNP Xtreme нельзя поставить меньше трех звезд, потому что попытка нажать на одну или две ни к чему не приведет.

UPNP Xtreme заставляет пользователей ставить высокие оценки

Закрыть окно тоже не получится, пользователь может лишь полностью выйти из приложения или, если все же нужно им воспользоваться, поставить ему хотя бы три звезды.

Нарушение правил Apple

Обнаружил UPNP Xtreme в каталоге Apple разработчик Коста Элефтериу (Kosta Eleftheriou), называющий сам себя «Профессиональным критиком App Store» (Professional @AppStore critic). Он опубликовал в своем Twitter видео, где наглядно продемонстрировал, как приложение «выпрашивает» у пользователей хорошие оценки.

Как работает UPNP Xtreme

Коста Элефтериу утверждает, что поставить UPNP Xtreme меньше трех баллов нельзя. Специалисты The Verge, назвавшие это приложение мошенническим (scammy), заявляют, что у некоторых пользователей все же получилось это сделать. Как им удалось добиться этого, издание не уточняет – вероятно, отзывы были написаны напрямую из App Store.

The Verge пишет, что авторы UPNP Xtreme нарушили одно из правил разработчиков приложений для iOS и iPad OS. В нем говорится, что создатели приложений не должны заставлять пользователей ставить оценку их творениям сразу же при их запуске (первом или последующих).

Отзывы к UPNP Xtreme в App Store

Элефтериу написал в своем Twitter, что рейтинговой системе App Store не всегда можно доверять. Он добавил, что трюк с выводом окна выставления оценок при первом же запуске с теми же ограничениями, что и в UPNP Xtreme, запросто может повторить любой разработчик.

На момент публикации материала Apple удалила UPNP Xtreme из своего каталога.

«Крестовый поход» Элефтериу

Коста Элефтериу, по информации The Verge, имеет свои счеты с разработчиками подобного рода приложений. Он ведет против них войну после того, как его собственное приложение FlickType (клавиатура для Apple Watch) было вытеснено дорогими поддельными аналогами с фальшивыми отзывами. Со слов Элефтериу, Apple удалила более 100 приложений на основании его отчетов, но его беспокоит то, что многомиллиардная компания не обнаруживает эти мошенничества, когда самостоятельно проверяет свой App Store на наличие плохих приложений.

Приложения, подобные тем, которые были обнаружены Eleftheriou, наносят вред не только пользователям. Такое ПО может распространять вредоносный софт или заставлять пользователей платить за различные подписки, которые не так просто отменить.

От засилья подобного рода софта страдают и честные разработчики, соблюдающие все правила App Store. Им приходится конкурировать с приложениями, которые готовы играть грязно, чтобы получить хорошие отзывы, необходимые для повышения рейтинга в каталоге Apple.

Элефтериу также борется и с самой Apple. В марте 2021 г. он подал на нее в суд, утверждая, что она использует свою монопольную власть на рынке приложений для iOS, чтобы зарабатывать деньги за счет пользователей и разработчиков.

Элефтериу все-таки прав

В словах Коста Элефтериу о том, что App Store заполонили приложения с накрученными оценками, есть определенная доля правды. Это подтвердили журналисты The Verge на основании своего независимого расследования, результаты которого были опубликованы в конце апреля 2021 г.

Они добавили также, что Apple может месяцами не удалять такой софт из своего каталога. За это время их разработчики могут заработать «миллионы долларов», после чего для них не составит проблемы выложить это же приложение с другого профиля и продолжить зарабатывать деньги.

В качестве примера специалисты The Verge привели приложение для записи звонков Call Recorder iCall с большим количеством положительных отзывов. Они нашли его, воспользовавшись сервисом Sensor Tower, сортирующим приложения по размеру их выручки. Call Recorder iCall находилось на 26 месте в категории «Бизнес».

Call Recorder iCall

Приложение имеет трехдневную пробную версию и расширенную модификацию за $10 (737 руб. по курсу ЦБ на 26 мая 2021 г.) в неделю. В отзывах пользователи пишут, что не могут отменить подписку, и вынуждены платить деньги, хотя приложение работает некорректно и записывает лишь первые несколько секунд разговора.

При этом в App Store рейтинг приложения на момент проведения расследования составлял 4,5 балла из пяти возможных. Самые новые положительные отзывы, по данным The Verge, вообще не имели никакого отношения к этому приложению – пользователи расхваливали его как отличный сервис для домашних тренировок.

Еще одним примером стало приложение платное Roku Remote Control Roki. Оно находилось на восьмом месте по выручке в разделе «Утилиты» и предназначалось для удаленного управления ТВ-приставкой Roku.

Roku Remote Control Roki

Наличие этой программы в App Store само по себе вызывает подозрения, потому что у Roku есть собственное приложение для App Store, и оно полностью бесплатное. Roki же просит $5 (368 руб.) в неделю после трехдневной подписки или пожизненную лицензию за $20 (1473 руб.). Пользователи жаловались на невозможность отмены подписки – деньги с них списываются каждую неделю даже после покупки пожизненной лицензии.

Рейтинг приложения в App Store – 4,5 балла из пяти.

Apple разводит руками

Apple, по данным портала 9to5Mac, еще в феврале 2021 г. в ответ на очередную жалобу Элефтериу заявила, что усилила проверку приложений с «чрезмерно высокими ценами». При этом на запрос The Verge о том, почему всего один пользователь находит столь гигантское число мошеннических программ в App Store, пропущенных специалистами компании, она ничего не ответила.

Также Apple не рассказала, как именно реализована защита пользователей от приложений с фальшивыми отзывами, и существует ли практика возмещения средств обманутым пользователям.

В своем расследовании специалисты The Verge написали, что Apple не хватает отдельной команды, которая инспектировала бы самые прибыльные приложения в ее каталоге.