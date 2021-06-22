Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя

Google устанавливает на смартфоны пользователей программу MassNotify для отслеживания контактов с больными коронавирусом. Делает она это без разрешения и уведомлений, а само приложение скрывается под совершенно другим названием, что мешает ее поиску и удалению из системы.

Шпионское ПО Google

Корпорацию Google уличили в принудительной установке на Android-смартфоны приложения MassNotify. Эта утилита нужна для предупреждения владельцев гаджетов, что те могли заразиться коронавирусом из-за находящегося рядом с ними инфицированного человека.

Как пишет The Verge, приложение MassNotify создавалось для жителей штата Массачусетс (США). Google устанавливает его без согласия пользователей и в фоновом режиме.

После попадания в память устройства удалить MassNotify стандартными средствами Android становится невозможно. Что немаловажно, этой программы нет в списке установленных утилит ни в самом смартфоне, ни в магазине Google Play. Запустить ее и увидеть интерфейс пользователи не могут, поскольку она работает в фоне.

Как работает система

Приложение MassNotify было запущено в середине июня 2021 г., и тогда же началось его распространение среди жителей Массачусетса. Пользователи стали жаловаться, что оно устанавливается без каких-либо уведомлений, в том числе и на устройства которыми пользуются несовершеннолетние.

Google считает себя вправе устанавливать на смартфоны шпионские программы без ведома пользователей

Сама программа предназначена для рассылки уведомлений людям, находящимся поблизости, о том, что рядом с ними находится COVID-инфицированный. Например, если владелец Android-гаджета находится в списке зараженных, то MassNotify разошлет уведомления людям вокруг по Bluetooth.

Это будет работать, если пользователь вручную активирует функцию уведомлений о заражении COVID-19 в Android. Это можно сделать в меню Google в настройках смартфона. Там будет пункт «Уведомление о риске инфицирования COVID-19», где потребуется выбрать нужный регион.

Google всех обманывает

Google утверждает, что наличие MassNotify в перечне установленных на смартфон приложений еще не говорит о том, что программа включена и работает. По словам представителей компании, это значит, что она теперь просто встроена в систему.

Пользователь портала Ycombinator под ником 015UUZn8aEvW написал, что ему удалось связаться с техподдержкой Google и задать ей ряд вопросов о приложении. В частности, он спрашивал, почему приложение MassNotify оказалось в его телефоне без его на то ведома и разрешения. Представители Google уклонились от прямого ответа.

Приложение, из-за которого разгорелся скандал, скрывается в Google Play под совершенно другим названием

Вместо этого они заявили, что увидеть статус активности MassNotify можно в настройках Google на смартфоне. «В этом меню можно включить или отключить MassNotify в любое время», – заверили представители Google.

Однако данное утверждение работников интернет-гиганта далеко от истины, как утверждает пользователь Ycombinator под псевдонимом madars. Он написал, что увидеть статус MassNotify и отключить его в системе невозможно.

По утверждению madars, найти это приложение в Google Play по его названию тоже нельзя, что усложняет процесс его удаления.

Пользователю madars в итоге все-таки удалось найти MassNotify в Google Play под совершенно другим названием. Приложение скрывается под именем Exposure Notifications Settings Feature – MA. Под этим же названием оно будет представлено и в списке установленных приложений в настройках смартфона.

Приложение никому не нравится

Утилита Exposure Notifications Settings Feature – MA, которую Google навязывает жителям Массачусетса, на момент публикации материала благодаря стараниям интернет-гиганта была скачана более 1 млн раз. При этом в магазин она была добавлена лишь несколько дней назад, 17 июня 2021 г.

В отместку за самоуправство Google пользователи утопили приложение в отрицательных отзывах. На момент публикации материала утилита собрала почти 730 оценок, а ее общий рейтинг составлял всего 1,1 балла из пяти возможных.

В описании к Exposure Notifications Settings Feature – MA указано, что версия этого приложения – minted810030-v3. Редакции CNews удалось найти в каталоге Google Play связанную с ним утилиту, которая, в отличие от этой, не скрывается и называется MassNotify. Однако ее Google пока никому не рассылал, о чем можно судить по количеству скачиваний.

Первую версию своего шпионского ПО Google пока никому массово не рассылал

Версия этой программы – minted810030; ее выложили в каталог 10 июня 2021 г., и за это время ее скачало немногим более 1000 человек. У нее более высокий рейтинг, четыре балла из пяти на основе 33 отзывов. Скриншоты к описанию обеих программ прикреплены идентичные.