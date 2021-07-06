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Популярный бесплатный аудиоредактор «стучит» на пользователей российским силовикам. Сообщество разработчиков в бешенстве

Бесплатный звуковой редактор Audacity, распространяющийся с открытым кодом, в апреле 2021 г. перешел в собственность Muse Group, которая решила делиться персональными данными пользователей с властями. Новые правила прописаны в пользовательском соглашении, и это вызвало взрыв негатива со стороны сообщества пользователей и разработчиков. Они приступили к созданию его форков, в коде которых не будет ничего, связанного с телеметрией.

Репутация Audacity испорчена

Разработчики популярного аудиоредактора Audacity обновили пользовательское соглашение, вписав в него пункты о передаче данных различным спецслужбам, в том числе и российским. Изменения вступили в силу в первых числах июля 2021 г., что вызвало бурную реакцию среди пользователей.

Например, 3 июля 2021 г. на Reddit появился пост пользователя R0tareneg о новых правилах Audacity. За три дня он собрал более чем 2900 плюсов (положительных оценок участников сообщества) и почти 800 комментариев. Многие из них высказываются против новой политики.

Схожая ситуация развивается и на других ресурсах, так или иначе связанных с ИТ. Так, на форуме Ycombinanor одновременно с постом R0tareneg на Reddit появилась тема за авторством prvc, где тоже осуждаются действия владельцев редактора.

Обсуждение возникшей проблемы также проходит и на GitHub, где выложены исходники редактора.

По своим возможностям Audacity нередко превосходит платные аналоги

Сами владельцы Audacity в лице компании Muse Group пока не планируют полностью отменять новые требования и возвращать пользовательское соглашение к прежнему виду. Это спровоцировало сторонних разработчиков на радикальные ответные меры. Они приступили к созданию форков Audacity, в котором не будет кода, отвечающего за слежку и отправку данных силовикам. Политика распространения Audacity позволяет разрабатывать его модификации на легальной основе.

Начало истории

Audacity – это один из старейших звуковых редакторов в мире. Он существует с 2000 г., и к его многочисленным преимуществам относится и тот факт, что он полностью бесплатный.

Audacity распространяется с открытым исходным кодом по лицензии GPL v2, что и позволяет разработчикам создавать его форки. На момент публикации материала интерфейс Audacity был переведен на 38 языков мира, включая русский.

Вектор развития Audacity сильно изменился в апреле 2021 г., когда компания Muse Group выкупила всю интеллектуальную собственность, имеющую отношение к этому редактору.

Muse Group пообещала, что продолжит работать над Audacity. Однако с апреля 2021 г. и на момент публикации материала не было выпущено ни одной новой стабильной сборки. Muse пока ограничилась лишь модификацией пользовательского соглашения своей программы.

Новые пункты правил

Пользовательское соглашение после вмешательства Muse Group пополнилось двумя новыми пунктами. Один из них гласит, что пользоваться Audacity могут только пользователи старше 13 лет. Его можно трактовать как дискриминацию по возрасту, что является нарушением лицензии GPL v2.

Всего несколько строчек текста настроили против Muse Group десятки людей

Но основное недовольство пользователей и разработчиков вызывает второй пункт. Согласно нему, Muse Group наделила себя правом собирать данные об ОС пользователя, параметрах его компьютера, его IP-адресе и т. д.

В нем также сказано, что Muse Group будет собирать информацию, необходимую для судебных разбирательств, правоохранительных органов и запросов от органов власти. Сотрудники компании, писавшие этот пункт, не стали утруждать себя уточнением перечня данных, которые теперь Audacity будет собирать.

Кроме того, в соглашении сказано, что вся собранная информация о пользователях будет храниться на территории Евросоюза и передаваться для обработки офисы, расположенные в США и в России.

Новые форки

В числе тех, кто жестко отреагировал на стремление Muse Group сливать данные пользователей Audacity силовикам, была компания Sartox Free Software. Она запустила проект Audacium, в рамках которого приступила к созданию форка Audacity, но без функций слежки.

Ситуация с Audacity обсуждается разработчиками и пользователями повсеместно

Программисты Sartox Free Software собираются убрать из редактора весь код, отвечающий за сбор, накопление и отправку телеметрии. Также из программы будут удалены функции отправки отчетов о сбоях и проверка обновлений.

Разработчики даже взяли на себя обязанность по общему упрощению кода Audacity, то есть они собираются полностью переработать его. Делается это для того, чтобы разобраться в нем могли не только матерые программисты, не первый год вносящие свой вклад в развитие редактора, но и новички на этом поприще. Новый редактор Audacium будет развиваться и получать новые функции, востребованные пользователями.

Инициативу Sartox Free Software подхватили и другие разработчики. Среди них был и Кристоф Мартенс (Christoph Martens), который анонсировал форк под названием Temporary Audacity.

В ближайшем будущем Мартенс переименует свое творение, поскольку права на оригинальное название принадлежат Muse Group. Новое имя для форка он пока не выбрал. На момент публикации материала к работе над Temporary Audacity присоединилось восемь разработчиков, и они, как и Sartox Free Software, тоже хотят вырезать из кода редактора все, что связано телеметрией и сетевой активностью.

Muse Group пытается оправдаться

На фоне шквала негативных отзывов пользователей и решения разработчиков делать копии Audacity без функций слежки компания Muse Group решила развеять все опасения сообщества. Ее представители заявили, что все подозрения в желании компании сотрудничать с силовиками не имеют под собой никаких оснований.

Компания признала, что нынешний текст правил имеет слишком много расплывчатых формулировок и заявила, что в будущем исправит это. Однако сроки подготовки обновленного соглашения она не уточнила.