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Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт

Минцифры предложило операторам связи предоставлять доступ к госуслугам абонентам для активации корпоративных SIM-карт бесплатно. До этого момента, согласно закону «О связи», остальные услуги связи будут неактивны. Как поясняют в министерстве, изменения необходимы для борьбы с «серыми» SIM-картами, которые используются для мошенничества. Однако источник из большой телекоммуникационной четверки уточнил, что данное требование действует давно и только сейчас министерство дорабатывает акты под уже существующий закон.

Активация корпоративных SIM-карт

Минцифры предлагает операторам связи предоставлять абонентам доступ через интернет к единому порталу госуслуг для активации корпоративных SIM-карт бесплатно. Соответствующее постановление Правительства, подготовленное Минцифры, опубликовано на regulation.gov.ru.

Согласно изменениям, внесенным в закон «О связи» от 30 декабря 2020 г., пользоваться услугами связи может только то физическое лицо, которое внесло в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения об используемом абонентском номере. Если оператор при запросе ЕСИА обнаружит, что такие сведения отсутствуют или недостоверны, то он не обязан предоставлять такому лицу услуги связи.

Операторам связи предлагают предоставлять доступ к госуслугам для активации сим-карт

«В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие SIM-карты, в основном корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные», — рассказали CNews представители Минцифры. По данным Сбербанка, мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более 3,5-5 млрд руб. Об этом Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка сообщил в июне 2021 г.

Подробности постановления

С 1 июня 2021 г. сведения обо всех корпоративных номерах нужно вносить в специальный реестр на портале госуслуг. Компании и ИП должны передавать на портал данные об используемых корпоративных номерах, а сотрудники — подтверждать свои данные. Сделать это можно двумя способами: ответить на запрос оператора в личном кабинете или передать сведения самостоятельно. Как пояснили представители Минцифры CNews, изменения, описанные в постановлении, предлагают инструмент, который позволит подтвердить личность владельца корпоративной SIM-карты, если он не может воспользоваться иным источником связи для получения SMS или доступа в интернет для удаленного подтверждения своей личности через ЕСИА. Согласно документу, оператор связи сможет предоставить клиентам возможность получить доступ к единому порталу госуслуг для внесения сведений о себе и подтверждения таких сведений путем получения SMS от портала госуслуг. И только после такого подтверждения пользователю станут доступны услуги телефонной связи и доступа в интернет без каких-либо ограничений.

Источник из большой телекоммуникационной четверки отметил в разговоре с CNews, что данное требование исполняется операторами с 1 июня 2021 г. И по его мнению, Минцифры дорабатывает нормативные акты под уже действующий закон.

Если новые законодательные изменения будут приняты, то операторы должны будут предоставить бесплатный доступ к госуслугам для активации абонентами корпоративных SIM-карт до 1 марта 2022 г. Контролировать деятельность операторов будет Роскомнадзор.

Изменения в закон «О связи»

В декабре 2020 г. комитет Госдумы по информационной политике внес поправки к закону, который регулирует дистанционное заключение договоров граждан с операторами связи. В частности, предлагалось обязать операторов блокировать утерянные телефоны по номеру международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity). Данные об IMEI содержатся в настройках телефона.

Согласно поправкам к закону «О связи», при потере оборудования абонент сможет внести IMEI утраченного устройства в ЕСИА и заявить об утрате на сайте госуслуг. Операторы связи, которые должны регулярно получать из ЕСИА сведения об утраченном оборудовании, будут вправе не оказывать услуги связи тем, кто пытается использовать чужое устройство.

В марте 2021 г. CNews писал о намерении Роскомнадзора отслеживать каждого россиянина под предлогом борьбы с «серыми» SIM-картами. Для этого регулятор будет требовать у операторов информацию об их абонентах — кому они звонили и когда, а также, в какое время и кто именно звонил им. Речь идет о предоставлении ФИО, даты рождения, места жительства и данных об удостоверяющем личность документе, например, паспорте, который они предоставляли при заключении договора.