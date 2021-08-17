Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

21 сентября 2021 года CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2021».

21 сентября 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в госсекторе 2021».

Основная задача конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» — рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Цифровые потребности госсектора

  • Какие решения необходимы госведомствам и госкомпаниям?
  • Как развивается процесс импортозамещения в госсекторе?
  • Как сделать госуслуги удобными?
  • Как государство заботится о гражданах?
  • Что происходит в российских регионах?
  • Дошла ли цифровизация до муниципалитетов?
  • Удается ли побороть кадровый голод?

Ключевые ИТ-проекты и программы

  • Как развивается «Цифровая экономика»?
  • Здравоохранение объединяется в единой цифровой контур.
  • В школах появится цифровое образование.
  • Единая биометрическая система: какие сервисы доступны гражданам.
  • Цифровой профиль гражданина: практическое применение.
  • Единое цифровое пространство госорганов.
  • Национальная система управления данными.

ИТ-решения для госсектора

  • Электронный документооборот в ведомствах?
  • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.
  • Искусственный интеллект в госсекторе.
  • Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности.
  • Цифровой контроль и надзор.

Среди спикеров и участников на данный момент:

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской республики;
Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата;
Сергей Тряпицын, заместитель директора ФГБУ ИАЦ МЧС;
Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края;
Алексей Драгунов, генеральный директор, Региональный центр информационных технологий Псковской области;
Евгений Панов, начальник управления информатизации и связи, департамент экономической политики и развития правительства Москвы;
Леонид Мальчер, директор, Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;
Евгений Леонтьев, заведующий отделом, Мингосуправления Московской области;
Ирина Галушкина, заместитель директора, аппарат Правительства России;
Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России;
Дмитрий Окунь, начальник управления, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;
Сергей Кирюшин, и. о. директора ДИО, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации, МИД России.

Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли;
Владислав Федулов, заместитель министра экономического развития;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь — заместитель министра экономического развития;
Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и координации информатизации, Минцифры;
Сергей Кожевников, директор Федерального института цифровой трансформации в сфере образования;
Мария Рудзевич, директор департамента информатизации Тюменской области;
Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области;
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты;
Эдуард Лысенко, руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы;
Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;
Сергей Власов, заместитель начальника управления информационных технологий и связи МЧС;
Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя, ФНС;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО — Югры;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Даниил Сорокин, директор департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК, Минэнерго;
Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы

ФСБ собирается посадить сотрудника техподдержки после проверки уязвимостей в «Ростехе»

Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт

Таинственный «благородный вор», укравший криптовалюту на $600 млн, стал возвращать деньги хозяевам

О приватности можно забыть. Apple согласилась взламывать iPhone для силовиков

Хакерский ресурс прорекламировал себя, слив криминалу данные миллиона взломанных карт

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM

Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции

Гибкая электроника будущего сможет работать на гигагерцовых частотах

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов
Показать еще