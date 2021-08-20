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В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей

Департамент информационных технологий Москвы заказал установку более 13 тыс. видеокамер в нескольких тысячах столичных школ за 2,8 млрд руб. Изображение и аудио с них будет храниться в «Едином центре хранения и обработки данных». На видео HD-качества обязательно должно быть различимо лицо человека. Доступ к нему будут иметь пользователи данной системы, а информацию смогут запрашивать госорганы в целях обеспечения безопасности, комфорта и удобства жителей Москвы.

Школьники попадут в объектив

Как стало известно CNews, Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал установку 13 тыс. видеокамер в столичных школах. Видеоизображение с них будет храниться в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных» (ЕЦХД) и передаваться по запросу госорганам. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Соответствующий тендер на предоставление изображений со столичных школ был опубликован 19 августа 2021 г.

Максимальная цена контракта составит 2,8 млрд руб. Заявки принимаются до 10 сентября, итоги будут подведены 21 сентября. Исполнитель должен будет установить камеры и организовать передачу данных с них в 1843 образовательных учреждениях Москвы. Внутри помещения в каждом здании установят по четыре камеры, при этом снаружи количество камер сильно отличается. Во многих школах, согласно документам, камеры снаружи установлены не будут. При этом для других школ количество наружных камер варьируется от двух до 12.

ДИТ установит камеры высокого качества в тысячах московских школ

Как рассказали CNews представители ДИТ, доступ к видео с камер имеют только уполномоченные сотрудники городских служб и правоохранительных органов. Записи с них представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан, уточнили в департаменте.

«Сами видеозаписи хранятся в городском Центре обработки данных, расположенном на территории Российской Федерации и защищенном в соответствии с требованиями регулятора в области информационной безопасности», — пояснили CNews представители департамента.

Подробности тендера

В техзадании говорится, что внутри школ камеры должны размещаться таким образом, чтобы видеоизображение обеспечивало выполнение целевой задачи: различения лица человека. При этом цель установки камер — повышение эффективности управления городским хозяйством, уровня обеспечения безопасности жителей Москвы, комфорта и удобства повседневной жизни граждан за счет применения технологий путем организации централизованного сбора, хранения и обработки информации об объектах видеонаблюдения, говорится в документах.

Самым значимым критерием выбора будущего победителя в данном тендере заявлена цена контракта (значимость критерия 60%). При этом критерий квалификации участников закупки, учитывая наличие у них оборудования и деловой репутации, достигает 10%. Значимость критерия качества объекта закупки — 30%.

ЕЦХД расположен по адресам Москва, Нижегородская ул., д.32А и пл. Академика Курчатова, д.1, стр.15. Однако в техзадании говорится о том, что количество и адрес ЦОДов может меняться. Оператором ЕЦХД является «Московское городское агентство по телекоммуникациям».

Качество изображений с камер

Из требований к видеокамерам, согласно техзаданию, — скорость передачи данных 1 Мбит/с на одну камеру при качестве изображения не ниже HD (1280×720). Камеры также будут передавать звук. Рядом с ними исполнитель будет обязан разместить табличку, информирующую граждан о том, что за ними ведется видеонаблюдение.

«На данный момент к Городской системе видеонаблюдения подключено 12,6 тысячи камер, размещенных в образовательных учреждениях», — рассказали CNews представители ДИТ. Однако эти камеры имеют более низкое качество изображения, и новое оборудование обеспечит четкое не одноцветное изображение.

«Более четкое изображение в разрешении HD позволит усилить безопасность детей и педагогов в образовательных учреждениях, — продолжают представители ДИТ. — В случае какой-либо нештатной ситуации изображение с камер позволяет установить обстоятельства происшествия, поэтому важно, чтобы видео было как можно более четким». Однако в ДИТ подчеркнули, что контракт не предусматривает видеонаблюдение в учебных классах, речь идет о передаче изображений исключительно с территорий общего пользования.

Камеры будут размещены снаружи перед общеобразовательным учреждением и за ним, возле входов в здание, на игровых и спортивных площадках и других объекты инфраструктуры, находящиеся на территории. Внутри здания камеры должны быть расположены, как упоминалось выше, с учетом необходимости распознавать лицо человека и по принципу минимизации «слепых» зон», а также перекрытия сцен непрозрачными препятствиями. Видеонаблюдение должно осуществляться в формате 24/7/365.

Безопасные города

В июле 2020 г. стало известно о том, что в московском метро появится система распознавания лиц, бюджет установки которой может обойтись в более чем 1,3 млрд руб. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что такая система тестировалась в 2019 г. и с ее помощью были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске. При этом идентификация личности уже функционирует на улицах Москвы.

В июне 2021 г. CNews писал о том, что в России появится единая система видеонаблюдения за гражданами. Она объединит в себе камеры наблюдения по всей стране. На создание системы предполагается выделить 250 млрд руб. Ее строительством может заняться компания «Национальные технологии», подконтрольная «Ростеху» и «Ростелекому».