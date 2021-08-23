Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» 7 октября 2021 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок E-commerce: как удержать покупателя», которая состоится 7 октября 2021 г.
Основные вопросы конференции
Российский рынок e-commerce
- Как развивается российский рынок онлайн-торговли?
- Какое влияние на него оказывают маркетплейсы?
- Удается ли традиционному ритейлу противостоять онлайн-конкурентам?
- Скорость доставки становится главным конкурентным преимуществом?
Технологии и сервисы
- Как привлечь и удержать покупателей?
- Как организовать быструю доставку?
- Постаматы или курьеры: кто победит?
- Будущее за многоканальной онлайн-торговлей?
- Как чат-боты помогают покупателям?
- Как сделать покупки удобными и безопасными?
- Почему онлайн-ритейлерам необходимы облака?
Кейсы и тенденции
- Готов ли рынок к онлайн-продаже лекарств и алкоголя?
- Как продавать через интернет маркированные товары?
- Что дает продавцу изучение Customer Journey?
- Когда в онлайн-магазинах появится голосовой поиск?
- Насколько удобны виртуальные примерочные?
На конференции выступят:
Александр Чухонцев, директор департамента клиентского опыта, «Пятерочка»;
Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов, Ozon;
Илья Николаев, директор по интернет продажам, «Ригла»;
Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;
Марат Закеров, руководитель отдела электронной коммерции, Cersanit;
Ирина Кайкова, ведущий юрисконсульт, Hermes Russia;
Надежда Виноградова, аналитик, Data Insight;
Представитель компании AliExpress Россия.
Среди приглашенных спикеров:
Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции, «Азбука Вкуса»;
Елена Ременникова, директор по электронной коммерции, «О’Кей»;
Андрей Осокин, директор по маркетингу, «Детский мир»;
Андрей Байков, старший директор по цифровым технологиям, McDonald’s в России ;
Евгений Джамалов, директор по инновациям, «Магнит»;
Петр Рощин, директор по электронной коммерции, «Бетховен»;
Филипп Лабковский, директор по электронной коммерции, Ecco;
Ирина Зуева, директор по маркетингу, «Эконика»;
Екатерина Башилова, директор по маркетингу, «Аскона»;
Анна Боброва, бизнес-партнер по устойчивому развитию, Ikea в России;
Семён Аббакумов, руководитель направления коммерческой эффективности онлайн канала, «Леруа Мерлен Россия»;
Роман Захаров, руководитель проектов, «Доставка Яндекс Go»;
Александр Буренков, вице-президент по электронной коммерции, Food Rocket;
Александр Дрожников, руководитель отдела электронной коммерции, Samsonite;
Александр Смирнов, руководитель отдела цифровых продуктов, Renault Россия.