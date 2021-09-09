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Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет

На фоне приостановки механизма, который обеспечивал федеральные госорганы офисным и защитным ПО через централизованные закупки силами Минцифры, министерство подготовило проект правительственного постановления, которое позволит ему предоставлять чиновникам софт через облако в рамках концепции создания ТАРМ. Закупленные ранее лицензии имели срок действия до декабря 2020 г.

Альтернатива закупкам ПО

Как выяснил CNews, Минцифры собирается предоставлять федеральным госорганам ПО через облако, включая офисный софт и ПО для обеспечения безопасности.

Это следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления Правительства о внесении изменений в «Положение о Минцифры», а также из пояснений для редакции представителей министерства, которое разрабатывало этот документ.

Напомним, в настоящее время федеральные госорганы, находящиеся в контуре управления Правительства (к ним не относятся силовые ведомства, таможня и др.), а также разработчики упомянутого софта пребывают в ожидании завершения двухлетнего моратория на централизованные закупки российского офисного и антивирусного ПО, проводимые Минцифры. Мораторий был введен 28 января 2021 г. правительственным постановлением, которое приостановило такие закупки до 31 декабря 2022 г.

Подготовленные сейчас изменения в «Положение о Минцифры» должны привести его в соответствие с появившимися за последнее время законами, указами, постановлениями и пр.

В том числе, как говорится в пояснительной записке, документ учитывает план мероприятий по переходу федеральных госорганов (ФОИВ) на закупку и использование офисного софта по подписке облачного сервиса в рамках типового автоматизированного рабочего места госслужащего (ТАРМ). Этот план был утвержден решением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (приложение № 5 к протоколу от 8 декабря 2020 г. № 31).

Минцифры готовит альтернативу централизованным закупкам ПО для госорганов

«В положение о министерстве предлагается добавить подпункт 5.3.12, в соответствии с которым Минцифры станет оператором всех систем, функционирующих на основе единых облачных решений и вычислительной инфраструктуры (в том числе хранения данных), а также сервисов программно-аппаратных комплексов, технических решений и других технологических элементов и сможет предоставлять доступ к системам и ПО для органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, государственных академий наук и муниципальных учреждений», — пояснили CNews представители Минцифры.

Одной из категорий предоставляемого софта станет ПО из состава ТАРМ. (До конца 2023 г. на базе ПО ТАРМ с доработкой создается система автоматизированного рабочего места госслужащего ФГИС АРМ ГС, напоминают в министерстве.)

С учетом подпункта 5.3.12 Минцифры станет оператором ТАРМ и будет на его базе предоставлять госорганам и пр. доступ, в том числе, к функциональности офисного и антивирусного ПО, говорят собеседники CNews в министерстве. «Внесение изменений в “Положение о Минцифры” в части подпункта 5.3.12 является одним из шагов к организации централизованного предоставления офисного и антивирусного ПО для органов государственной власти», — резюмируют они.

Таким образом, новый документ не отменяет приостановленные централизованные закупки ПО. Постановление о их проведении и новое «Положение о Минцифры» будут существовать в правовом поле параллельно и независимо друг от друга.

Реакция разработчиков ПО

Генеральный директор «Моего офиса» Дмитрий Комиссаров в разговоре с CNews напомнил, что приостановленные централизованные закупки оказали существенное влияние на рост доли российского ПО в госорганах. «По оценке АРПП (ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»; — прим. редакции), с 2015 г. доля отечественного ПО при осуществлении закупок органами госвласти увеличилась в среднем с 20% до 65%., — говори он. — Однако в результате отмены централизованных закупок, в 2021 г. произошло резкое сокращение этого показателя».

Комиссаров полагает, что пока сложно оценить, к каким изменениям приведет появление нового механизма. «Нужно посмотреть как это будет реализовано на практике, — рассуждает он. — Хочется надеяться, что новый нормативно-правовой акт будет способствовать улучшению ситуации с пиратством, с которым столкнулись 55 ФОИВов в результате приостановки централизованных закупок. В результате, пользователи вынужденно продолжают использовать продукты с истекшим сроком действующих лицензий, а оперативно приобрести новые продукты госорганы просто не смогли по причине отсутствия бюджета».

Генеральный директор «Р7-офиса» Наталия Агафонова в разговоре с CNews выразила уверенность в том, что недовольство со стороны рынка по поводу приостановки централизованной закупки вызвала не сама заморозка такой формы реализации закупок, а отсутствие бюджетов у органов власти «из-за того, что приостановка произошла после завершения бюджетного цикла».

«Новый документ идет в развитие нормативки централизованных закупок, детализирует способ их реализации и развивает формы практического применения, — считает она. — Важно, чтобы этот механизм был достроен до конца моратория на централизованные закупки».

Эксперимент ТАРМ

В настоящее время с августа 2019 г. по декабрь 2022 г. в России проводится эксперимент по обеспечению федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и государственных внебюджетных фондов типовыми автоматизированными рабочими местами (ТАРМ) и программным обеспечением.

Результат в виде внедрения ТАРМ в органах госвласти на базе отечественного ПО ранее был включены в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В том числе должна быть обеспечена совместимость ведомственных информационных систем с отечественным ПО за счет их доработки.

Как проходили централизованные закупки ПО

Порядок централизованных закупок ПО для федеральных органов государственной власти и подведомственных им учреждений в контуре управления Правительства, как сообщал CNews, был утвержден правительственным постановлением №658 от 8 июля 2018 г.

Согласно документу, за централизованные закупки офисного ПО и антивирусов было поручено отвечать Минцифры, в то время как закупками ПО для ведения бюджетного учета занялось Казначейство. Действующий мораторий последнюю из упомянутых категорий ПО не затрагивает

В январе 2020 г. CNews рассказал об итогах тендеров Минкомсвязи на централизованную поставку офисного ПО в 2019 г. В рамках этих закупок 19 ведомств получили 150,8 тыс. пакетов «Мой офис» на сумму 498,6 млн руб. Еще один контракт на поставку офисных пакеты «Р7-офис» в 26 ФОИВ обошелся в сумму 241,9 млн руб.

Поставщиком «Моего офиса» выступил «Ланит», «Р7-офиса» — «Софтлайн». Срок действия лицензий был определен в 12 месяцев, поэтому они должны были перестать действовать в декабре 2020 г.