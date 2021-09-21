ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, форматов поставки и других характеристик. На базе рейтинга построена мишень BPM — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.
Для сравнения систем управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 10 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.
Рейтинг BPM-систем 2021
Сравнение BPM-систем проводилось по следующим критериям:
- Базовый функционал систем.
- Дополнительные возможности каждого из решений.
- Форматы поставки.
- Наличие маркетплейса и число модулей и шаблонов на нем.
- Количество партнеров по внедрению.
- Интеграция с мессенджерами.
- Наличие именных и конкурентных лицензий.
- Длительность тестового периода и ограничения бесплатной версии.
- Юридическое лицо и уставный капитал.
- Стоимость решения.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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«В этом году при анализе BPM-систем мы усилили акцент на функционал, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Теперь основные возможности ПО учитываются в критерии «Базовый функционал». Почти все поставщики набрали по нему максимальный балл. Более сложные решения вошли в критерий «Дополнительные возможности». За баллы в этой категории развернулась настоящая война».
Лидером рейтинга стала платформа Creatio от компании Террасофт. Данное решение характеризуется широким функционалом, огромным маркетплейсом и развитой сетью партнеров по внедрению и поддержке решения. Тестовый период составляет 14 дней.
Второе место — у BPM ELMA от компании ELMA. Это решение отличается наиболее полным функционалом, различными форматами поставки и наиболее низкими ценами. Длительность бесплатного периода также составляет 14 дней.
|Место
|Платформа
|Сумма баллов
|1
|Creatio (Террасофт)
|586
|2
|ELMA
|583
|3
|Битрикс 24
|560
|4
|К2
|544
|5
|Directum
|537
Источник: Market.CNews. Полная версия
На третьем месте — решение Битрикс 24. За год разработчики достигли явных успехов, усилив функциональные возможности платформы, а также существенно расширив партнерскую сеть и возможности маркетплейса.
Обзор BPM 2021
Рейтинг BPM-систем выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
Мишень CNews BPM 2021
На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.
В каком направлении развиваются BPM-системы
BPM-системы в какой-то степени повторяют путь CRM-систем. Последние начинали свой путь как решения для учета клиентов, но постепенно выросли в мощные продукты, покрывающие большинство бизнес-задач. Прародителями многих сегментов рынка SaaS являются CRM-системы.
BPM-системы тесно связаны с такими сегментами рынка, как Low-code системы, RPA и AI. Большинство BPM-систем уже сегодня обрело признаки Low-code, а некоторые из них трансформировались в полноценные Low-code платформы.
Переход на процессно-ориентированную модель ведения бизнеса привел к развитию сегмента роботизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA). BPM и RPA идут в одной связке не первый год. Впрочем, возможности RPA расширяются с каждым годом, что позволило сформировать им отдельный сегмент рынка.
Наконец, искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) участвует в управлении бизнес-процессами, выявляет приоритетные процессы к роботизации, выполняет другие задачи. В общем функционале роль его относительно низка. Но с каждым годом одна только расширяется.
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BPM в теме письма.
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