Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, форматов поставки и других характеристик. На базе рейтинга построена мишень BPM — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Для сравнения систем управления бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 10 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг BPM-систем 2021

Сравнение BPM-систем проводилось по следующим критериям:

Базовый функционал систем. Дополнительные возможности каждого из решений. Форматы поставки. Наличие маркетплейса и число модулей и шаблонов на нем. Количество партнеров по внедрению. Интеграция с мессенджерами. Наличие именных и конкурентных лицензий. Длительность тестового периода и ограничения бесплатной версии. Юридическое лицо и уставный капитал. Стоимость решения.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«В этом году при анализе BPM-систем мы усилили акцент на функционал, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Теперь основные возможности ПО учитываются в критерии «Базовый функционал». Почти все поставщики набрали по нему максимальный балл. Более сложные решения вошли в критерий «Дополнительные возможности». За баллы в этой категории развернулась настоящая война».

Лидером рейтинга стала платформа Creatio от компании Террасофт. Данное решение характеризуется широким функционалом, огромным маркетплейсом и развитой сетью партнеров по внедрению и поддержке решения. Тестовый период составляет 14 дней.

Второе место — у BPM ELMA от компании ELMA. Это решение отличается наиболее полным функционалом, различными форматами поставки и наиболее низкими ценами. Длительность бесплатного периода также составляет 14 дней.

Таблица 1. Топ-5 BPM-систем 2021

Место Платформа Сумма баллов 1 Creatio (Террасофт) 586 2 ELMA 583 3 Битрикс 24 560 4 К2 544 5 Directum 537

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — решение Битрикс 24. За год разработчики достигли явных успехов, усилив функциональные возможности платформы, а также существенно расширив партнерскую сеть и возможности маркетплейса.

Обзор BPM 2021

Рейтинг BPM-систем выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews BPM 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews BPM 2021

В каком направлении развиваются BPM-системы

BPM-системы в какой-то степени повторяют путь CRM-систем. Последние начинали свой путь как решения для учета клиентов, но постепенно выросли в мощные продукты, покрывающие большинство бизнес-задач. Прародителями многих сегментов рынка SaaS являются CRM-системы.

BPM-системы тесно связаны с такими сегментами рынка, как Low-code системы, RPA и AI. Большинство BPM-систем уже сегодня обрело признаки Low-code, а некоторые из них трансформировались в полноценные Low-code платформы.

Переход на процессно-ориентированную модель ведения бизнеса привел к развитию сегмента роботизации бизнес-процессов (Robotic Process Automation, RPA). BPM и RPA идут в одной связке не первый год. Впрочем, возможности RPA расширяются с каждым годом, что позволило сформировать им отдельный сегмент рынка.

Наконец, искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) участвует в управлении бизнес-процессами, выявляет приоритетные процессы к роботизации, выполняет другие задачи. В общем функционале роль его относительно низка. Но с каждым годом одна только расширяется.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой BPM в теме письма.

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