Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене

В ночь на 29 сентября 2021 г. в офисе Group-IB, известной российской компании из сферы кибербезопасности, прошли обыски. Основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков отправлен под стражу до 27 ноября Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене.

Следственные действия в офисе ИБ-компании

В московском офисе Group-IB 28 сентября сентября и ночью 29 сентября прошли обыски, что подтвердили CNews представители компании. Московская компания Group-IB с 2003 г. работает в сфере информационной безопасности.

Источник телеканала RTVi утверждает, что обыски связаны с неким уголовным делом, в рамках которого задержан основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков.

Представитель Лефортовского суда Москвы заявила, что Илья Сачков 28 сентября 2021 г. был арестован на два месяца по делу о госизмене. Под стражей он пробудет до 27 ноября. Илью Сачкова подозревают в совершении преступления, описанного в статье 275 УК РФ (госизмена), по которой предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Представитель суда сообщил, что материалы уголовного дела засекречены.

Об обысках в Group-IB первым сообщил сайт RTVi. В ночной версии сообщения указывалось, что Сачков был задержан по подозрению в госизмене. На момент публикации этого материала такая информация в самом тексте отсутствовала, но сохранялась в ее URL-адресе.



Столичный офис Group-IB находится на Шарикоподшипниковской улице. По информации телеканала, в то время как силовики проводили обыск внутри помещения, снаружи у входа в здание стояли минивэн с тонированными стеклами и включенными габаритами и пассажирский автобус.

Основатель Group-IB Илья Сачков

Неизвестный человек, одетый в штатское, курсировал между офисом и автобусом, перенося вещи из здания в транспортное средство. У входа в здание дежурили двое вооруженных силовиков в камуфляже и масках. К какому ведомству они относились, неизвестно. На просьбу сотрудников телеканала прокомментировать происходящее они ответили отказом, как и на просьбу пройти внутрь здания.

Что примечательно, на один из охранявших вход силовиков все же ответил на вопрос сотрудников RTVi, действительно ли в здании проходят обыски. «Кино снимают. Утром приходите», – заявил он.

Затянувшиеся обыски и исчезновение гендиректора

Как сообщили CNews представители Group-IB, оперативные мероприятия в московском офисе компании начались еще утром 28 сентября 2021 г. С их слов, сотрудники правоохранительных органов «покинули офис компании вечером того же дня».

На момент публикации материала не было известно, являются ли ночные обыски продолжением дневных, или же это новое оперативное мероприятие. Кто является их инициатором, в компании не уточняют.

Первоначально сообщалось, что Сачков задержан за госизмену

Представители компании сообщили CNews, что в настоящее время у них нет информации о причинах проводимых оперативно-розыскных мероприятий. «Обслуживание клиентов и партнеров во всех регионах присутствия Group-IB идет в штатном режиме. Территориальная распределенность инфраструктуры компании в режиме 24/7 обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов Group-IB, а также критически важных бизнес-процессов в российских и международных офисах компании», – добавили они.

Местонахождение гендиректора компании Ильи Сачкова на 9:40 по Москве 29 сентября 2021 г. оставалось неизвестным. Как сообщает RTVi со ссылкой на свой источник в сторонней неназванной ИТ-компании, Сачков «пропал» и был недоступен, в том числе, и для своих сотрудников. То же касается и сооснователя компании Дмитрия Волкова.

Илья Сачков является участником ряда экспертных комитетов в области киберпреступности – при Министерстве иностранных дел России, Госдуме, Совете Европы и ОБСЕ. Он неоднократно участвовал во встречах российского премьер-министра Михаила Мишустина с представителями ИТ-отрасли. Кроме того, Сачков трижды встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

Сачков против таксистов

В конце ноября 2019 г. Илья Сачков упоминался в новостях в колонке «Происшествия». Как сообщал CNews, основатель Group-IB попал в стычку с таксистами в центре Москвы и применил газовое оружие. По одной из версий, Сачков, находясь в пробке рядом с отелем Four Seasons у Московского Кремля, подошел к таксисту и грубо потребовал от него уехать. Таксист пытался объяснить, что из-за пробки он не может этого сделать.

По словам этого таксиста, в ответ на его слова Илья Сачков достал газовый пистолет и выстрелил ему в лицо. На помощь таксисту бросился его коллега, но Сачков якобы стал стрелять и в него. После этого, по данным «Рен ТВ», Сачкова был задержан сотрудниками полиции.

Представители компании опровергли информацию о задержании Сачкова полицией. Они рассказали свою версию событий, произошедших в центре российской столицы. С их слов, Сачков действительно, находясь в пробке у отеля Four Seasons, попросил таксистов уехать. Однако в ответ на эту просьбу из одной машины вышел водитель и стал угрожать ему. Позже к Сачкову подошло еще несколько водителей. Представители компании утверждают, что «угрозы дошли до физических действий», что побудило Сачкова из соображений самообороны воспользоваться газовым баллончиком (а не газовым пистолетом).

После инцидента Сачков написал заявление в полицию об угрозе жизни. При этом водитель такси, со свой стороны, написал заявление на Сачкова.

В 2012 г. Илья Сачков был задержан полицией в центре Москвы за применение травматического пистолета.

Потенциальный киберпреступник в топ-менеджменте Group-IB

В начале марта 2020 г. CNews сообщал о еще одном случае попадания Group-IB в сводки, на этот раз международные. Власти США обвинили топ-менеджера Group-IB Никиту Кислицина в связях с хакером Евгением Никулиным, взломавшим аккаунты пользователей сетей Formspring и Linkedin, и попытке продать их пароли третьим лицам.

При этом в обвинительном акте отсутствовали какие-либо доказательства причастности Кислицина к действиям Никулина. Более того, в материалах дела говорилось о киберпреступлениях, совершенных в 2012 г. На тот момент Кислицин не работал на Group-IB и не имел к ней отношения – он стал ее сотрудником в январе 2013 г.

Переезд из Москвы

За три года до обысков в своем офисе на Шарикоподшипниковской улице, в ноябре 2018 г., Group-IB перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сингапур. Об этом тогда сообщил лично Илья Сачков. С его слов, переезд был совершен в рамках реализации целей и планов компании по развитию своего международного присутствия.

Сачков добавил, что Group-IB выбрала самый оптимальный момент для переезда в Сингапур. «Это азиатский финансовый центр, а наш бизнес процветает в Азии. Сингапур стал первым государством, которое приобрело наши продукты. Штаб-квартира Интерпола по борьбе с кибепреступлениями, с которой мы сотрудничаем, также находится в Сингапуре», – отметил глава Group-IB.

Глобальная экспансия Group-IB

Компания Group-IB была основана в 2003 г. Все 18 лет своего существования она специализируется на решении задач, связанных с кибербезопасностью. В список клиентов, помимо прочих, входят госкорпорация «Ростех», оператор связи «Мегафон» а также банки Сбербанк и Альфа-банк.

У истоков компании стоят Илья Сачков и Дмитрий Волков. Сачков в настоящее время занимает пост гендиректора Group-IB, а Волков является ее техническим директором.

На сентябрь 2021 г. компания располагала в общей сложности пятью офисами в четырех странах мира. В России они находятся в Москве и Иннополисе. Офис в Сингапуре был открыт в конце 2018 г., а в ноябре 2020 г. у компании появилось представительство в Амстердаме (Голландия). В конце мая была открыта штаб-квартира в Дубае (ОАЭ).

Свои финансовые показатели компания не раскрывает. По данным РБК, Илья Сачков неоднократно заявлял о планах Group-IB по публичному размещению акций, каждый раз уточняя, что для IPO его компании подходят исключительно иностранные биржи. Сроки проведения IPO Сачков не уточнял.