Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

Компании все чаще становятся жертвами программ-вымогателей. Любая автоматизация расширяет поверхность атаки. Чем более успешной она окажется, тем большей окажется сумма ущерба для бизнеса. Наибольшей проблемой становятся атаки с использованием электронной почты, а также эксплойты уязвимостей «нулевого дня» и компрометация авторизованных цепочек доставки.

Крупнейшие больницы мира используют ПО для автоматической многократной накрутки счетов

Больницы и клиники используют специализированное ПО, в автоматическом режиме увеличивающее итоговый счет за услуги. Пациент запросто может переплатить в пять, шесть, и даже в 12 раз. Подобным софтом пользуются даже всемирно известные клиники.

Как больницы раскручивают пациентов на деньги

В США раскрыта крупная афера с колоссальной накруткой цен на медицинское обслуживание при помощи официального программного обеспечения. Как пишет издание Los Angeles Times, медсестра-активистка одной из американских больниц прислала в редакцию несколько фотографий интерфейса больничной программы, которая в реальном времени повышает итоговый счет на оплату медицинских услуг почти в семь раз.

Медсестра из Мемориальной больницы Скриппса (Scripps Memorial Hospital) в городе Энсинитас (Калифорния, США), одного из крупнейших медучреждений страны, показала, как ПО в ее больнице в одно мгновение увеличило первоначальный счет на менее чем $118 (8677 руб. по курсу ЦБ на 14 декабря 2021 г.) до $796,3 (58,6 тыс. руб.). Другими словами, счет без видимых на то причин вырос на 575%.

Притом в интерфейсе программы прямым текстом говорится о наценке (Markup). Разработкой ПО занималась компания Epic, крупный мировой производитель софта для медучреждений.

За улыбками персонала больниц скрывается чудовищный обман миллионов клиентов

По мнению экспертов издания, подобные махинации являются основной причиной, по которой американцы платят за медицинские услуги больше, чем жители других стран. Вся система здравоохранения США оценивается в $4 трлн.

Рутинный процесс

Медсестра поделилась с изданием снимками окна больничной программы после смены места работы. Почему она ушла, в какой больнице работает сейчас, и есть ли там аналогичные утилиты, она не сообщила, но попросила не раскрывать ее имя.

Судя по скриншоту, накрутка цен является для Мемориальной больницы Скриппса обычной рутиной. Авторы программы настолько не скрывают существования подобных схем, что даже выводят формулу расчета итоговой стоимости лечения на экран.

Интерфейс ПО для удобства сам указывает размер наценки

Издание привело в пример еще один пока не опубликованный в Сети скриншот, на котором запечатлен счет за наложение швов. В приложении прямо сказано, что базовая стоимость такой услуги составляет $19,3 (1420 руб.), но вместо этого клиент заплатил $149,58 (11 тыс. руб.). Итоговая стоимость увеличилась на 675%.

По мнению журналистов, коэффициенты, на которые увеличивается стоимость услуг, озвучиваемая клиентам, указываются заранее. Они почти уверены, что такое же или немного другое программное обеспечение с аналогичными функциями используется во всех больницах США и, быть может, за пределами этой страны.

Как тайное стало явным

Со слов медсестры, обычный медперсонал не осведомлен о подробных махинациях с цифрами. Она сказала, что случайно увидела, как работает программа – софт автоматически накручивал счет пациенту, пока тот лежал на операционном столе.

Медсестра подчеркнула, что в перечень задач младшего медперсонала (медсестры и медбратья) при нахождении в операционной входит учет всех препаратов и расходных материалов, использованных во время процедуры. Внося данные в программу, она параллельно подсчитывала базовую стоимость услуг.

«Я понимаю, что в больницах есть накладные расходы. Но увеличивать стоимость услуги по наложению швов на 675% - безумие», – заявила медсестра. Увидев столь космические накрутки, она сделала несколько снимков окна с больничной программой. Неизвестно только, почему она поделилась ими именно с Los Angeles Times.

Сбоя не было

Согласно предоставленной медсестрой информации, многократно выросшие цены за услуги больницы не были кратковременным сбоем в работе программы. Как пишет издание, на многих присланных ею снимках запечатлен один и тот же коэффициент – 575%.

Например, находившийся на операционном столе пациент за свои деньги купил противомикробный раствор для очистки раны, базовая стоимость которого составляет $73,5 (5404 руб.). Итоговая же сумма счета составила $496,13 (36,5 тыс. руб.).

Как пишет газета, этот же пациент расплатился и за лезвия для режущего инструмента, используемого хирургом (возможно, речь идет о скальпелях). По умолчанию они стоят $98,53 (7245 руб.) за единицу. Объявленная цена составила уже $665,08 (48,9 тыс. руб.). В обоих случаях наценка составила 575% от первоначальной цены.

Страховые компании тоже страдают

Медсестра начала выяснять, почему пациенты вынуждены платить так много за услуги, которые стоят в несколько раз меньше. «Мне сказали, что, если бы больница не проворачивала подобные махинации, страховые компании не давали бы нам то, что мы хотим» – сказала она.

По мнению экспертов Los Angeles Times, такого рода «манипуляции» со счетом нередки.

Медицинские работники обычно игнорируют фактическую стоимость лечения при подсчете счетов и вместо этого вводят бессмысленные цифры, лишь бы увеличить возмещение от страховщиков.

Но больше всех во всей этой ситуации страдают американцы, не имеющие медицинской страховки. Для таких людей цены в медицинских больницах просто неподъемны. К примеру, одна из калифорнийских клиник выставила пациентке счет на $809 (59,5 тыс. руб.) за пластиковый ботинок для загипсованной ноги. Точно такой ботинок же она затем нашла на Amazon всего за $80 (5880 руб.). Другими словами, наценка больницы составила почти что 1000%.

Но «достижения» Мемориальной больницы Скриппса еще выше. Однажды она выставила пациенту счет почти на $80 тыс. (5,885 млн руб.) за процедуру стоимостью менее $6000 (441,4 тыс. руб.). Итоговая наценка – свыше 1200%.

Своих не сдаем

Журналисты Los Angeles Times обратились за комментариями к представителям больницы, в которой медсестра сделала разоблачительные снимки. К письму было прикреплено несколько скриншотов. Пресс-секретарь больницы Дженис Коллинс (Janice Collins) отказалась отвечать на большинство поставленных вопросов. Она отметила лишь, что цены действительно завышаются для получения больших выплат со страховых компаний.

Коллинс выставила все в том свете, что больница буквально вынуждена играть по этим правилам. Однако проблема намного более серьезная – крупное медицинское учреждение сознательно и систематически вводит огромные наценки, которые никоим образом не отражают его фактические затраты на лечение.

Кто стоит за всем этим

Программное обеспечение Мемориальной больницы Скриппса разработано компанией Epic. По утверждению авторов ПО, их творение используется во всем мире, и за все время эксплуатации через него был выставлен счет для более чем 250 млн пациентов

Экосистема Epic помимо прочего, включает специальный портал MyChart для пациентов, используемый многими больницами, а также широкий спектр приложений, предназначенных для клиник. Epic рекламирует свое ПО как средство автоматизации и сокращения административных издержек и ошибок при подсчете расходов.

На прямой вопрос издания, просят ли отдельные клиенты, в частности Мемориальная больница Скриппса, «доработать» ПО, представители Epic отвечать отказались.