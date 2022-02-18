Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

Заботливый отец ненароком отключил интернет в целом городе, чтобы его дети не сидели в Сети

Жители небольшой французской коммуны ежедневно в одно и то же время оставались без интернета по неизвестной причине. Расследование показало, что вина лежала на жителе соседнего городка – он купил глушилку сигнала, чтобы его дети не могли выходить в интернет по ночам. О масштабах возможностей приобретенного гаджета он даже не подозревал. Теперь главе семейства грозят крупный штраф и тюремный срок.

Современные проблемы требуют современных решений

Житель Франции регулярно оставлял всю коммуну Месанж на юго-западе страны, по соседству с которой он жил, без интернета, лишь бы его дети не тратили все свое время на соцсети и другие веб-сервисы. Как пишет Bleeping Computer, для этого он использовал мощную глушилку сигнала.

Заботливый отец не был в курсе, что его метод «цифрового детокса» мешал пользоваться интернетом не только его детям, но и сотням других людей. Теперь его чрезмерная опека может вылиться для него в крупный штраф, дополненный лишением свободы.

На момент публикации материала не было доподлинно известно, сколько именно человек каждый день по нескольку часов оставались без интернета. На январь 2018 г. в коммуне Месанж проживало около 1000 человек.

Супернадежный блокиратор интернета

Глава французской семьи включал приобретенную им глушилку ежедневно. Она работала каждую ночь с полуночи до трех часов, чтобы его дети могли спокойно выспаться и не тратили драгоценное время сна на интернет.

Если интернет отключается в одно и то же время, не исключено, что кто-то «балуется» с глушилкой

Его соседи, столкнувшиеся с невозможностью выйти в Сеть ночью, пожаловались своим провайдерам, а заодно и операторам мобильной связи, поскольку глушилка блокировала еще и сигнал сотовой сети. Заявка дошла до Национального агентства по радиочастотам Франции (Agence nationale des fréquences, ANFR).

Специалисты агентства провели расследование и выяснили, что интернет в коммуне каждую ночь выходил из строя с завидной пунктуальностью из-за мощной глушилки.

«Преступник» пойман

Поиск глушителя сигнала взяли на себя сотрудники ANFR. Как долго они искали нарушителя, остается неизвестным. В итоге он нашелся в небольшом городке рядом с коммуной.

На вопросы специалистов агентства технически продвинутый француз честно признался, что купил глушилку специально, и заявил, что сделал это исключительно из светлых побуждений. Затем он рассказал, что его дети-подростки повадились сидеть в интернете по ночам.

Со способом борьбы с интернет-зависимостью отец семейства определился не сразу. К решению проблемы он привлек, как ни странно, интернет – для этого он консультировался на различных форумах, где ему и посоветовали купить глушилку.

Суровое наказание

Попытка наладить режим сна своим детям может обернуться для француза крупными неприятностями. Использование глушителей сигнала физлицами во Франции строжайше запрещено, вследствие чего перед ним встала угроза штрафа в размере до 30 тыс. евро (2,58 млн руб.).

Одно маленькое устройство способно оставить без интернета целый населенный пункт

К расследованию подключилась прокуратура, получившая протокол ANFR. В дополнение к штрафу француз может получить еще и до полугода тюрьмы. Пока что его забота о детях обошлась ему приблизительно в 450 евро (38,8 тыс. руб.) за работу агентства. Само устройство блокировки сигнала у него изъяли.

Старый телевизор против интернета

Истории, когда всего одно устройство лишает интернета жителей целого населенного пункта, случаются во многих странах мира. Иногда, как во Франции, это происходит из-за использования специализированного оборудования, но в ряде случаев с детищем прогресса борется устаревшая и с виду безвредная техника.

В сентябре 2020 г. CNews освещал случай, в небольшой британской деревне Аберосан. Ее жители ежедневно в одно и то же время оставались без интернета, который по неизвестной причине отключался в 7 часов утра.

Причину не могли установить в течение долгих полутора лет. Виновным оказался телевизор образца середины прошлого века. Он давал настолько сильные электрические помехи при включении, что чувствительное интернет-оборудование начинало сбоить.

Владелец телевизора пообещал больше не использовать устаревший прибор. Судя по всему, свое слово он сдержал, так как жалобы на ежедневно ломающийся интернет от жителей деревни Аберосан поступать перестали.

Иногда всего из-за одного человека интернет может пропасть не только в коммуне или деревне, но и в целой стране. В феврале 2022 г. CNews писал о «развлечениях» американского хакера, который, сидя на диване и поедая попкорн за просмотром фильмов, параллельно устраивал масштабные DDoS-атаки на северокорейский сегмент интернета.

Это был продуманный план мести. За год до этого хакера атаковали корейские киберпреступники. Он устал ждать, пока с ними разберутся власти США, и решил совершить виртуальный самосуд. И ему действительно удалось, не выходя из собственного дома, в одиночку «положить» интернет на территории всей Северной Кореи.