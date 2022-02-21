Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Законодательство Инвестиции и M&A Интеграция ИТ в госсекторе Техника
|

Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект

Микроэлектронный дизайн-центр из Зеленограда КМ211 по решению суда не станет возвращать Минпромторгу многомиллионную субсидию и платить штраф за просрочку проекта по разработке и запуску в производство устройств СКЗИ.

Иск Минпромторга к КМ211

Как выяснил CNews, зеленоградскому дизайн-центру КМ211, который занимается разработкой микросхем, удалось избежать санкций со стороны Минпромторга в размере 184,63 млн руб.

Это следует из решения Арбитражного суда Москвы, в который 7 декабря 2021 г. министерство обратилось с иском к компаний с претензиями на указанную сумму. Она складывается из размера субсидии, которую КМ211 получил отМинпромторга в конце 2016 г. на конкурсной, и штрафа за просрочку проекта, на который эти деньги были выделены.

Комплексный проект КМ211, субсидированный на 145,9 млн руб., подразумевал создание и вывод на рынок семейства средств криптографической защиты информации (СКЗИ), по всей видимости аппаратных. Условия субсидированияМинпромторгом того времени подразумевали, что не меньшая сумма в проект должна быть вложена получателем государственных денег.

mikro600.jpg

Суд решил избавить дизайн-центр КМ211 от необходимости заплатить Минпромторгу 185 млн руб. за просроченный проект

Из судебных документов можно заключить, что компания должна была к концу 2020 г. не только разработать продукты, но и наладить их выпуск и продажи. Подписанный сторонами договор оставлял за Минпромторгом право требовать полного возврата самой субсидии за ненадлежащее исполнение проекта и начислять за это дополнительные штрафы.

Заложенные в проект индикаторы эффективности вовремя достигнуты КМ211 не были. Тем не менее суд встал на сторону компании, посчитав, что Минпромторг со своими претензиями (внесудебными) опоздал, а также отклонился от установленной процедуры применения штрафных санкций (подробности — ниже).

Решение об отказе в удовлетворении иска, изготовленное в полном объеме 11 февраля 2022 г., может быть обжаловано министерством в месячный срок в Девятом арбитражном апелляционном суде.

«Данный вопрос находится на рассмотрении и будет рассмотрен в рамках действующего законодательства», — сообщили CNews представители Минпромторга.

Компания КМ211 дважды проигнорировала запросы редакции. Последний из них был направлен неделю назад — 14 февраля 2021 г. Без ответа остался вопрос о том, какие именно продукты были созданы за бюджетные средства.

Аргументация суда

Из документов суда следует, что работы по проекту были разделены на 9 этапов, которые по первоначальной редакции договора должны были завершиться 30 ноября 2020 г. (в дальнейшем были сдвинуты на месяц — на 31 декабря).

В суде Минпромторг указал, что, согласно отчетной документации исполнителя за восьмой и девятый этапы, отклонение фактических значений индикаторов эффективности реализации проекта от плановых составило более 30% (критическое значение, прописанное в договоре), а именно: 94% и 95% соответственно. Именно на основании этого министерство решило воспользоваться своим правом расторгнуть соглашение.

«Уведомление Минпромторга от 13 августа 2021 г. о расторжении договора о предоставлении субсидии совершено за пределами срока действия договора, — говорится в вердикте служителей Фемиды. — В связи с этим, соглашение от 18 октября 2016 г. не было расторгнуто министерством в одностороннем порядке, и не наступили последствия одностороннего расторжения, предусмотренные пунктом 6.2 соглашения. Кроме того, указанным пунктом предусмотрен порядок возврата полученной субсидии в соответствии с бюджетным законодательством, имеющим иной порядок и основания для возврата».

Судьи указывают, что в случае вынесения мотивированного решения об отказе в принятии отчета о целевом использовании субсидии министерство должно было уведомить КМ211 о выявленных недостатках и направить отчет на доработку с указанием объемов и сроков устранения выявленных недостатков.

«Однако обществу не поступало мотивированного решения об отказе в принятии отчетных документов, тем самым министерством пропущен 15-дневный срок на предоставление замечаний и акта о выявленных недостатках к отчетной документации», — заключают судьи.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что при рассмотрении документов, подтверждающих выполнение условий, предусмотренных соглашением, министерство своевременно не направило возражений о несоответствии расходов целям и условиям предоставления субсидии по соглашению.

Характер деятельности КМ211

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КМ211» было зарегистрировано в Зеленограде 23 марта 2010 г. Основные конечные владельцы — Александр Луценко (доля около 48,00%), Владимир Стаценко (34,75%​), гендиректор компании Марат Рахматуллин (4,4%), Сергей Любимов (3,8).

КМ211 считает себя одной из ведущих команд по разработке сверхбольших интегральных схем (СБИС) в России, имеющей опыт создания серийно выпускаемых микросхем.

«Наряду с работами по разработке и продвижению собственных инновационных изделий, мы создаем оригинальные СФ-блоки (IP cores) и предоставляем услуги по разработке и производству оригинальных ASIC, — говорится на сайте организации. — Мы предоставляем эксклюзивные схемотехнические решения как с точки зрения проектирования СНК в целом, так и с точки зрения оптимизации энергопотребления, эффективной организации крипто-вычислений и поддержки вычислений с плавающей точкой. Наши оригинальные решения в области защиты внутрикристальной информации позволили разработать и сертифицировать ряд серийно выпускаемых микросхем защищенных смарт-карт и аппаратных решений».

Компания занимается разработкой процессорных ядер, основываясь на оригинальной микроконтроллерной архитектуре KROLIK (8-16-32-битные ядра), и развивает микропроцессорное RISC-ядро KVARC.

В базе «Контур.фокуса» имеются данные о 23 госконтрактах КМ211 на общую сумму в 294,1 млн руб. Среди крупнейших госзаказчиков — научно-производственный комплекс «Технологический центр», НИИ «Квант», Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт.

По итогам 2020 г. выручка компании составила 396,4 млн руб. с приростом этого показателя на 157% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 110,1 млн руб.

Денис Воейков

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты

Хакеры захватывают ПК, чьи хозяева пользуются чатами Microsoft Teams

Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки

Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники

«Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом»

Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Умные напольные весы: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще