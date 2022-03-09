Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров VDI 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров VDI 2022. Аналитики провели сравнение возможностей, платформ и особенностей тарификации крупнейших российских поставщиков VDI.

На волне повсеместной виртуализации и перехода в облака вкупе с трендом на удаленную работу возникает спрос на виртуальные рабочие места, обустроенные в соответствии с концепцией VDI. Аналитики Market.CNews провели сравнение предложений от российских поставщиков инфраструктуры для создания виртуальных рабочих столов.

На волне повсеместной виртуализации и перехода в облака вкупе с трендом на удаленную работу возникает спрос на виртуальные рабочие места

Рейтинг VDI 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей 8 критериев:

Доступные платформы для создания виртуальных рабочих мест. ЦОД, на базе которых реализована услуга VDI. Длительность тестового периода и его ограничения. Заявленный SLA (%). Возможности сервиса. Варианты тарификации. График работы техподдержки. Стоимость решения.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«О широком применении VDI на российском рынке говорить пока рано, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Но интересные кейсы уже есть. Причем виртуализированы могут быть как типовые офисные рабочие места, так и специфические. Например, графические станции, студии видеообработки и т.д».

Лидером рейтинга признана компания mClouds, VDI которой построена на платформах Citrix Virtual Desktops и отечественном Tionix. За этого игрока говорит солидный ЦОД, низкие цены, широкие варианты тарификации и длительный тестовый период — 2 месяца.

Второе место — у провайдера Selectel с VDI на платформе VMware. Здесь стоит отметить баланс по всем параметрам вместе с большим количеством задействованных ЦОД при среднем уровне цен. Длительность тестового периода составляет 1 месяц.

Таблица 1. Топ-5 российских провайдеров VDI 2022

Место Провайдер Сумма баллов 1 mClouds 207 2 Selectel 189 3 КРОК Облачные сервисы 186 4 Облакотека 172 5 Ростелеком-ЦОД 165

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — КРОК Облачные сервисы. Это единственный провайдер, который предоставляет VDI на базе сразу трех платформ: VMware Horizon, Citrix Virtual Desktops, а также на платформе Термидеск в рамках собственной облачной платформы. Длительность тестового периода составляет 1 месяц.

Обзор VDI

Рейтинг VDI 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Экономические проблемы VDI

Серьезным сдерживающим фактором на пути развития VDI является стоимость решения. По данным ИТ-маркетплейса Market.CNews ежемесячная плата за ресурсы VDI всего в 5-10 раз ниже стоимости покупки полноценного ПК. Если же к цене VDI добавить стоимость тонких клиентов и защиту каналов связи, то покупка ПК может окупиться и вовсе за 1-2 квартала.

Конечно, в таких условиях заказчики не готовы просто так отказаться от привычных ПК и ограничить возможности людей малофункциональными тонкими клиентами. Теме не менее есть и позитивные факторы.

Если компания планирует тотальное обновление ИТ-инфраструктуры и переход в облако, то переход на VDI будет иметь гораздо более привлекательные экономические выкладки.

Кроме того, спрос на VDI поддерживает текущий тренд на удаленную работу и привлечение сотрудников из других регионов России. Контроль работы и унификация рабочей среды гораздо проще реализуется именно на базе VDI. Таким образом, в этом случае потребуется более глобальный и многофакторный экономический анализ. Анализ, который, вполне вероятно, может обосновать переход на VDI.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой VDI в теме письма.

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