Новая система защиты от мошенников сильно замедлит онлайн-переводы в российских банках

В России вводятся новые правила борьбы с мошенниками, обманом заставляющими россиян переводить им деньги со своих счетов. Изменения позволят банкам блокировать транзакции на несколько дней для качественной проверки получателя средств. Если же злоумышленник все же получил деньги, банк-отправитель должен будет возместить их клиенту. По мнению экспертов, во избежание ответственности банки начнут блокировать переводы на регулярной основе.

Благие намерения российских властей

В России в ближайшем будущем измениться нормы безопасности банковских переводов, из-за которых поступление денег на счет может занять несколько дней, пишет «Коммерсант». Делается это в рамках борьбы с мошенничеством.

Новые правила, допускающие многодневную задержку перевода средств, прописаны в законопроекте за авторством комитета Госдумы по финансовому рынку. Это набор поправок к действующему закону «О национальной платежной системе», нацеленный на минимизацию риска для клиента банка быть обманутым мошенником.

Краткая суть проекта такова: если клиент все же перевел деньги злоумышленнику, то банк-отправитель должен будет возместить их ему. Во избежание дополнительных расходов со стороны банка и будет реализована дополнительная система безопасности, напрямую влияющая на сроки доставки средств при переводе.

Как все будет работать

Чтобы не терять деньги, банки должны будут перед подтверждением перевода удостовериться в отсутствии у него признаков мошеннической операции. В частности, банки будут вынуждены сравнивать информацию об отправителе с данными о случаях мошенничества, которые накапливаются в базе Центробанка.

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Такая проверка займет некоторое время. В случае выявления совпадения сведений банк-отправитель будет обязан уведомить об этом клиента и сообщать о риске лишиться денег. После этого клиент должен или отказаться, или дать повторное подтверждение о переводе.

Таким образом, банк снимает с себя ответственность, поскольку клиент предоставил ему повторное подтверждение. Однако при этом у него сохраняется возможность блокировки транзакции еще на два дня, что должно обеспечить дополнительную защиту средств клиентов.

Мотивы властей

Право на дополнительные два дня блокировки транзакции банк получит, потому что клиент не сразу осознает, что собственноручно переводит деньги мошенникам. Для достижения такого эффекта они «обрабатывают» своих жертв методами социальной инженерии.

«Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику», – указано в пояснительной записке к законопроекту. После того, как банк-отправитель заблокировал транзакцию, к проверке перевода на мошенничество подключится и банк-получатель. Результаты он передаст отправителю – на их основе и будет принято решение о дальнейшей судьбе транзакции. Эта мера также прописана в законопроекте.

Меры оправданы

Клиенты российских банков действительно теряют гигантские суммы денег в результате попадания под влияние злоумышленников. Только за один I квартал 2022 г. в России было осуществлено в пределах 258 тыс. банковских транзакций, своего согласия на которые клиенты банков не давали (статистика Банка России).

Итоговый размер нанесенного россиянам ущерба достиг 3,29 млрд руб. Подавляющее большинство клиентов банков расстались со своими деньгами навсегда – из этой суммы было возвращено лишь 6,2%.

Рисков слишком много

Участники российского финансового рынка видят в новой инициативе властей больше минусов, нежели плюсов. К примеру, существует риск, что банки, не желая брать на себя дополнительную ответственность, примутся блокировать переводы слишком часто. Такого мнения, как пишет «Коммерсант, придерживается глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Эффективность новых мер тоже вызывает вопросы у экспертов. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил изданию, что нововведения будут работать только в случае перевода мошенникам, уже отметившимся в базе Центробанка. «В базе данные появляются после того, как мошенники проработают пять-семь дней, за это время они успеют вывести деньги и скрыться», – добавил он.

Другие собеседники издания полагают, что в борьбе с мошенничеством и выманиванием денег у населения усилий со стороны одних только банков будет недостаточно. «Для успешной борьбы со злоумышленниками необходимо не только наличие информации, но и сотрудничество с правоохранителями, которые такую информацию смогут обработать», – заявил юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков.