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Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг систем электронного документооборота 2022. Аналитики провели сравнение возможностей, кроссплатформенности и цен на решения, представленные на российском рынке.

Пандемия, разрыв цепочек доставки документов, массовый переход на удаленную работу привели к ажиотажному спросу на системы электронного документооборота.

Как и в любой другой неожиданной ситуации, полностью готова к изменениям были лишь малая часть компаний. Остальным пришлось экстренно искать провайдера СЭД и внедрять новый вид ПО в свой бизнес.

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг систем электронного документооборота 2022

В настоящий момент кто-то доволен сделанным выбором, другие изучают возможности переезда на иное решение, третьи только сейчас задумались о внедрении СЭД. Рейтинг СЭД 2022, подготовленный аналитиками Market.CNews, станет одним из основных ориентиров при выборе поставщика.

Рейтинг СЭД 2022

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Функциональные возможности.
  2. Форматы поставки ПО.
  3. Поддерживаемые платформы (операционные системы).
  4. Наличие сертификатов безопасности.
  5. Вхождение в реестр отечественного ПО.
  6. Длительность тестового периода и его ограничения.
  7. Количество шаблонов на маркетплейсе.
  8. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Базовый функционал систем электронного документооборота к настоящему моменту обеспечили практически все поставщики, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Однако мир не стоит на месте. Лидеры рейтинга достигли наибольших успехов в дополнительных параметрах, таких как наличие low-code инструментов, вопросы безопасности, внедрение искусственного интеллекта».

Лидером рейтинга признана СЭД LanDocs от компании Ланит. Она обладает широким функционалом, максимальной кроссплатформенностью и достаточно низкими ценами. Длительность тестового периода достигает 90 дней, но только для коробочной версии продукта.

На втором месте — Directum RX от компании Directum. Здесь также стоит отметить широкий функционал, кроссплатформенность, наличие сертификатов безопасности. Всем клиентам доступна неограниченная по времени, но ограниченная по функционалу демо-версия системы.

Третье место заняла low-code-платформа ELMA365, объединяющая в себе функционал СЭД и BPM-систем. Среди преимуществ стоит выделить наиболее масштабный маркетплейс модулей и шаблонов. Длительность тестового периода достигает 2 месяцев.

Таблица 1. Топ-5 систем электронного документооборота 2022

Место Компания СЭД Сумма баллов
1 Ланит LanDocs 502
2 Directum Directum RX 493
3 ELMA ELMA365 491
4 Pyrus Pyrus 448
5 Интертраст CompanyMedia 446

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор СЭД

Рейтинг СЭД 2022 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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По дороге к повсеместному КЭДО и ИИ

Первыми ласточками в отрасли СЭД была автоматизация и цифровизация малозначимых документов, а также создание корпоративных порталов вместо бумажной волокиты. С развитием цифровых подписей речь пошла о заключении электронных договоров. Сегодня все чаще приходится слышать про внедрение КЭДО — кадрового электронного документооборота.

Одновременно с этим растет спрос на роботизацию рутинных процессов, связанных с документами. С точки зрения ИТ речь идет о распространении технологий ML и AI (машинного обучения и искусственного интеллекта).

Отметим и тренд на no-code и low-code модули, уже сегодня позволяющие существенно сократить сроки разработки новых решений. Подробности — в профильных статьях обзора BPM 2022.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой СЭД в теме письма.

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