Из-за неудачной попытки сэкономить закрывается производитель сверхзащищенных смартфонов, любимых оргпреступностью

Ciphr – все

Компания Ciphr, занимающаяся выпуском криптофонов и сопутствующих услуг, в числе клиентов которой – весьма значимые в криминальном мире фигуры, планирует прекратить свою работу, пишет Vice Motherboard.

Как отмечает издание, событие, если оно в действительности произойдет, ознаменует конец одного из старейших производителей криптофонов – защищенных мобильных телефонов, до сих пор присутствующих на рынке. Компания и ее конкуренты вольно или невольно в течение многих лет помогали представителям преступного мира уходить от ответственности перед законом.

Ciphr прекратит свою деятельность до конца августа 2022 г., следует из внутреннего документа компании, оказавшегося в распоряжении Vice Motherboard. В Ciphr не ответили на запрос издания, хотя раньше, как утверждается в материале, оперативно предоставляли комментарии, причем неоднократно.

Компания Ciphr закроется до конца августа 2022 г.

Несмотря на то, что компания достаточно легко шла на контакт с представителями СМИ, по отношению к своим сотрудникам особую открытостью она, похоже, не демонстрировала. Так, один из экс-разработчиков Ciphr в разговоре с Vice Motherboard заявил, что, проработав в компании несколько лет, до сих пор «понятия не имеет, как выглядит» ее технический директор.

Причины ликвидации

Начать ликвидацию бизнеса Ciphr пришлось, потому что ей не удалось найти достаточное количество реселлеров, желающих работать по новой схеме, предложенной компанией. В результате бизнес якобы стал нерентабельным, и Ciphr не оставалось ничего, кроме как закрыться. По информации издания, клиентам – подписчикам на сервисы компании вернут деньги за неоказанные услуги.

Ранее Ciphr приняла решение переложить ответственность за поддержание работы MDM-сервисов (Mobile Device Management, управлением мобильными устройствами) на реселлеров. Отказавшимся соблюдать новые правила партнерам запретили продавать новые подписки на сервисы Ciphr и продлевать уже действующие. Попытка компании сократить таким образом расходы обернулась провалом – интерес к сотрудничеству у партнеров закономерно снизился.

Платформа Ciphr

Ciphr предлагает клиентам собственную платформу защищенных коммуникаций Secure Communication, которая, в частности, включает почтовый клиент, мессенджер и безопасное хранилище данных. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, платформа, доступ к которой предоставляется по подписке, обеспечивает оконечное шифрование при помощи алгоритмов постквантовой криптографии. Решение может быть развернуто, в том числе на мобильных устройствах Apple и Samsung.

Расценки на пользование сервисом в рекламных материалах не указаны, однако на сайте одного из реселлеров Ciphr подписка на продукт сроком один месяц продается за $200 (около 12,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 августа 2022 г.), без специальной защищенной SIM-карты в комплекте.

Что касается размера аудитории платформы, то Ciphr на своем сайте хвастается 11 тыс. клиентов.



Пользователи платформы

Платформу Ciphr, по сведениям источника, к примеру, использовал глава австралийского наркосиндиката под псевдонимом Мистер Блондин (Mr Blonde; получил свое прозвище в честь одноименного персонажа художественного фильма «Бешенные псы» американского режиссера Квентина Тарантино (Quentin Tarantino). Это позволило ему избежать попадания в руки правоохранительных органов по итогам совместной операции, проведенной силовиками рада стран в 2021 г.

Операция, в частности, была известна под кодовыми именами Ironside и Trojan Shield и привела к аресту более 800 человек из 18 государств. Среди них – члены наркокартелей, байкерских банд и связанные с мафией люди.

Примечательно, что спустя несколько месяцев после завершении операции Ciphr прекратила оказывать услуги клиентам на территории Австралии.

Последний из немногих

В 2018 г. Федеральное бюро расследований США добилось закрытия другой фирмы аналогичного профиля – канадской Phantom Secure, пионера рынка. Она занималась продажей «непрослушиваемых» смартфонов на базе Blackberry. Среди ее клиентов были наркоторговцы, в том числе высокого ранга. Глава компании Винсент Рамос (Vincent Ramos) понес наказание и был отправлен в американскую тюрьму на девять лет.

Европейские коллеги сотрудников ФБР тоже не сидели сложа руки, и провели две операции – в 2020 г. и 2021 г. соответственно – по результатам которой прекратили свое существования еще два сервиса для защищенных коммуникаций, облюбованные криминалом, – Sky Secure и Encrochat.

Наконец, в июне 2021 г. стало известно о том, что популярный конкурент Ciphr – проект An0m – на самом деле был запущен и развивался усилиями ФБР, и переписка преступников всех мастей была доступна правоохранителям с самого начала. Силовики начали работу над An0m в рамках операции «Троянский щит» в самый подходящий момент. Ликвидация Phatom Secure образовала на рынке незанятую нишу, которую и заняла платформа An0m.