Linux стал дьявольски опасен. Новое ядро убивает дисплеи ноутбуков. Видео

Ядро Linux версии 5.19.12 способно аппаратно вывести из строя матрицу ноутбука на процессоре Intel. От производителя лэптопа, дистрибутива Linux или поколения CPU Intel это не зависит – ошибка скрывается в коде ядра и заставляет некорректно работать подсветку дисплея. Выход из ситуации найден.

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Ядро Linux версии 5.19.12 способно физически уничтожать ноутбуки и приводить либо к дорогостоящему ремонту, либо к еще более дорогому удовольствию – покупке нового лэптопа. Как пишет портал Neowin, проблема затрагивает исключительно ноутбуки на базе процессоров Intel. Мобильные ПК с чипами AMD и процессорами с архитектурой RISC-V и ARM этой участи по неизвестным причинам избежали.

Ядро Linux 5.19.12, вышедшее 28 сентября 2022 г., уничтожает матрицы экранов ноутбуков, замена которых в некоторых моделях невозможна. Пользователи, обновившие ядро до указанной версии, стали жаловаться на стробоскопическое мерцание подсветки матрицы, притом с довольно высокой частотой. Продолжительная работа экрана в таком режиме может вывести его их строя.

Что произошло

В код ядра Linux 5.19.12 закралась ошибка, приводящая к некорректной работе графического драйвера. Всего несколько строк кода вызывают частые белые вспышки на экране лэптопа, которые, помимо прочего, мешают с комфортом пользоваться мобильным ПК.

Так выглядит сбой в работе матрицы

Как выяснилось, проблема скрывалась в коде, отвечающем за работу системы энергосбережения, которая, в том числе, контролирует работу подсветки дисплея. Благодаря кому из многочисленных контрибуторов Linux пользователи ноутбуков на Intel столкнулись с риском внезапных трат, а работники сервисных центров – с возможностью озолотиться, остается тайной.

Проблема затрагивает все без исключения ноутбуки с процессором Intel, имеющим ту или иную встроенную графику. Даже если лэптоп располагает еще и дискретным видеоускорителем, вероятность остаться без работоспособной матрицы крайне велика.

Что делать

Вариантов выхода из сложившейся ситуации на данном этапе несколько, и некоторые из них сопряжены с дополнительными тратами. Например, можно отказаться от ноутбука с CPU Intel в пользу модели на чипе AMD.

таком режиме экран ноутбука долго не продержится

Также можно попытаться удалить или хотя бы отключить драйвер интегрированной видеокарты, если в ноутбуке есть дискретная графика. Еще один способ защитить себя от трат – перейти на Windows. Впрочем, эта система тоже далеко не идеальна, поскольку с каждым новым обновлением она приобретает все большее количество недочетов и тоже может сбоить на компьютерах с чипами Intel.

Самым рациональным решением в данном случае является скорейшее обновление ядра Linux. Всем, кто еще пользуется Linux 5.19.12, настоятельно рекомендуется перейти на 5.19.13, в котором опасный код обезврежен. Данный апдейт датирован 4 октября 2022 г.

В начале октября 2022 г. сообщество Linux выпустило ядро версии 6.0. В нем, по словам пользователей, проблем в работе экранов на ноутбуках с процессорами Intel не наблюдается.

Придется немного подождать

Большинству пользователей Linux, скорее всего, придется подождать, пока ядро 5.19.13 не будет доступно для их конкретного дистрибутива. В данном случае все будет зависеть от разработчика ОС.

Связи между вспышками на экране, дистрибутивом Linux, производителем ноутбука и поколением процессоров Intel нет. Как пишет Neowin, проблема возникает, в частности, на ноутбуке Lenovo с процессором Core i7-1065G7 под управлением Fedora 35.

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Другие пользователи также сообщают об аналогичных проблемах с чипами Intel 11 и 12 поколений. Например, они были выявлены на Lenovo Legion 5 Gen7 15IAH7H с Core i7-12700H.

Следует отметить, что устранить риск поломки матрицы можно не только путем обновления ядра Linux до версии 5.19.13 или 6.0. Откат до предыдущих релизов тоже гарантированно работает – пользователи убедились в этом на версии 5.19.11.

Добавим, что Linux нельзя считать абсолютно безопасной и надежной системой. В ее ядре регулярно находят уязвимости, многие из которых, как выясняется позже, существуют в нем годами.

Один из таких случаев произошел в марте 2022 г. В ядре Linux начиная с версии 5.8 (релиз в августе 2020 г.), нашлась критическая уязвимость Dirty Pipe, которая позволяла модифицировать файлы, доступные только для чтения. Это давало потенциальным злоумышленникам широкий спектр возможностей для захвата системы, в том числе получения привилегий суперпользователя.

В конце лета 2021 г. один из разработчиков Linux заявил, что ядро этой ОС «дырявое», и что его срочно нужно переписать, попутно радикально увеличив штат разработчиков. С его слов, нынешнего числа программистов явно не хватает, что и приводит к возникновению уязвимостей, которые затем не устраняются годами.