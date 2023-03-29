Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО разрешат сбивать БПЛА везде, где их заметят

Российским силовикам расширяют полномочия по уничтожению беспилотников, теперь они могут сбивать их не только в воздухе, но и воде, и на земле. Поправки в законопроект, расширяющий возможности для сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ и другим силовым структурам, внесли в Госдуму 28 марта 2023 г.



Новый законопроект

В Госдуму 28 марта 2023 г. внесли законопроект, который наделяет силовые ведомства правом сбивать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Документ размещен на сайте законодательного органа, его внесли депутаты «Единой России».

Речь идет о том, чтобы расширить полномочия сотрудников Росгвардии, Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП).

Фото: Бесплатное использование по лицензии Pixabay В 2019 г. был принят закон, наделивший силовые ведомства полномочиями по пресечению полетов БПЛА

Поправки в ряд законов, среди которых законы об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, о ФСБ, о внешней разведке и другие, предполагают, что теперь силовики получат возможность уничтожать любые беспилотники, в том числе наземные и водные.

Зачем нужна новая норма

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для защиты «жизни и здоровья граждан, защищенности важных государственных, критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, учреждений уголовно-исполнительной системы от использования беспилотных аппаратов».

В тексте также приводится статистика Росгвардии, из которой следует, что во время охраны Запорожской и Курской атомных электростанций каждые 24 часа фиксируют и блокируют от пяти до девяти сигналов дистанционного управления беспилотниками. С начала специальной военной операции на Украине сотрудники ведомства обнаружили 2585 БПЛА и 1339 мест, с которых их запустили.

Есть в пояснительной записке и данные ФСИН, которая сообщает, что в 2022 г. зарегистрировала 81 попытку полетов дронов над территорией учреждений уголовно-исполнительной системы. Представители ФСО, в свою очередь, указывают, что в 2022 г. пресекли 208 полетов БПЛА над охраняемыми объектами.

Парламентарии отмечают, что участились случаи также использования и беспилотников на земле и на воде, причем и на территории России.

В пример приведена ситуация, которая произошла в Севастополе 29 октября 2022 г., когда надводные БПЛА атаковали военные корабли Черноморского флота и гражданские суда. Депутаты уточняют, что бельгийские власти в ноябре 2022 г. заявили о намерении передать Украине беспилотные подводные аппараты компании ЕСА Robotics Belgium.

«Техника развивается, появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать», – объяснил в своем Telegram-канале автор поправок, депутат Василий Пискарев.

Как выглядит закон о БПЛА сейчас

Напомним, в 2019 г. Госдума приняла закон, который позволяет силовикам пресекать представляющие угрозу полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами и в местах массового скопления людей.

Закон также разрешил подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления дронами-нарушителями и изымать у владельцев всю систему или отдельные ее части.

Напомним, с 5 июля 2017 г. также действуют положения Воздушного кодекса, согласно которым дроны с массой от 0,25 до 30 кг должны проходить обязательную регистрацию в Единой системе организации воздушного движения России. Иными словами, все дроны, начиная с игрушечных моделей, должны ставиться на учет. Если же владелец намерен запустить его над каким-либо населенным пунктам, он должен получить разрешение от органов местного самоуправления. Что касается фото и видеосъемки, она классифицируется как авиационные работы и требует прохождения специальной сертификации владельцем дрона.

Нарушение правил использования беспилотников согласно действующему законодательству может караться штрафом от 2 до 500 тыс. руб.

В марте 2023 г. CNews также писал о том, что в России создали универсальный «подавитель» беспилотников, способный глушить их навигационные системы и блокировать связь с оператором. Комплекс работает в радиусе 5 км. Система видит вражеские БПЛА в 360 градусах по горизонтальной оси и может делить охраняемую территорию на секторы, чтобы случайно не обезвредить мирные дроны.