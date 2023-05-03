В Москве введен запрет на полеты БПЛА из-за атаки на Кремль

Мэр столицы Сергей Собянин запретил использовать беспилотники в Москве. Накануне в Кремле сообщили об атаке двумя украинскими дронами резиденции Президента России Владимира Путина. Беспилотники были сбиты, никто не пострадал. Власти назвали инцидент «террористическим актом».

Запрет на дроны

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запрете на использование беспилотников на территории столицы. Это следует из официального Telegram-канала мэра.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Протокол, запрещающий использовать беспилотники на территории столицы, был подписан на заседании Оперативного штаба Москвы. Документ определяет порядок выдачи разрешений на полет дронов над столицей. Разрешение на это отныне можно получить только для государственных нужд.

Фото: kjpargeter на Freepik В Москве запрещен полет дронов после атаки на Кремль

На заседании штаба власти кроме того приняли решение усилить работу по предотвращению несанкционированных полетов беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, а также решили привлекать граждан и организации к административной ответственности за нарушение запрета властей.

Беспилотники в Кремле

В ночь на 3 мая 2023 г. два беспилотных летательных аппарата попытались нанести удар по Кремлевской резиденции Президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. Оба дрона были выведены из строя военными и специальными службами с помощью систем радиолокационной борьбы с беспилотниками.

Беспилотники принадлежали армии ВСУ. Отмечается, что при падении осколков устройств на территории Кремля никто не пострадал. Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было.

В Кремле инцидент расценивают как «спланированную террористическую акцию» и «покушение» на главу государства. Власти заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Защита от дронов

На фоне сложной геополитической обстановки российским силовикам хотят разрешить уничтожать беспилотники не только в воздухе, но и воде, и на земле. Поправки в законопроект, расширяющий возможности для сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ и другим силовым структурам, внесли в Госдуму 28 марта 2023 г.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан для защиты «жизни и здоровья граждан, защищенности важных государственных, критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, учреждений уголовно-исполнительной системы от использования беспилотных аппаратов».

Представители ФСО указывают, что в 2022 г. пресекли 208 полетов БПЛА над охраняемыми объектами.

В России также за год в пять раз вырос спрос на антидрон-решения. Ими заинтересовались не только гос- и промышленные компании, но и простые граждане. Эксперты объясняют ситуацию геополитической обстановкой, участившимися случаями подлетов дронов к российской инфраструктуре и возросшим количеством беспилотников у граждан.