В «Мой офис» встроили электронную подпись. Теперь документооборот стал юридически значимым

В российском пакете «Мой офис» появилось 1,3 тыс. изменений, дополнений и новых функций. Одна из них — возможность работы с электронными подписями для осуществления юридически значимого документооборота.

Обновления «Моего офиса»

Как стало известно CNews, разработчик российского пакета офисного ПО, компания «Мой офис» (ООО «Новые облачные технологии») выпустила релиз своего главного продукта, который включил около 1,3 тыс. изменений, улучшений и новых функций. Изменения коснулись всех компонентов платформы офисных решений: мобильных и веб-редакторов, серверных продуктов и почтовой система Mailion.

В рамках этого релиза под кодом 2.5 в пакете «Мой офис стандартный 2» появилась возможность использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), которая наделяет документы юридической значимостью.

При любом редактировании документа подпись удаляется или становится недействительной. Это гарантирует, что подписанный документ будет содержать только то, что внес в него автор до момента подписания ЭЦП.

Разработчики рассматривают добавление этой функциональности в качестве шага на пути повышения уровня безопасности своих продуктов. «В этом релизе мы сфокусировались на средствах электронной подписи, так как ее применение позволяет обеспечить документам юридическую значимость, а также определить их целостность и авторство, — говорит директор по продуктовому маркетингу “Моего офиса” Петр Щеглов. — Возможность подписать тот или иной документ сразу из редактора существенно упрощает действия пользователя, так как теперь для этого достаточно сделать лишь пару кликов. А возможность валидировать (подтверждать правомерность) надстройки с помощью проверки их подписи повысит уровень информбезопасности и снизит число возможных инцидентов».

Представители «Моего офиса» признают, что функциональность, связанная с ЭЦП, не является для рынка чем-то уникальным. Она имеется в MicrosoftOfficeи некоторых российских продуктах. У самого «Моего офиса» она ранее была реализована в почтовом клиенте.

«В зависимости от вида ЭЦП ее можно использовать для внутреннего и внешнего документооборота, для взаимодействия с арбитражными судами, на электронных торгах, в переписке с контролирующими органами (ФНС, ФСС, ПФР), при оказании или получении госуслуг, в кадровом электронном документообороте», — поясняют разработчики.

Подробности о работе с ЭЦП

В «Моем офисе» отмечают, что теперь в продукте реализована поддержка невидимой встроенной подписи (XADES, для форматов OOXML и ODF) и отсоединенной подписи (CADES). Невидимую электронную подпись удобно применять в тех случаях, когда не требуется создавать строки подписи, но необходимо подтвердить авторство, подлинность и неизменность документа. Такая подпись не отображается в содержимом документа, однако при его открытии программа-редактор уведомит пользователя о наличии электронной подписи и отобразит на боковой панели ее статус (валидная или невалидная) и укажет автора, подписавшего документ, заверяют в компании.

При необходимости, электронная подпись документа может быть откреплена и сохранена в отдельном одноименном SIG-файле. Для этого необходимо при выборе команды «Подписать документ» отметить пункт «Сохранить подпись в отдельном файле». Для работы с электронной подписью документов требуется установка криптопровайдера «Криптопро CSP» на компьютерах пользователей и наличие сертификатов электронной подписи. Для квалифицированной ЭЦП требуется получить сертификаты в аккредитованном удостоверяющем центре.

Валидация настроек ПО

Среди других новшеств офисного пакета — валидация при остановке надстройки в настольных приложениях «Моего офиса». В случаях, когда надстройка не подписана сертификатом разработчика либо его не удается проверить, а также не наступил или истек срок действия сертификата, пользователю будет отображено соответствующее предупреждение.

Новая функция позволяет определить принадлежность надстройки по сертификату, гарантирует ее целостность, а также идентифицирует разработчика. Тем не менее, выбор, устанавливать надстройку или нет, остается за пользователем.

Новые опции в почте Mailion

Разработчики сообщают, что в релизе Mailion 1.4 появились расширенные возможности для поиска информации, которые доступны как в пользовательском интерфейсе, так и на административной панели. Теперь искать можно как по атрибутам, так и по содержимому письма или вложения. Благодаря этому, пользователям будет легче находить нужные данные, даже в том случае, если они зафиксированы только во вложенном файле и вообще не упоминаются ни в теме сообщения, ни в теле письма. Функция работает с документами в форматах ODT, DOCX, DOC, TXT и PPT.

Предполагается, что расширенные возможности поиска с указанием нужных критериев облегчают администраторам инсталляции и ИБ-специалистам задачи массового поиска по заданным критериям, которые требуются для сбора нужной информации в почтовой системе при расследовании инцидентов информбезопасности. Результаты поиска могут быть выгружены в файл формата json, который будет содержать данные по отправителю, теме и ID письма. Найденные нежелательные письма могут быть оперативно удалены у всех получателей с помощью всего одной команды.

Также, в рамках обновления Mailion 1.4 была улучшена работа с корпоративными каталогами. Теперь стало возможным использовать учетные записи в Microsoft Active Directory, которые содержат различающиеся логины и адреса электронной почты. Также, была подтверждена совместимость со службой каталогов FreeIPA. Благодаря изменениям обеспечивается бесперебойная синхронизация с каталогами и расширяется количество вариантов для развертывания почтовой системы на инфраструктуре заказчика.

Изменения в Mailion 1.4 коснулись и возможностей по отправке вложений. Теперь, при наличии интеграции с «Моим офисом частным облаком 2», когда пользователю требуется отправить объемные файлы по почте, и их размер превышает установленную администратором квоту, такие файлы будут загружены в частное облако организации, а к самому письму будет прикреплена ссылка на документ или папку.

Изменения в настольных редакторах

Теперь в «Моем офисе стандартном 2» стало возможным работать с документами, фрагменты которых были защищены от изменений в других программах-редакторах. Функция позволяет корректно отображать и редактировать файлы, в которых установлены различные защиты. Так, в «Моем офисе таблице» релиза 2.5 поддерживается открытие документов, в которых выполнены функции защиты листа или структуры таблицы. Также пользователям доступно снятие любого типа защиты.

Помимо этого, в «Моем офисе стандартном 2» стало возможно редактировать и просматривать концевые сноски в файлах, которые были созданы в других редакторах. Концевые сноски отличаются тем, что отображаются в конце раздела или в конце документа. Концевая сноска относится к главе, разделу или всему документу. Обычная же сноска относится только к странице. Теперь, при открытии документа с концевыми сносками, пользователь увидит их согласно установленным настройкам. При необходимости, концевые сноски также можно будет удалять.