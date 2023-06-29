Найден способ честного отъема миллиардов долларов у корпораций с помощью ИИ и интернет-рекламы

Все больше распространяются «мусорные» сайты, накачанные контентом, сгенерированным ИИ, и предназначенные для автоматизированного размещения программатик-рекламы на них. Параллельно такие сайты нередко распространяют дезинформацию.

ИИ-мошенничество и программатик-реклама

Рекламодатели столкнулись с новым видом недобросовестного размещения, граничащего с прямым мошенничеством. Как выяснила исследовательская компания NewsGuard, реклама более 140 крупных брендов размещается на «мусорных» сайтах, контент для которых целиком сгенерирован с помощью чат-ботов.

Большая часть рекламных объявлений, оказавшихся на таких сайтах, поступает от Google, хотя рекламная политика компании запрещает публиковать рекламу на сайтах, которые содержат «спамоподобный, автоматически сгенерированный контент», отмечается в публикации MIT Technology Review.

Большая часть компаний, которые размещают рекламу в Сети, практикуют автоматизированные покупку рекламных мест через специальные онлайн-площадки. Программатик-рекламирование подразумевает, что закупаются персонализированные показы, которые увидит только целевая аудитория. Какие ресурсы для этого подходят лучше всего, определяется на основе аудиторных данных и с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) на основе сложных вычислений. В итоге рекламодатели могут платить за размещение на сайтах, о которых они ничего не знают. Участие людей в процессе минимально, если вообще имеет место быть.

Фото: ru.freepik.com Мошенники грабят интернет-рекламодателей с помощью ИИ

Естественно, разного рода любители быстрых денег пытались эксплуатировать программатик: стали возникать различные «контент-фермы» и «сайты-для-рекламы», где за очень небольшую оплату люди создают низкокачественный контент с единственной целью — приманить роботов, которые автоматически размещают рекламу. Среди используемых тактик — кликбейтовые заголовки, видео с автовоспроизведением, всплывающие окна и все прочее, что позволяет выжимать из рекламодателей как можно больше денег.

По подсчетам Национальной ассоциации рекламодателей США, до 21% показов рекламы приходится как раз на такие мусорные сайты. В общей сложности рекламодатели теряют на таких ресурсах около $13 млрд ежегодно.

С появлением генеративных чат-ботов ситуация стала еще сложнее: по данным NewsGuard, каждую неделю стали появляться по 25 новых сайтов, забитых сгенерированным ИИ контентом, преимущественно новостного содержания. Доверия эти материалы не вызывают, но при этом интенсивность производства контента там колоссальная: один из таких сайтов публиковал до 1200 статей в день.

Некоторые подобные ресурсы выглядят более убедительно, другие менее. Создатели таких ресурсов иногда даже создают иллюзию существования целой редакции — с фальшивыми биографиями и сгенерированными ИИ фото.

Тем не менее, NewsGuard нашли способ идентифицировать эти мусорные сайты. Поскольку они и создаются автоматически, без проверки человеком, они в изобилии содержат тексты, типичные для чат-ботов. Например, на сайте CountyLocalNews.com повсеместно наблюдались фразы, характерные для ChatGPT, когда ИИ отказывается обрабатывать какой-либо запрос по этическим и моральным причинам (на некоторые темы в чат-ботах установлены запреты).

Непрозрачность — всегда проблема

Крупные бренды нечасто визируют размещение рекламы вручную, полагаясь на добросовестность площадок, непосредственно занимающихся распределением рекламных объявлений на сетевых ресурсах. Крупнейшим таким оператором сетевой рекламы является GoogleAds, правила которого запрещают публиковать рекламу на сомнительных ресурсах. И тем не менее, до 90% рекламы на контент-фермах пока поступает именно от Google.

Отдельного внимания заслуживает дезинформация, которая встречается на подобных ресурсах. Как утверждается в публикации MTR, экономическая динамика контент-ферм уже поощряет создание кликбейтных сайтов, которые забиты информационной шелухой и откровенной ложью.

В качестве примера приводится ресурс MedicalOutline.com с заголовками в духе «Может ли лимон вылечить кожную аллергию», «Пять природных лекарств от синдрома гиперактивности и дефицита внимания» и «Какими естественными средствами можно предотвратить появление рака». И на этом сайте висит реклама банка Citigroup, автопроизводителя Subaru и производителя товаров для здоровья GNC. Все рекламные объявления представлены GoogleAds.

ИИ может увеличить масштабы проблемы во много раз.

После того, как представители NewsGuard связались с Google, в компании заявили, что со многих мусорных сайтов реклама была удалена. Однако, например, на MedicalOutline она оставалась минимум до 25 июня 2023 г.

«Исследование NewsGuard продемонстрировало сомнительные отношения между Google и рекламно-технологическими компаниями, а также возникновение нового поколения сайтов с дезинформацией, которые выдают себя за новостные, и контент-ферм, что стало возможным благодаря ИИ, — говорит корпоративный редактор NewsGuard Джек Брюстер (Jack Brewster). — Непрозрачность программатик-рекламы невольно превратила крупные бренды в сообщников этих махинаций, не осознающих, что их рекламные доллары косвенно финансируют эти ненадежные ИИ-ресурсы».

«Надежных решений у этой проблемы нет: автоматизация программатика в принципе подразумевает, что люди в процессе не участвуют, плюс размещение стоит сравнительно дешево, и, по-видимому, многие рекламодатели считают, что попадание их объявлений на контент-фермы — не слишком высокая цена за то, чтобы не беспокоиться, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Лишь когда такие сайты начнут приносить заметный ущерб каждому рекламодателю в отдельности, они начнут принимать меры. Google же и вовсе, по-видимом, не заинтересован в том, чтобы что-то менять».

В радикальном пересмотре правил игры не заинтересован, в сущности, никто: автоматизированная реклама на данный момент питает интернет-экономику в большей степени, чем что бы то ни было еще. Эксперты полагают, что фокусом усилий должна стать именно борьба с дезинформацией. Но и это может привести к неоднозначным результатам: потребуется пересмотр действующего законодательства и инструментов его реализации».