В России создается ПО для отслеживания «аномальных действий» чиновников на таможне

ФТС решила с помощью специальной информсистемы отслеживать аномальную активность своих должностных лиц. Под контроль могут попасть почта чиновников, их мессенджеры, сообщения на форумах. Проект запускается на фоне громких коррупционных скандалов, касающихся высокопоставленных таможенников.

ПО против аномалий

Как выяснил CNews, Центральное информационно-техническое таможенное управление готово потратить до 96 млн руб. на ПО для создания подсистемы по выявлению аномальных действий должностных лиц российской таможни, которые работают в центральной базе данных ЕАИС.

Под ЕАИС подразумевается Единая автоматизированная информационная система Федеральной таможенной службы (ФТС). Она была организована еще в 1990 г. для решения задач централизованного сбора, хранения и обработки таможенных деклараций в электронном виде. Сегодня она обеспечивает выработку и принятие решений руководства ФТС на основе автоматизации информационных процессов и технологий на всех уровнях организационной структуры таможенных органов страны.

Указанная выше сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере упомянутого управления, который был запущен 30 июня 2023 г. в формате электронного аукциона.

Фото: ru.freepik Власти потратят почти 100 млн руб. на ПО, чтобы отследить «аномальные» действия таможенников

Заявки от претендентов принимались до 14 июля. Подведение итогов намечено на 18 июля. На поставку ПО будущему победителю торгов будет отведено 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

Редакция CNews адресовала госзаказчику вопрос относительно того, идет ли речь о плановом усовершенствовании ЕАИС, или предстоящее отслеживание аномальных действий чиновников было спровоцировано какими-то конкретными коррупционными инцидентами.

Некоторые подробности проекта

Как следует из ТЗ тендера, требующееся ФТС программное обеспечение должно включать подсистемы получения, агрегации и обработки копии трафика, а также выявления аномальной пользовательской активности.

Из данных закупки можно заключить, что контролирующие органы ФТС смогут получать доступ к устройствам сотрудников. В результате станет осуществляться передача структурированных данных об обработанном трафике в подсистему выявления аномальной пользовательской активности по протоколу Syslog.

В арсенале контролирующей службы появятся инструменты для выявления пользовательских коммуникаций чиновников, таких как «сообщения, передаваемые и загружаемые файлы, голосовые звонки». Также они смогут отслеживать факты аутентификации сотрудников ФТС в главной системе, изучать списки контактов чиновников, создание или изменения ими своего профиля, использование веб-прокси, анонимайзеров, организацию VPN-соединений.

Под контроль сможет попасть электронная почта работников, их соцсети, форумы с их участием, мессенджеры, а также сервисы поиска работы.

Не должны остаться без внимания и факты обращений пользователей к главной информсистеме с различных IP-адресов.

Коррупционные скандалы в ФТС

В каком-то смысле новый проект проходит на фоне крупных коррупционных скандалов в ФТС.

В частности, 27 января 2023 г. издание РБК писало о том, что Басманный суд арестовал начальника Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС (заказчик рассматриваемых работ) Дмитрия Васильева. Главу управления ФТС обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК; до 15 лет лишения свободы).

Васильева задержали накануне; в ФТС прошли обыски, связанные с его делом. Близкий к Склендственному комитету источник издания рассказал, что следствие интересовали документы по заключенным ранее контрактам на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов. Следствие считало, что в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, и компании, зарегистрированные на бывших сотрудников таможни.

Два месяцы спустя «Коммерсант» сообщил о том, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) ФТС генерала Александра Беглова. Ему также было предъявлено обвинение в получение взятки. Ранее по тому же делу был арестован начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

Накануне сообщалось, что Беглов и Алеев были взяты с поличным при получении 3,8 млн руб. от двух предпринимателей Дмитрия Красногорского и Артем Бережного.