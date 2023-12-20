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Каждое третье преступление в России совершается в сфере ИТ

По состоянию на октябрь 2023 г. каждое третье преступление в России совершается в сфере ИТ. Глава МВД Владимир Колокольцев провел заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Преступность в интернете

20 декабря 2023 г. на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что количество противоправных деяний в интернете выросло в два раза за последние пять лет.

По его словам, чаще всего совершаются кибератаки на компании, дистанционные хищения денежных средств у граждан и мошенничество. По его словам, такая вариативность реализации преступных намерений исходит из-за рубежа, включая колл-центры, находящиеся на территории Украины.

«Киевские спецслужбы используют схемы запугивания жертв несуществующим уголовным преследованием либо долговой финансовой зависимостью и это заканчивается совершением последними преступлений против общественной безопасности», – заявил Владимир Колокольцев.

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Фото: Пресс-центр МВД России
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о самых частых киберпреступлениях

Также министр указал на проблему утечек персональных данных и методом социальной инженерии. «Украденные данные используются для формирования так называемых «цифровых портретов» в противоправных целях», - сказал Владимир Колокольцев. Он уточнил, что рост киберхищений связан с социальной инженерией напрямую. По его словам, граждане пенсионного возраста сами сообщают о себе сведения лицам, которые представились сотрудниками банка или полиции.

Участники заседания также рассмотрели особенности работы координационных центров в российских университетах для формирования у студентов активной гражданской позиции. «Их деятельность должна способствовать усилению профилактической и идеологической работы и способствовать консолидации общества», - заявил министр.

Долгосрочная тенденция

В июле 2023 г. представитель МВД Ирина Волк рассказала о росте количества киберпреступлений на 27,9% по сравнению с тем же периодом 2022 г. В отчете МВД сказано, что за первые пять месяцев 2023 г. была выявлена 261 тыс. киберпреступлений.

А в октябре ведомство вообще зафиксировало тот факт, что каждое третье преступление в 2023 г. совершается в сфере информационных технологий. «С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается каждое третье преступление. За последние девять месяцев в сфере ИТ зарегистрировано на 29,2% преступлений больше, чем за тот же период в прошлом году», - говорится в статических сведениях МВД России.

При этом за указанный период снизилось число преступлений в общественных местах. Уменьшилось количество уличных разбоев, грабежей и краж на 11,5%, 24% и 23,9% соответственно.

Дмитрий Федонин

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