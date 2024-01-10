Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика

Владелец умной стиральной машины LG с возможностью подключения к интернету обнаружил, что это чудо современной бытовой техники ежедневно выгружает в Сеть почти 4 ГБ трафика. Чем именно машина делится с миром, так и осталось загадкой – производитель проигнорировал все запросы, а выяснить это самостоятельно ему не удалось. Решить проблему помог цифровой «железный занавес» – машина была принудительно переведена в режим офлайн.

Избыточно умная техника

Современная домашняя электроника может жить своей виртуальной жизнью и выходить в интернет по поводу и без, без разрешения владельца. Это доказала стиральная машина LG с Wi-Fi модулем, владелец которой обнаружил, что она ежедневно отправляет в интернет почти 4 ГБ информации.

С таким необычным поведением столкнулся пользователь заблокированной в России соцсети Х, она же Twitter, под псевдонимом Johnie (@Johnie). В своем блоге он обрисовал ситуацию, и его пост, опубликованный 9 января 2024 г., мгновенно стал популярным. К моменту выхода материала он набрал более 2 тыс. комментариев, 4 тыс. репостов, 55 тыс. отметок «Нравится», и как минимум 3 тыс. пользователей добавили этот пост в «Избранное».

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Johnie опубликовал скриншоты, согласно которым его корейская стиральная машина расходует в пределах 3,66 ГБ трафика в сутки. Из них 96 МБ – это входящий трафик, а оставшиеся 3,57 ГБ – исходящий. На изображении заметен провал в потреблении трафика – по словам владельца, по времени он совпадает с моментом, когда машина выполняла свою основную функцию, то есть стирала вещи.

Иногда смарт-техника становится чересчур умной

Другими словами, машина LG выгружает в Сеть основные объемы трафика лишь во время простоя. Что именно она делает в интернете, к моменту выхода материала владелец так и не узнал.

Истина где-то рядом

Johnie направил несколько запросов в техподдержку LG в попытке выяснить природу трафика, генерируемого стиральной машиной, однако ответа так и не получил. В комментариях к его публикации в Х пользователи стали озвучивать свои предположения, и наиболее часто встречающееся среди них – это если кто-то использует стиральную машину для майнинга биткоина.

Вторая по популярности догадка – что машина стала частью ботнет-сети и используется злоумышленниками, в том числе, для проведения DDoS-атак.

Скачивать режимы стирки приходится вручную

В процессе поиска истины Johnie обнаружил два факта, один любопытнее другого. Первый заключается в том, что его стиральная машина по умолчанию не поддерживает целый ряд привычных многим режимов стирки – их приходится скачивать дополнительно.

Второй факт – программное обеспечение творения LG, стирающего одежду Johnie, не умеет сбрасывать настройки беспроводного соединения с интернетом. Стоит один раз сохранить в памяти машины название сети Wi-Fi и пароль от нее, и они останутся в ней навечно. Из доступных опций – только возможность подключиться к другой беспроводной сети.

Простое и гениальное решение

Так и не выяснив истинную причину неуемного аппетита своей стиральной машины по части потребления трафика и не сумев сбросить ее настройки Wi-Fi, Johnie решил проблему раз и навсегда. Он не стал менять название своей беспроводной сети – вместо этого он просто заблокировал машинке доступ в интернет.

Нет интернета - нет проблемы

Это действие моментально принесло желаемый результат – стиральная машина перестала выгружать в Сеть гигантские для такого устройства объемы информации. Johnie подтвердил это скриншотом.

Судя по всему, Johnie и сам склоняется к тому, что его стиральная машина, имеющая собственный процессор и обладающая хоть и незначительной, но все же вычислительной мощностью, использовалась кем-то для добычи криптовалюты. Заблокировав ей выход в интернет, он написал: «Использование трафика прекратилось с тех пор, как я заблокировал устройство на своем маршрутизаторе. Извините, если вы использовали мою стиральную машину для майнинга биткоинов».