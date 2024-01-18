Мир перевернулся. Telegram ворует у WhatsApp новые полезные функции, хотя годами было наоборот. Опрос

В Telegram появилась возможность отправки так называемых «одноразовых» аудиосообщений и видеороликов, которые автоматически удаляются после просмотра. Это редкий случай того, как Telegram заимствует функции у WhatsApp – обычно все происходит в точности наоборот.

Полезно, но не оригинально

Мессенджер Telegram, за которым стоит создатель популярной соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров, получил новую функцию в виде одноразовых аудио- и видеосообщений. При отправке такого контента пользователь может ограничить количество просмотров и прослушиваний одним-единственным разом, после которого сообщение автоматически удалится.

Это сделано, по всей видимости, в угоду конфиденциальности, чтобы получатель не успел сохранить контент для дальнейшего использования в своих целях, или чтобы никто посторонний не смог посмотреть или прослушать сообщение.

Вот только данная функция хоть и является новой, но только для Telegram – немного раньше она появилась в составе прямого его конкурента, мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной на территории России компанией Meta*).

Одноразовые аудиосообщения в Telegram

Стоит отметить, что родоначальником идеи исчезающих сообщений является мессенджер Snapchat, работающий с 2011 г. Автоматически удаляющиеся сообщения – это его основная концепция.

Скопировать три раза

Как пишет портал Gizmochina, Telegram подсмотрел у Whatapp не одну, а несколько функций, касающихся аудио- и видеосообщений. Одна из них – это возможность записывать сообщения по частям, то есть дублями, как во время съемки фильма.

Другими словами, запись можно ставить на паузу на нужное время. Например, если вокруг стало слишком шумно, и голоса не будет слышно, можно поставить паузу, не удаляя ранее записанную часть сообщения, отойти в более тихое место и продолжить диктовку. По тому же принципу реализована запись видео дублями.

Установить возможность автоудаления сообщения с аудио или видео можно прямо во время записи, но для этого потребуется поставить процесс на паузу – по крайней мере, в Android-версии Telegram иначе сделать не получалось. Ограничение просмотра активируется и отключается отдельной кнопкой, как и в WhatsApp.

Таймер прослушивания

Как только получатель откроет сообщение с функцией автоудаления, он увидит на экране таймер, равный длительности записи. После прослушивания или просмотра запись удалится, а в диалоге появится соответствующее уведомление.

Списывай, но не полностью

Реализация перечисленных функций в Telegram очень похожа на WhatsApp, есть заметные различия. Например, плеер в Telegram отображает упомянутый таймер, которого в WhatsApp пока нет.

Одним из ключевых различий между Telegram и WhatsApp является возможность отправителя повторно просматривать «одноразовые» сообщения. В Telegram отправители могут просматривать эфемерные заметки столько раз, сколько пожелают, при условии, что получатель еще не открыл их. Это контрастирует с подходом WhatsApp , согласно которому после отправки и просмотра сообщения отправитель не может повторно просмотреть или прослушать его.

Как только получатель в Telegram просмотрит или послушает сообщение, доступ отправителя к нему будет закрыт – в диалоге появится уведомление «Истекшее сообщение».

Поменяться ролями

Telegram появился в 2013 г. и с самого начала стал «законодателем мод» в сегменте мессенджеров. Интересные и полезные новые функции появлялись сначала в нем, а затем разработчики конкурирующих сервисов просто копировали их.

Так постоянно было с WhatsApp, который вышел на четыре года раньше – в 2009 г. Притом некоторые функции в нем появлялись на годы позже, чем в Telegram – летом 2023 г. WhatsApp обзавелся поддержкой каналов, которая появилась в мессенджере Павла Дурова на восемь лет раньше, в 2015 г.

Фото: Christian Wiediger / Unsplash Telegram утратил статус самого передового мессенджера. Теперь он заимствует идеи у конкурентов

К слову, из-за каналов WhatsApp едва не попал под блокировку в России. Осенью 2023 г. власти ополчились на эту функцию, в результате чего россияне лишились ее – разработчики решили не терять российскую аудиторию и отключили каналы в России.

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



