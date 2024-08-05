Из-за дефицита кадров в российскую ИБ стали нанимать начинающих ИТ-шников. Но платят им меньше, чем курьерам-мигрантам

Начинающие специалисты в сфере информационной безопасности внезапно стали очень востребованы у работодателей. В стране острая нехватка таких специалистов, длящаяся годами. Но работодатели не спешат платить джунам высокую зарплату – граждане других стран, работающие в России курьерами, запросто могут получать больше.

Новичкам прямая дорога в ИБ

В российской сфере информационной безопасности работодатели приступили к активному поиску специалистов начинающего уровня, отметила продюсер направления ИT-профессий в онлайн-школе «Нетология»‎ Вероника Лобанова. За последние пять лет количество вакансий в ИБ-отрасли увеличилось в 5,3 раза, подчеркнула она.

Столь высокий спрос на ИБ-специалистов в России продиктован стремлением компаний защитить свою инфраструктуру от всевозможных кибератак и прочих угроз, сказала Вероника Лобанова изданию «Газета.ру».

Действительно, как сообщал CNews, давление на российский бизнес со стороны хакеров в последние годы растет.

В то же время нельзя не отметить, что в стране за минувшие несколько лет образовался очень серьезный дефицит ИТ-специалистов. CNews писал об этом и в начале 2023 г., и в начале 2024 г. – компании ищут их месяцами и не могут найти. Не исключено, что это тоже повлияло на их мнение относительно новичков в этой сфере – летом 2022 г. ИТ-специалистов начального уровня, джунов, не жаловали ни в ИБ, ни в других областях.

Сколько платят

Также Лобанова ответила, что сейчас востребованы Data Scientist и системные аналитики начального уровня. Последние, по ее словам, могут получать в пределах 140 тыс. руб. «с самого старта работы».

Вероника Лобанова рассказала CNews: «Одним из ключевых ИТ-трендов в 2024 г. является стремительное увеличение объема данных. Это порождает запрос на data-специалистов. Наши внутренние исследования показывают растущий интерес к профессиям в области аналитики – в частности, связанных с созданием инфраструктуры для работы с данными: data-инженерам и ETL-разработчикам. В 2023 г. дефицит таких специалистов оценивался в более чем 1 млн человек, и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли радикально изменится».

Размер зарплат джуна в сфере Data Scientist Лобанов не раскрыла, подчеркнув лишь, что специалисты этой профессии востребованы на фоне активного проникновения аналитики «в различные отрасли, в том числе в медицину и промышленность».

В целом, переориентация ИТ-сферы на начинающих специалистов ввиду нехватки мидлов и синьоров привела к тому, что джуны стали зарабатывать больше. Статистика «Авито Работы» гласит, что по итогам первой половины 2024 г. их средняя зарплата в Москве подскочила на 5% год к году и достигла 91,5 тыс. руб. в месяц.

Это самый высокий показатель, но лишь в плане размера, а не темпов роста. В Санкт-Петербурге ИТ-джунам платят в среднем около 75,6 тыс. руб. (рост 15%), а, к примеру, в Новосибирске – 63,5 тыс. руб (рост 18%). в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге рост средней зарплаты начинающих ИТ-специалистов за год составил 13% и 16% соответственно.

Если рассматривать наиболее высокие зарплатные предложения для ИТ-джунов, то это в первую очередь аналитики данных (158,7 тыс. руб. в месяц), разработчики ПО (75,6 тыс. руб.) и тестировщики ПО (64,3 тыс. руб.).

Быть курьером-мигрантом выгоднее

CNews писал, что зарплаты ИТ-специалистов перестали демонстрировать прежние стремительные темпы роста и в некоторых сферах даже начали сокращаться. В конце 2023 г. выяснилось, что курьеры теперь получают больше, чем они, а спустя полгода, в начале июля 2024 г., стало известно, что граждане других стран, подрабатывающие в России курьерами, тоже могут рассчитывать на более высокую в сравнении с ИТ-шниками зарплату.

Такую статистику опубликовало издание «Национальная служба новостей» со ссылкой на платформу «Мигрант Сервис». В ней говорится, что в июне 2024 г. произошел 23-процентный рост зарплат трудовых мигрантов.

«В декабре 2023 г. максимальная зарплата курьеров-мигрантов достигала 120 тыс. руб., – сообщили изданию представители сервиса. – Рост зарплат связан с возрастающей гонкой зарплат в сферах, страдающим кадровым голодом. Трудовые мигранты на курьерских должностях стали зарабатывать наравне с ИT-специалистами на начальных и средних позициях - около 155 тыс. руб. в месяц, при этом кадровый голод обострен и в службах доставки, и в ИT-отрасли».