Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу

Драйверы видеокарт AMD создают лишнюю и бесполезную нагрузку на SSD-накопители, тем самым повышая их износ. Они постоянно обновляют системный лог-файл, при буквально любых действиях пользователя в ОС. У SSD один из важнейших параметров – предельный объем записи, и постоянные записи логов его стремительно сокращают. Современные реалии таковы, что из-за нейросетей и жадности производителей SSD в дефиците и стоят очень дорого.

Неожиданный уничтожитель SSD

Пользователи ПК и ноутбуков с графикой AMD столкнулись с неожиданной проблемой. Компьютер постоянно обращается к SSD-накопителю и бесконечно записывает информацию в системные логи, тем самым сокращая ресурс диска, пишет Tom’s Hardware. Проблема проявляется пока только на ПК под управлением Windows. Объемы каждой записи портал не приводит, но все они фиксируются в реальном времени.

Даже если пользователь просто изменит положение окна на экране монитора или поменяет его размер, все это тут же будет занесено в лог-файл, как и любые другие его действия. Как оказалось, столь причина столь безответственного отношения ОС к твердотельному накопителю кроется вовсе не в ней самой, а в драйверах для видеокарт компании AMD.

Проблему выявил пользователь портала Reddit под псевдонимом Takia_Gecko. По его словам, именно софт за авторством AMD и занимается обновлением логов в режиме нон-стоп. Новые данные пишутся в файл, расположенный в системном каталоге и находящийся по адресу Windows\System32\AMD\EEUDumps.

Samsung Memory / Unsplash С драйверами Nvidia таких проблем нет

Логи пишутся буквально в реальном времени. На момент выхода материала AMD не комментировала ситуацию, но ее подтверждение уже не требуется. После публикации сообщения Takia_Gecko другие пользователи перепроверили его слова при помощи программы ReadDirectoryChangesW, которая фиксирует любые изменения в папках на компьютере, и убедились, что он не ошибается.

Виновный вычислен

После недолгих поисков сам Takia_Gecko и другие участники сообщества Reddit выяснили, кто стоит за столь бесцеремонным обращением SSD. Все ниточки вели к находящемуся в оперативной памяти системному процессу AMD External Events Utility, который является частью драйвера для графики AMD. Он распространяется вполне легально и устанавливается на ПК при помощи официального программного обеспечения AMD Adrenalin. Это набор, состоящий из фирменных системных утилит AMD, а также драйверов для ее видеокарт.

Takia_Gecko обратился в техподдержку AMD и выяснил, для каких именно целей используется процесс External Events Utility. Оказалось, он нужен в первую очередь для работы FreeSync – фирменной технологии AMD, которая нужна для синхронизации частоты обновления монитора и частоты кадров, выдаваемой видеокартой.

У Nvidia аналог FreeSync носит название G-Sync. Вот только обе эти технологии нужны, по большому счету, только в видеоиграх.

Решения нет, но есть последствия

К моменту выхода материала AMD не предлагала решения внезапно возникшей проблемы. Вероятно, ее устранят в одном из следующих релизов бандла Adrenalin, но точных сроков нет.

Существует пока лишь временное решение, придуманное самим Takia_Gecko. Он предлагает перенаправлять все записи, которые идут в папку EEUDumps, на несуществующий виртуальный накопитель. Но он пока не знает, как это может отразиться на работе видеокарты и компьютера в целом в долгосрочной перспективе.

Как отмечают эксперты Tom’s Hardware, хоть софт AMD и бомбардирует SSD бесконечными и постоянными апдейтами лог-файла, притом в большом их количестве, сами по себе эти обновления имеют ничтожно малый «вес», и потому вряд ли могут по-настоящему серьезно влиять на ресурс накопителя. Однако, во-первых, пока неизвестно, как долго существует эта проблема – может, ей уже не один год, и просто про нее стало известно лишь сейчас. В этом случае урон многим SSD уже мог быть нанесен.

Во-вторых, нет никакой гарантии, что AMD починит свой софт оперативно, а не затянет решение этого вопроса на недели и месяцы.

А тем временем SSD-накопители стремительно дорожают и исчезают из продажи. Всему виной индустрия искусственного интеллекта, которая «пожирает» накопители и оперативную память. Как сообщал CNews, в Японии уже даже ввели ограничения на продажу SSD-накопителей – их стало не хватать всем желающим.