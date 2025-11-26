Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

С 24 ноября по 5 декабря компания «Пассворк» проводит акцию в честь «Черной пятницы» — все версии коробочного решения для управления паролями будут доступны со скидкой 50%.



О «Пассворке»

«Пассворк» — комплексное решение для управления паролями и конфиденциальными данными, разработанное специально для компаний и государственных учреждений, которым критически важна безопасность и полный контроль над инфраструктурой.

Решение обеспечивает централизованное хранение и управление всеми корпоративными секретами — от учётных записей и паролей до сертификатов и ключей. В отличие от облачных решений, все данные остаются на ваших серверах, что гарантирует полный контроль и соответствие требованиям информационной безопасности.

«Пассворк» адаптируется под любые корпоративные требования и политики информационной безопасности. Решение разворачивается в изолированных офлайн-контурах и облачных средах.

О компании

Компания «Пассворк» — российский разработчик ИБ-решений для управления паролями и конфиденциальными данными, специализирующийся на создании защищённых систем для бизнеса и государственного сектора с 2014 г. Продукт компании используется в крупнейших российских компаниях и государственных учреждениях.

Для кого создан «Пассворк»

«Пассворк» создан для компании любого размера — от малого бизнеса до системообразующих предприятий и государственных учреждений с повышенными требованиями к безопасности. «Пассворк» решает ключевые задачи бизнеса: наводит порядок в управлении паролями и секретами, минимизирует риски утечек данных, упрощает аудит доступа и ускоряет работу сотрудников.

Ключевые преимущества





Контроль. Все данные остаются на серверах заказчиков. Полное управление инфраструктурой и конфиденциальной информацией.

Безопасность. Zero knowledge архитектура, защита корпоративного уровня с шифрованием данных и многофакторной аутентификацией.

Централизация. «Пассворк» объединяет все корпоративные секреты в единой экосистеме.

Гибкость. Детальная настройка прав доступа с помощью ролей и групп. Настраиваемая структура сейфов адаптируется под любую организационную модель — от небольших отделов до сложных холдинговых структур.

Интеграция. Поддержка Active Directory/LDAP, SSO, двухфакторная аутентификация и полнофункциональный API. «Пассворк» встраивается в существующую ИТ-инфраструктуру, не замедляя бизнес-процессы.

Развитие. Регулярные обновления продукта и внедрение новых функций. Качественная техническая поддержка и сопровождение на всех этапах: от установки до масштабирования.

Гарантия надёжности. «Пассворк» проверен в крупнейших компаниях и государственных структурах России. Продукт включён в единый реестр российского ПО Минцифры, имеет все необходимые лицензии ФСТЭК и ФСБ.

Совместимость. Сертифицирован для работы с Astra Linux, «РЕД Софт», «МСВСфера», Pangolin DB, ОС «Атлант» и многими другими российскими решениями.





Условия акции «Черная пятница»

Акция стартует 24 ноября 2024 г. и продлится до 5 декабря включительно. В рамках специального предложения все версии и редакции коробочного решения доступны со скидкой 50%. Вы получаете полнофункциональный продукт с техподдержкой, регулярными обновлениями и сопровождением.

Подробная информация об условиях акции и технических характеристиках продукта доступна на сайте компании.

