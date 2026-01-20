Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год

Минцифры хочет перевести Единую биометрическую систему на подписочную модель. Организациям, работающим с ней, будут предложены безлимитные тарифы с оплатой за год. Выгода в некоторых случаях будет едва ли не 40-кратной. Действующее законодательство позволяет россиянам запретить вносить в систему свою биометрию и удалить ее, если она уже в базе.

Биометрия по подписке

Российская Единая биометрическая система в обозримом будущем может стать доступна по модели подписки, пишут «Ведомости». Инициатива исходит от Минцифры России.

Модель подписки хорошо известна подавляющему большинству россиян. Она применяется во множестве ежедневно используемых сервисов, например, в «Яндекс Музыке» или любом современном облаке.

Идея Минцифры заключается в первую очередь в возможности снижения затрат компаний, использующих Единую биометрическую систему в своей работе, например, при организации процедуры верификации личности на проходной. Переход на подписочную модель призван сократить расходы и упростить процесс использования биометрии.

rawpixel.com / Freepik Россияне не обязаны сдавать свою биометрию

Нововведение предлагается внедрить, к примеру, на контрольно-пропускных пунктах госорганов, Центробанка, отечественных госкорпораций, а также на проходных предприятий оборонно-промышленного, атомного и топливно-энергетического комплексов России.

И проще, и дешевле

Реализовать нововведение предложено посредством внесения поправок к действующему закону 572-ФЗ, который регулирует порядок работы с Единой биометрической системой. Инициатива существует в виде законопроекта, и он предлагает, в числе прочего, предоставить предприятиям возможность хранить «цифровые векторы сотрудников во внутренней информационной системе», а также «сверять данные желающих войти на территорию предприятия с ними, не обращаясь каждый раз к государственной единой биометрической системе», пишут «Ведомости».

В пояснительной записке к законопроекту приводится пример того, как сильно подписочная модель срежет расходы. Так, один проход одного сотрудника с верификацией по биометрии обходится в 2,8 руб., а в год таких верификаций может быть около 400. Это около 1120 руб. в год на одного сотрудника.

Модель подписки позволит использовать Единую биометрическую систему безлимитное количество раз. Стоимость подписки в расчете на одного сотрудника составит 30 руб. в год. Это более чем в 37 раз дешевле.

Заставить не получится

На момент выхода материала действующее в России законодательство не требовало от россиян сдавать свою биометрию в Единую биометрическую систему. Более того, граждане могут легально запретить ее передачу в эту систему, а если данные в ней уже есть, то они вправе потребовать удалить ее.

Реализуется все это посредством написания заявления в ближайшем многофункциональном центре. Как сообщал CNews, в конце лета 2023 г. желающих удалиться из Единой биометрической системы оказалось настолько много, что в нескольких городах России работа многофункциональных центров была полностью парализована.

При этом россиян постепенно подталкивают к сдаче биометрии, радикально упрощая этот процесс и позволяя использовать ее в качестве быстро оплаты товаров и услуг. Сдать биометрию в течение долгого времени можно было только в отделении банка или в приложении «Госуслуги биометрия, но в октябре 2024 г. CNews писал о планах Центробанка внедрить алгоритм сдачи биометрии прямо в мобильные приложения банков.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил изданию, что требовать от россиян предоставлять на проходной исключительно биометрию никто не станет. По-прежнему сохраняется возможность идентификации личности по пропуску или по документу, удостоверяющему личность.

Кто стоит за сбором биометрии россиян

Единая биометрическая система функционирует в полном объеме с 2018 г. Ее разработал «Ростелеком», который поначалу был ее оператором. В 2024 г. эти полномочия были переданы АО «Центр биометрических технологий», который, впрочем, напрямую связан с «Ростелекомом». Он на 99,9% принадлежит АО «РТ Лабс» и на 0,1% – АО «АМТ». Согласно сервису «Контур.Фокус», обе эти компании – дочерние предприятия «Ростелекома».

Подчеркнем, что в настоящее время «Центр биометрических технологий» – единственный оператор биометрии в России.