Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

За прошедший год доходы хакеров с одной успешной атаки увеличились на 33%. То, что многие компании стали отказываться платить выкуп, приводит к росту запросов преступников.



В 2025 г. прибыль хакеров от одной успешной атаки на российскую компанию увеличилась на 33% год к году и составила $193 тыс. (около 16,06 млн руб.). Годом ранее киберпреступник зарабатывал с одной жертвы в среднем $145 тыс., приводит РБК данные руководителя направления Threat Intelligence компании BI.Zone Олега Скулкина.

Затраты на одну атаку тоже выросли — с $5 тыс. до $7 тыс. Расходы на сложную атаку могли доходить до $12 тыс., но и прибыль в разы больше — до $5 млн.

Речь идет об атаках с финансовой мотивацией, отметил Скулкин. Кибершпионаж финансируется из других источников, может быть сложнее и дороже.

Основные расходы злоумышленника при подготовке атаки состоят из подписки на аренду софта (может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов), покупки начального доступа к скомпрометированным корпоративным сетям, покупки эксплойтов (вредоносное ПО), разъяснил изданию «белый» хакер Сергей Зыбнев.

Могут быть также расходы на хостинги для размещения утечек, криптовалютные миксеры для отмывания денег (сервисы анонимности) и коммуникационную инфраструктуру.

При этом оборудование и софт для атак можно арендовать, а не покупать, добавил Зыбнев, а это позволяет технически неквалифицированным преступникам проводить сложные атаки. На рынке уже появились и дополнительные услуги — разработчики вредоносных программ, операторы инфраструктуры, переговорщики по выкупам и даже «техподдержка» для жертв.

Киберпреступность привлекает новичков перспективой относительно легкого обогащения, считает Станислав Пыжов, руководитель группы анализа вредоносного программного обеспечения центра исследования киберугроз Solar 4RAYS (входит в ГК «Солар»).

Хакеры считают кибератаку «своего рода инвестиционным проектом или стартапом, который должен окупиться», сказал замдиректора PT Cyber Analytics в Positive Technologies Дмитрий Каталков.

Если жертва не платит выкуп, хакеры зарабатывают на продаже украденных данных, пояснил Зыбнева. По его данным, 64% жертв в 2024 г. выкуп не платили, поэтому злоумышленники увеличивают его сумму и в целом меняют подход к работе.

В январе 2025 г., как писал CNews в феврале 2026 г., хакеры из группировки CyberSec требовали у российской рыбопромысловой компании выкуп в размере 50 биткоинов (около 500 млн руб. или больше $6 млн).

В ближайшее время следует ожидать только роста преступных доходов. «Если киберпреступники стали выручать из атак больше, то это приведет к росту числа новых атак, а значит и рынок, который эти атаки обслуживает, вырастет», — полагает Пыжов.

Процент успешных атак тоже растет. В 2025 г. 47% всех атак на российские компании увенчались успехом и привели к нарушению деятельности компаний (данные Positive Technologies). В 2024 г. хакеры добивались успеха лишь в 31% случаев.

На руку преступникам развитие ИИ. Хакеры стали чаще использовать автоматическое сканирование и элементы искусственного интеллекта для ускорения разведки и анализа уязвимостей. Количество атак с применением подобных технологий за девять месяцев 2025 г. увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили CNews эсперты «Информзащиты» в октябре 2025 г.