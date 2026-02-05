Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

За прошедший год доходы хакеров с одной успешной атаки увеличились на 33%. То, что многие компании стали отказываться платить выкуп, приводит к росту запросов преступников.

Доходы хакеров растут

В 2025 г. прибыль хакеров от одной успешной атаки на российскую компанию увеличилась на 33% год к году и составила $193 тыс. (около 16,06 млн руб.). Годом ранее киберпреступник зарабатывал с одной жертвы в среднем $145 тыс., приводит РБК данные руководителя направления Threat Intelligence компании BI.Zone Олега Скулкина.

Затраты на одну атаку тоже выросли — с $5 тыс. до $7 тыс. Расходы на сложную атаку могли доходить до $12 тыс., но и прибыль в разы больше — до $5 млн.

Речь идет об атаках с финансовой мотивацией, отметил Скулкин. Кибершпионаж финансируется из других источников, может быть сложнее и дороже.

Выгодная инвестиция

Основные расходы злоумышленника при подготовке атаки состоят из подписки на аренду софта (может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов), покупки начального доступа к скомпрометированным корпоративным сетям, покупки эксплойтов (вредоносное ПО), разъяснил изданию «белый» хакер Сергей Зыбнев.

haker700.jpg

freepik/dcstudio
Кибератака, подобно инвестиции, должна приносить прибыль

Могут быть также расходы на хостинги для размещения утечек, криптовалютные миксеры для отмывания денег (сервисы анонимности) и коммуникационную инфраструктуру.

При этом оборудование и софт для атак можно арендовать, а не покупать, добавил Зыбнев, а это позволяет технически неквалифицированным преступникам проводить сложные атаки. На рынке уже появились и дополнительные услуги — разработчики вредоносных программ, операторы инфраструктуры, переговорщики по выкупам и даже «техподдержка» для жертв.

Киберпреступность привлекает новичков перспективой относительно легкого обогащения, считает Станислав Пыжов, руководитель группы анализа вредоносного программного обеспечения центра исследования киберугроз Solar 4RAYS (входит в ГК «Солар»).

Хакеры считают кибератаку «своего рода инвестиционным проектом или стартапом, который должен окупиться», сказал замдиректора PT Cyber Analytics в Positive Technologies Дмитрий Каталков.

Если жертва не платит выкуп, хакеры зарабатывают на продаже украденных данных, пояснил Зыбнева. По его данным, 64% жертв в 2024 г. выкуп не платили, поэтому злоумышленники увеличивают его сумму и в целом меняют подход к работе.

В январе 2025 г., как писал CNews в феврале 2026 г., хакеры из группировки CyberSec требовали у российской рыбопромысловой компании выкуп в размере 50 биткоинов (около 500 млн руб. или больше $6 млн).

Дальше больше

В ближайшее время следует ожидать только роста преступных доходов. «Если киберпреступники стали выручать из атак больше, то это приведет к росту числа новых атак, а значит и рынок, который эти атаки обслуживает, вырастет», — полагает Пыжов.

Процент успешных атак тоже растет. В 2025 г. 47% всех атак на российские компании увенчались успехом и привели к нарушению деятельности компаний (данные Positive Technologies). В 2024 г. хакеры добивались успеха лишь в 31% случаев.

На руку преступникам развитие ИИ. Хакеры стали чаще использовать автоматическое сканирование и элементы искусственного интеллекта для ускорения разведки и анализа уязвимостей. Количество атак с применением подобных технологий за девять месяцев 2025 г. увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили CNews эсперты «Информзащиты» в октябре 2025 г.

Анна Любавина

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Россия под атакой: Хакеры потребовали у российской компании рекордный выкуп в полмиллиарда

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще