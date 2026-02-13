Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Путин поручил добавить в программы школ и вузов России обучение ИИ

Искусственному интеллекту и информационной безопасности в России начнут обучать со школьной скамьи. Президент Путин поручил внести в стратегию развития образования и стандарты образования корректировки, учитывающие быстро набирающее обороты влияние новых технологий.

Изменения в стратегии образования

Проект стратегии развития в России образования до 2036 г., стандарты высшего образования, профессиональные стандарты, а также общеобразовательные программы обучения должны быть доработаны с учетом быстро развивающихся новых информационных технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ), оказывающих влияние на экономику.

Такие поручения Президента России Владимира Путина вошли в перечень, сформированный по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 г. Поручения опубликованы на официальном сайте Президента.

Первые доклады о ходе выполнения поручений ответственный должны представить весной и летом 2026 г.

Поручения Президента

В федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и профессиональные стандарты поручено внести изменения, которые будут предусматривать обучение навыкам использования технологий ИИ. При участии работодателей будут разработаны программы повышения квалификации по использованию ИИ в профессиональной деятельности в различных отраслях экономики и социальной сферы. Ответственными ведомствами названы Правительство и комиссия Государственного Совета по направлению «Экономика данных».

putin700.jpg
Официальный сайт Президента России
Президент поручил добавить ИИ в школьное и вузовское образование

Правительству России совместно с правительством Московской области поручено разработать и реализовать пилотный проект по внедрению в основные федеральные общеобразовательные программы практико-ориентированных курсов, посвященных использованию ИТ и ИИ, а также по информационной безопасности.

Для педагогических работников тоже организуют обучение ИТ и ИИ в рамках повышения квалификации. К этой работе будут привлечены технологические компании.

В регионах будут назначены уполномоченные должностные лица для координации работы по кадровому обеспечению отраслей экономики и социальной сферы, адаптации рынка труда к технологическим изменениям. Должностных лиц федеральных государственных органов и уполномоченных должностных лиц субъектов федерации будут обучать влиянию технологических изменений на различные отрасли экономики и рынок труда.

Спрос на ИИ-специалистов

В 2025 г. спрос на ИИ-специалистов в России вырос в два раза. Количество вакансий с упоминанием навыков ИИ увеличилось на 90%, как писал CNews в январе 2026 г.

Среди наиболее востребованных ИИ-профессий за последние годы представители сервисов для поиска работы называют ИИ-тренеров (специалист по обучению нейросетей), ИИ-редакторов (создают и вычитывают тексты, готовят корректные примеры для датасетов, используемых в обучение ИИ-модели), ML-инженеров (разрабатывают алгоритмы для машинного обучения), промпт-инженеров (формулирует текстовые запросы для ИИ), нейрокреаторов (ИИ-художников, ИИ-иллюстраторов, ИИ-дизайнеров).

Заметно увеличился интерес россиян и к онлайн-курсам, связанным с изучением ИИ, как сообщили CNews в феврале 2026 г. представители GetCourse. Школы, обучающие ИИ, заработали 1,7 млрд руб. за 2025 г. В 2024 г. их оборот составлял 955 млн руб. Наиболее востребованы программы по работе с нейросетями «с нуля», применению ИИ для генерации фото и текста, оптимизации бизнес-процессов, маркетинга, создания промтов или разработки чат-ботов.

Анна Любавина

